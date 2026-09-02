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Steaua și U Craiova s-au duelat la nivel de U15, iar meciul juniorilor a generat momente văzute extrem de rar pe un teren de fotbal, chiar și la nivel de seniori. La un moment dat, oltenii, supărați după un gol primit ca urmare a unei faze destul de încurcate, au decis să scoată echipa de pe teren.

Scandal fără precedent la meciul de U15 dintre Steaua și Universitatea Craiova

Acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori chiar. În cele din urmă jocul a fost reluat, iar partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. La final, Valeriu Bordeanu, antrenorul celor de la Steaua, a oferit mai multe detalii despre cele întâmplate la acest meci. „Sunt cam supărat după acest meci. A fost un henț, arbitrul a dat lovitură liberă directă, ei se certau pe acolo și jucătorul meu a luat mingea și a dat la poartă de pe 16 metri, era goală.

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A marcat cu poarta goală. Nu credeam că se poate întâmpla așa ceva la copii și juniori. Arbitrul a pierdut jocul și ei au scos echipa de pe teren de mai multe ori. Ne batem cu ei pentru un loc de play-off. Rapid are o echipă bună, și FC Argeș”, a spus Valeriu Bordeanu în exclusivitate pentru FANATIK.

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Fostul mare fundaș stânga a jucat pentru ambele echipe în anii ’80, în perioade extrem de bune pentru ele, iar recent, din nefericire, . „M-a sunat Negrilă și mi-a spus. S-a enervat din cauza meciului. Așa făcea tâmpitul! L-a găsit «rece» dimineață când s-a dus să îl trezească. Eu acum mă duc spre Craiova. Am un respect mare față de el, pentru că am stat împreună în cameră la Craiova și apoi la Steaua, după ce a plecat Iovan. E groaznic ce se întâmplă. Am fost la el la nuntă la Cernele, o știu pe Jeni, pe soția lui.

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Am plecat cu taxiul cu Mircea Irimescu de la Craiova. Am avut o relație foarte bună. Îl băteam la cărți, le lua și le rupea, le arunca. El juca cu Negrilă și eu cu Iovan, eram cu echipa națională în Turcia. A pierdut la un joc a luat cărțile și le-a aruncat pe geam. Abia le cumpărasem: «Bă, nu-mi place să pierd!». Și dă-i înjurături. Mai venea pe la mine acasă, mai beam o bere și jucam cărți. Nici nu stătea să mănânce dacă pierdea”, după ce a aflat vestea tragică.