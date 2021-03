Meciul U Craiova – UTA are loc marți, 16 martie, cu începere de la ora 19:00, în cadrul etapei a 28-a din Casa Pariurilor Liga 1. Oltenii vor să mențină linia victoriilor din ultimele două runde, pentru UTA meciul este de totul sau nimic, o victorie menținând-o în cursa pentru locul 6, un eșec însemnând că va juca în play-out.

După ce a pierdut la Buzău în fața Chindiei cu 1-0 în campionat Craiova a legat trei succese consecutive fără a primi gol, în Cupă revanșa cu dâmbovițenii, în campionat acasă cu Botoșani și la Mediaș. Rezultate care au calificat echipa lui Msrinos Ouzounidis în semifinalele Cupei și o mențin în Liga 1 pe poziția a treia, la șapte lungimi de primele două clasate, FCSB și CFR Cluj.

Arădenii au pierdut ambele meciuri jucate acasă în ultimele etape la același scor de 0-1 în fața CFR Cluj și FCSB dar nu au pierdut complet șansele de a mai prinde, in extremis, ultimul loc de play-off, având 33 de puncte, față de 37 Academica Clinceni, dar condiția obligatorie este să ia cele trei puncte în Bănie.

Craiova – UTA Live stream Digi Sport, Telekom Sport și Look Plus

Partida Craiova – UTA se joacă marți, 16 martie, de la ora 19:00, însă meteorologii nu anunță vești bune. Vor fi în jur de 5 grade la ora meciului, însă foarte probabil va ploua o mare parte din zi, inclusiv în timpul desfășurării partidei. Ceea ce poate face pentru ambele echipe să aibă probleme cu suprafața de joc.

Meciul Craiova – UTA este programat marți, 16 martie, de la ora 19:00, în avanpremiera unei etape ciudate, a 28-a, care începe marți și se încheie tocmai duminică, atunci când are loc partida Sepsi Sfântu Gheorghe – Gaz Metan. Jocul este televizat în direct pe posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus, dar îl mai puteți urmări pe site-ul FANATIK.RO în format LIVE VIDEO.

Andrei Ivan, resuscitat de Ouzounidis

Craiovenii vor continua să îi acorde credit în atac lui Andrei Ivan, jucător care parcă a renăscut sub comanda lui Ouzounidis și care l-a lăsat pe bancă pe croatul Ivan Mamur, în condițiile în care golgheterul Elvir Koljic s-a reaccidentat și nu se știe cu exactitate cât va lipsi.

Echipa pregătită de tehnicianul grec arată însă clar o altă față și o altă atitudine pe teren, jucătorii recunoscând că s-au schimbat multe de la venirea lui Ouzouinidis și e vorba de schimbări în bine. Craiova are mare nevoie de victorie, pentru că acum se joacă finala pentru locul 1 în sezonul regulat, FCSB – CFR Cluj și un posibil egal ar reduce la cinci puncte distanța de cele două.

De la UTA lipsește mijlocașul Isac

UTA vine pe stadionul Ion Oblemenco sub presiunea necesității de a obține al optulea succes în deplasare din acest sezon, singurul care ar menține-o în cursa pentru play-off. Nu va juca mijlocașul Isac, eliminat la meciul de la Arad cu FCSB. Antrenorul Laszlo Balint are bune variante ofensive, trebuind să aleagă dintre Adrian Petre, Ciprian Rus, Ioan Hora și brazilianul Roger.

1,55 este cota la victoria oltenilor acordată de casele de pariuri, care nu cred că UTA, care a pierdut în tur acasă cu 2-1, fiind cea mai slabă echipă gazdă din acest sezon de Liga 1, ar putea reveni acasă cu vreun punct. Un gol marcat de arădeni este mai valoros decât succesul echipei din Bănie, pentru că este cotat la 1,70 sau chiar 1,75.

