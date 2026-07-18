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U Craiova – UTA Arad 0-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 1. Coelho a făcut multe modificări. Echipele de start

U Craiova - UTA Arad, SuperLiga, etapa 1. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
18.07.2026 | 21:09
U Craiova UTA Arad 00 LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 1 Coelho a facut multe modificari Echipele de start
ULTIMA ORĂ
U Craiova și UTA Arad se întâlnesc din nou în prima etapă de SuperLiga, la fel ca în sezonul precedent. Foto: Sportpictures
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U Craiova și UTA Arad se întâlnesc din nou în prima etapă de SuperLiga, la fel ca în sezonul precedent. Atunci, Craiova a avut 3-0, dar s-a văzut egalată. Ba chiar a fost la un pas să piardă meciul. Acum, vine după trei trofee: campionat, Cupă și Supercupă, cu încrederea la cote maxime și calificată în turul II preliminar de Liga Campionilor. Mai poate UTA să îi smulgă măcar un punct?

U Craiova – UTA Arad în etapa 1 de SuperLiga

Universitatea Craiova și UTA Arad intră în luptă, în noul sezon al SuperLigii României. În prima zi ne-am bucurat de meciuri neașteptat de bune. FC Voluntari și FC Botoșani au remizat cu scorul de 2-2, în timp ce FCSB a învins-o pe FC Argeș cu 2-0.

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Superliga
Univ. Craiova
UTA
Arbitri
Arbitru centru: R. Vidican Arbitru asistent 1: R. Dumitru Arbitru asistent 2: R. Bîrdeș Al patrulea oficial: A. Moroiţă VAR: C. Popa Asistent VAR: Ș. Dumitrache

Clasamentul SuperLigii

Deși este mult prea devreme pentru a vorbi despre clasament, o victorie la scor a oltenilor i-ar duce încă din prima etapă pe primul loc, însă acest lucru va fi extrem de dificil, întrucât UTA este o echipă de luat în seamă. Cele două s-au întâlnit și în prima rundă a sezonului trecut, iar atunci au remizat cu scorul de 3-3, după ce formația din Bănie a condus cu 3-0.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 FCSB 1 1 0 0 2-0 3
2 Oțelul 1 1 0 0 2-1 3
3 FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1
4 FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1
5 Corvinul 0 0 0 0 0-0 0
6 Csikszereda 0 0 0 0 0-0 0
7 Dinamo 0 0 0 0 0-0 0
8 Farul 0 0 0 0 0-0 0
9 Petrolul 0 0 0 0 0-0 0
10 Rapid 0 0 0 0 0-0 0
11 Sepsi OSK 0 0 0 0 0-0 0
12 UTA 0 0 0 0 0-0 0
13 U Cluj 0 0 0 0 0-0 0
14 Univ. Craiova 0 0 0 0 0-0 0
15 CFR Cluj 1 0 0 1 1-2 0
16 FC Argeș 1 0 0 1 0-2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Aici veți putea urmări toate statisticile în timp real, de la echipa ce are posesia, până la șuturile pe poartă, cornere sau deposedări. Bineînțeles, fotbalul se joacă pe goluri, așa că nu întotdeauna cifrele spun totul despre o partidă.

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Toți
Univ. Craiova
UTA
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
33 A. Gorcea
2 A. Dorobanțu
3 S. Alomeroviс
16 R. Odada
4 A. Constantin Benga
60 D. Pospelov
11 H. Abdallah
5 S. Mino
9 M. Coman
8 A. Roman
10 M. Tzionis
21 A. Tolcea
96 Á. Tordai
72 A. Padula
20 D. Țăroi
22 R. Bădescu
77 J. Papeau
26 R. Oaidă
80 A. Pitu
7 I. Sinani
90 R. Sava
19 H. Borges Tavares
11 N. Bancu
6 V. Screciu
24 N. Stevanović
4 A. Crețu
23 S. Teles Pereira Nunes da Silva
5 A. Mekvabishvili
7 A. Nsasa Nsimba Labe
30 D. Matei
12 M. Etim
3 O. Romanchuk
20 A. Cicâldău
28 A. Rus
17 C. Mora Montoya
18 M. Rădulescu
15 J. Badelj
8 T. Băluță
10 Ș. Baiaram
29 L. Băsceanu
31 R. Webster
22 S. Elisor
21 I. Popescu

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

În această secțiune puteți vedea atunci când una dintre echipe marchează, dacă arbitrul avertizează vreun jucător sau dacă antrenorii vor lua decizia de a înlocui un fotbalist de pe teren cu unul mai proaspăt de pe banca de rezerve.

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Echipe U Craiova – UTA Arad

Filipe Coelho va avea o misiune foarte complicată în acest sezon. Întrucât Universitatea Craiova are șanse mari să acceseze cel puțin faza principală din UEFA Conference League, meciurile vor fi  foarte numeroase, iar acest lucru îl va pune la treabă pe antrenorul lusitan, care va fi nevoit să rotească lotul de la meci la meci.

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Univ. Craiova 3-4-3
90R. Sava
19H. Borges Tavares
11N. Bancu(cpt)
6V. Screciu
24N. Stevanović
4A. Crețu
23S. Teles Pereira Nunes da Silva
5A. Mekvabishvili
7A. Nsasa Nsimba Labe
30D. Matei
12M. Etim
Rezerve
28A. Rus
21I. Popescu
22S. Elisor
31R. Webster
8T. Băluță
18M. Rădulescu
20A. Cicâldău
3O. Romanchuk
17C. Mora Montoya
15J. Badelj
29L. Băsceanu
10Ș. Baiaram
Antrenor
F. Amaral Rino Coelho
UTA 4-2-3-1
33A. Gorcea
2A. Dorobanțu
3S. Alomeroviс
16R. Odada
4A. Constantin Benga(cpt)
60D. Pospelov
11H. Abdallah
5S. Mino
9M. Coman
8A. Roman
10M. Tzionis
Rezerve
21A. Tolcea
96Á. Tordai
72A. Padula
20D. Țăroi
22R. Bădescu
77J. Papeau
26R. Oaidă
7I. Sinani
80A. Pitu
Antrenor
A. Mihalcea

U Craiova – UTA Arad LIVE în SuperLiga, etapa 1

U Craiova e pe val. Sezonul trecut a făcut eventul. Noul an fotbalistic l-a început cu un nou trofeu, Supercupa, câștigat în fața lui U Cluj la lovituri de departajare. Dar și cu o calificare după dublă victorie în turul II preliminar de Champions League. Lotul a fost întărit, primele meciuri oficiale i-au băgat deja pe olteni în starea de competiție. Pare că totul decurge conform planului și U Craiova are de gând să-și apere trofeele.

De partea cealaltă, pentru UTA Arad e primul meci oficial al sezonului. Elevii lui Mihalcea n-au pierdut în amicale, 3-0 cu Progresul Pecica, 4-0 cu Dumbrăvița și 1-1 cu Istra, dar adversarii nu au fost tocmai de top. UTA a terminat sezonul trecut pe 7, prima în play-out. Și va încerca să urce în top 6.

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La ce oră se joacă U Craiova – UTA Arad și cine transmite la TV

U Craiova – UTA Arad se joacă sâmbătă, 18 iulie, de la ora 21:15, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Bănie. Partida poate fi văzută la tv pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care vor transmite și sezonul 2026-2027 din SuperLiga. Dar și live stream pe Digi Online și PrimaPLAY.

Urmărește în timp real U Craiova – UTA Arad, live text pe FANATIK

Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile despre meciul U Craiova – UTA Arad. Pe parcursul meciului vei găsi în timp real echipele oficiale, marcatorii, schimbările, cartonașele și toate momentele importante ale duelului de la București. Iar la final, vezi reacțiile antrenorilor și declarațiile jucătorilor.

Cote pariuri U Craiova – UTA Arad

U Craiova este una dintre favoritele la câștigarea campionatului, astfel că nu e de mirare că pornește cu prima șansă și în etapa 1 contra arădenilor. Cotele la acest meci sunt 1,45 pentru „1”, 4,60 pentru „X” și 7,40 pentru „2”. Ar trebui, deci, să fie o victorie facilă pentru olteni, care, însă, sunt cu gândul și la Champions League.

Ce urmează pentru U Craiova și UTA Arad

După UTA, pentru U Craiova urmează duelul de la Sofia, cu Levski, în turul II preliminar al Ligii Campionilor. Programul nu e deloc ușor pentru olteni, care întâlnesc apoi Dinamo în etapa 2 și au returul cu Levski, la Craiova.

Arădenii, însă, se pot concentra pe pregătirea meciurilor din campionat. În etapa 2, primesc vizita Oțelului, apoi joacă la Voluntari.

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