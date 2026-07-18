U Craiova – UTA Arad 0-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 1. Coelho a făcut multe modificări. Echipele de start

U Craiova și UTA Arad se întâlnesc din nou în prima etapă de SuperLiga, la fel ca în sezonul precedent. Foto: Sportpictures

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U Craiova și UTA Arad se întâlnesc din nou în prima etapă de SuperLiga, la fel ca în sezonul precedent. Atunci, Craiova a avut 3-0, dar s-a văzut egalată. Ba chiar a fost la un pas să piardă meciul. Acum, vine după trei trofee: campionat, Cupă și Supercupă, cu încrederea la cote maxime și calificată în turul II preliminar de Liga Campionilor. Mai poate UTA să îi smulgă măcar un punct?

U Craiova – UTA Arad în etapa 1 de SuperLiga

Universitatea Craiova și UTA Arad intră în luptă, în noul sezon al SuperLigii României. În prima zi ne-am bucurat de meciuri neașteptat de bune. FC Voluntari și FC Botoșani au remizat cu scorul de 2-2, în timp ce FCSB a învins-o pe FC Argeș cu 2-0.

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Superliga Univ. Craiova 2026-07-18T18:15:00Z UTA Arbitri Arbitru centru: R. Vidican Arbitru asistent 1: R. Dumitru Arbitru asistent 2: R. Bîrdeș Al patrulea oficial: A. Moroiţă VAR: C. Popa Asistent VAR: Ș. Dumitrache

Clasamentul SuperLigii

Deși este mult prea devreme pentru a vorbi despre clasament, o victorie la scor a oltenilor i-ar duce încă din prima etapă pe primul loc, însă acest lucru va fi extrem de dificil, întrucât UTA este o echipă de luat în seamă. Cele două s-au întâlnit și în prima rundă a sezonului trecut, iar atunci au remizat cu scorul de 3-3, după ce formația din Bănie a condus cu 3-0.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▼ FCSB 1 1 0 0 2-0 3 2 ▼ Oțelul 1 1 0 0 2-1 3 3 ▼ FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1 4 ▼ FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1 5 ▼ Corvinul 0 0 0 0 0-0 0 6 ▼ Csikszereda 0 0 0 0 0-0 0 7 ▼ Dinamo 0 0 0 0 0-0 0 8 ▼ Farul 0 0 0 0 0-0 0 9 ▼ Petrolul 0 0 0 0 0-0 0 10 ▼ Rapid 0 0 0 0 0-0 0 11 ▼ Sepsi OSK 0 0 0 0 0-0 0 12 ▼ UTA 0 0 0 0 0-0 0 13 ▼ U Cluj 0 0 0 0 0-0 0 14 ▼ Univ. Craiova 0 0 0 0 0-0 0 15 ▼ CFR Cluj 1 0 0 1 1-2 0 16 ▼ FC Argeș 1 0 0 1 0-2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Aici veți putea urmări toate statisticile în timp real, de la echipa ce are posesia, până la șuturile pe poartă, cornere sau deposedări. Bineînțeles, fotbalul se joacă pe goluri, așa că nu întotdeauna cifrele spun totul despre o partidă.

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Toți Univ. Craiova UTA Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 33 A. Gorcea – – – – – – – – – – – 2 A. Dorobanțu – – – – – – – – – – – 3 S. Alomeroviс – – – – – – – – – – – 16 R. Odada – – – – – – – – – – – 4 A. Constantin Benga – – – – – – – – – – – 60 D. Pospelov – – – – – – – – – – – 11 H. Abdallah – – – – – – – – – – – 5 S. Mino – – – – – – – – – – – 9 M. Coman – – – – – – – – – – – 8 A. Roman – – – – – – – – – – – 10 M. Tzionis – – – – – – – – – – – 21 A. Tolcea – – – – – – – – – – – 96 Á. Tordai – – – – – – – – – – – 72 A. Padula – – – – – – – – – – – 20 D. Țăroi – – – – – – – – – – – 22 R. Bădescu – – – – – – – – – – – 77 J. Papeau – – – – – – – – – – – 26 R. Oaidă – – – – – – – – – – – 80 A. Pitu – – – – – – – – – – – 7 I. Sinani – – – – – – – – – – – 90 R. Sava – – – – – – – – – – – 19 H. Borges Tavares – – – – – – – – – – – 11 N. Bancu – – – – – – – – – – – 6 V. Screciu – – – – – – – – – – – 24 N. Stevanović – – – – – – – – – – – 4 A. Crețu – – – – – – – – – – – 23 S. Teles Pereira Nunes da Silva – – – – – – – – – – – 5 A. Mekvabishvili – – – – – – – – – – – 7 A. Nsasa Nsimba Labe – – – – – – – – – – – 30 D. Matei – – – – – – – – – – – 12 M. Etim – – – – – – – – – – – 3 O. Romanchuk – – – – – – – – – – – 20 A. Cicâldău – – – – – – – – – – – 28 A. Rus – – – – – – – – – – – 17 C. Mora Montoya – – – – – – – – – – – 18 M. Rădulescu – – – – – – – – – – – 15 J. Badelj – – – – – – – – – – – 8 T. Băluță – – – – – – – – – – – 10 Ș. Baiaram – – – – – – – – – – – 29 L. Băsceanu – – – – – – – – – – – 31 R. Webster – – – – – – – – – – – 22 S. Elisor – – – – – – – – – – – 21 I. Popescu – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

În această secțiune puteți vedea atunci când una dintre echipe marchează, dacă arbitrul avertizează vreun jucător sau dacă antrenorii vor lua decizia de a înlocui un fotbalist de pe teren cu unul mai proaspăt de pe banca de rezerve.

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Echipe U Craiova – UTA Arad

Filipe Coelho va avea o misiune foarte complicată în acest sezon. Întrucât Universitatea Craiova are șanse mari să acceseze cel puțin faza principală din UEFA Conference League, meciurile vor fi foarte numeroase, iar acest lucru îl va pune la treabă pe antrenorul lusitan, care va fi nevoit să rotească lotul de la meci la meci.

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Univ. Craiova 3-4-3 90 R. Sava 19 H. Borges Tavares 11 N. Bancu(cpt) 6 V. Screciu 24 N. Stevanović 4 A. Crețu 23 S. Teles Pereira Nunes da Silva 5 A. Mekvabishvili 7 A. Nsasa Nsimba Labe 30 D. Matei 12 M. Etim Rezerve 28 A. Rus 21 I. Popescu 22 S. Elisor 31 R. Webster 8 T. Băluță 18 M. Rădulescu 20 A. Cicâldău 3 O. Romanchuk 17 C. Mora Montoya 15 J. Badelj 29 L. Băsceanu 10 Ș. Baiaram Antrenor F. Amaral Rino Coelho UTA 4-2-3-1 33 A. Gorcea 2 A. Dorobanțu 3 S. Alomeroviс 16 R. Odada 4 A. Constantin Benga(cpt) 60 D. Pospelov 11 H. Abdallah 5 S. Mino 9 M. Coman 8 A. Roman 10 M. Tzionis Rezerve 21 A. Tolcea 96 Á. Tordai 72 A. Padula 20 D. Țăroi 22 R. Bădescu 77 J. Papeau 26 R. Oaidă 7 I. Sinani 80 A. Pitu Antrenor A. Mihalcea

U Craiova – UTA Arad LIVE în SuperLiga, etapa 1

U Craiova e pe val. Sezonul trecut a făcut eventul. Noul an fotbalistic l-a început cu un nou trofeu, Supercupa, câștigat în fața lui U Cluj la lovituri de departajare. Dar și cu o calificare după dublă victorie în turul II preliminar de Champions League. Lotul a fost întărit, primele meciuri oficiale i-au băgat deja pe olteni în starea de competiție. Pare că totul decurge conform planului și U Craiova are de gând să-și apere trofeele.

De partea cealaltă, pentru UTA Arad e primul meci oficial al sezonului. Elevii lui Mihalcea n-au pierdut în amicale, 3-0 cu Progresul Pecica, 4-0 cu Dumbrăvița și 1-1 cu Istra, dar adversarii nu au fost tocmai de top. UTA a terminat sezonul trecut pe 7, prima în play-out. Și va încerca să urce în top 6.

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La ce oră se joacă U Craiova – UTA Arad și cine transmite la TV

U Craiova – UTA Arad se joacă sâmbătă, 18 iulie, de la ora 21:15, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Bănie. Partida poate fi văzută la tv pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care vor transmite și sezonul 2026-2027 din SuperLiga. Dar și live stream pe Digi Online și PrimaPLAY.

Urmărește în timp real U Craiova – UTA Arad, live text pe FANATIK

Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile despre meciul U Craiova – UTA Arad. Pe parcursul meciului vei găsi în timp real echipele oficiale, marcatorii, schimbările, cartonașele și toate momentele importante ale duelului de la București. Iar la final, vezi reacțiile antrenorilor și declarațiile jucătorilor.

Cote pariuri U Craiova – UTA Arad

astfel că nu e de mirare că pornește cu prima șansă și în etapa 1 contra arădenilor. Cotele la acest meci sunt 1,45 pentru „1”, 4,60 pentru „X” și 7,40 pentru „2”. Ar trebui, deci, să fie o victorie facilă pentru olteni, care, însă, sunt cu gândul și la Champions League.

Ce urmează pentru U Craiova și UTA Arad

După UTA, pentru . Programul nu e deloc ușor pentru olteni, care întâlnesc apoi Dinamo în etapa 2 și au returul cu Levski, la Craiova.

Arădenii, însă, se pot concentra pe pregătirea meciurilor din campionat. În etapa 2, primesc vizita Oțelului, apoi joacă la Voluntari.