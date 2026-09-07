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U Craiova și U Cluj, echipele care și-au disputat trofeele interne în sezonul trecut, se întâlnesc luni, la ora 20:30, în etapa 8 a campionatului. Cele două „Universități” traversează momente diferite în prima ligă. Campioana en-titre este în top 4, în timp ce „Șepcile Roșii” au căzut până în zona retrogradării. Partida de pe Cluj Arena va fi transmisă de Digi Sport și Prima Sport.

U Craiova – U Cluj în etapa 8 din SuperLiga României

În doar o jumătate de an 2026, U Craiova și U Cluj s-au întâlnit deja de 4 ori. Acesta este al 5-lea meci al „studenților” olteni și clujeni. Există o oarecare simetrie în rezultate: două partide, finala Cupei și SuperCupa au fost remize (0-0 și 1-1). Apoi, în play-off, fiecare și-a umilit rivala: Cluj a învins cu 4-0, iar Craiova cu 5-0. Va fi foarte interesant de văzut ce scenariu va avea duelul din prezent.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 8 Univ. Craiova 2026-09-07T17:30:00Z U Cluj

Clasament SuperLiga etapa 8, înainte și după U Craiova – U Cluj

Campioana și vicecampioana en-titre din sezonul precedent trec prin perioada diferite. , încă ține aproape de podium, fiind pe locul 4 cu 11 puncte. De cealaltă parte, echipa lui Cristiano Bergodi (61 de ani) s-a prăbușit în clasament din cauza a două eșecuri consecutive, fiind pe locul 14.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 8 5 2 1 16-6 17 2 ▲ Rapid 8 4 3 1 9-4 15 3 ▲ Petrolul 8 5 0 3 9-10 15 4 Univ. Craiova 7 3 2 2 14-9 11 5 ▲ Farul 8 2 5 1 10-8 11 6 ▼ FCSB 8 3 2 3 11-10 11 7 ▲ FC Botoşani 8 2 4 2 12-8 10 8 ▼ Corvinul 8 2 4 2 8-6 10 9 ▲ CFR Cluj 7 3 1 3 11-10 10 10 ▼ Oțelul 8 2 4 2 9-9 10 11 ▼ FC Argeș 7 3 1 3 4-5 10 12 ▼ Sepsi OSK 8 2 4 2 4-8 10 13 ▲ UTA 8 2 3 3 11-11 9 14 ▼ U Cluj 6 3 0 3 9-9 9 15 ▼ FC Voluntari 7 1 2 4 7-18 5 16 Csikszereda 8 0 1 7 5-18 1

Statistici OPTA pentru pariuri la U Craiova – U Cluj: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

FANATIK vă pune la dispoziție, la meciul din Bănie și la fiecare duel din SuperLiga, o bază de statistici OPTA extrem de aplicate pe fiecare duel. În tabelul de mai jos apar, în timp real, informații despre fiecare jucător. Sunt date despre golurile marcate (G), pasele decisive (A), șuturile pe poartă (ȘP), șuturile totale (Ș), cornerele obținute (CO), faulturile comise și suferite (FC/FS), pozițiile de ofsaid (OF), cartonașele galbene și roșii (CG/CR), dar și paradele reușite de portari (PAR). Pentru pariori, astfel de informații sunt extrem de utile. Casele de pariuri oferă cote pentru cornere, cartonașe, șuturi. etc.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului U Craiova – U Cluj LIVE VIDEO comentariul în timp real

În secțiunea de mai jos, toate fazele importante ale meciului U Craiova – U Cluj – ocaziile de gol, modificările de scor, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate – sunt prezentate în timp real. Nimic nu este ratat de această rubrică. Rămâneți pe FANATIK pentru a afla primii toate informațiile importante din acest derby „universitar” al etapei a 8-a din SuperLiga.

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Echipele de start și schimbări la U Craiova – U Cluj

și Cristiano Bergodi duc o nouă bătălie pe plan intern. Ce echipe de start vor pregăti aceștia pentru duelul de luni, de pe arena „Ion Oblemenco”. Mai jos apar foile oficiale, băncile de rezerve și toate modificările operate pe durata partidei dintre craioveni și clujeni. Fanii pot vedea și modulul tactic (3-5-2, 4-3-3 etc).

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la U Craiova – U Cluj

Pe hârtie, U Craiova – U Cluj are o favorită clară. Gazdele au o cotă de 1,57 la Superbet pentru a obține 3 puncte și a se apropia de Rapid și Petrolul care, cu 15 puncte, sunt pe locul secund. Un pariu mai „sigur” recomandat de specialiști ar fi „Interval goluri 2-5, cotă 1,35”. Ceva mai la risc s-ar putea merge pe „peste 2,5 goluri – cotă 1,68”.