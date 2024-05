Ucigașul fetiței de 8 ani din Botoșani, arestat preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul și-a recunoscut faptele

Petrică Hlibac și-a recunoscut faptele în fața magistraților și susține că regretă ceea ce a făcut. Bărbatul spune că nu a vrut să-și omoare nepoata dar că totul s-a întâmplat din cauză că era băut.

Ucigașul fetiței de 8 ani din Botoșani, arestat preventiv pentru 30 de zile

Hlibac sâmbătă pentru 24 de ore şi dus la audieri la sediul Poliţiei din Botoşani. Ca să îl prindă polițiștii au trebuit să apeleze la armamentul din dotare.

ADVERTISEMENT

„Acesta a fost văzut în timp ce se îndrepta spre locuinţa sa în vegetaţia din apropierea acesteia. A fost localizat de către poliţişti şi s-a pornit în urmărirea sa.

În scurt timp a fost prins şi imobilizat. Au fost executate şi două focuri de armă în plan vertical fără a fi înregistrate victime sau alte pagube”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani, Delia Nenișcu.

ADVERTISEMENT

După audieri, anchetatorii l-au dus pe Petrică Hlibac în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Instanța a aprobat solicitarea formulată de organele de anchetă.

„Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani formulată în dosarul nr. 155/142/P/2024.

ADVERTISEMENT

În baza art. 202 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, art. 224 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Hlibac Petrică cercetat pentru săvârșirea infracţiunilor de omor calificat, viol asupra unui minor şi lipsire de libertate, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 188, 189 alin. 1 lit. d, i din Cod penal , art. 2181 alin 1,2 C. penal şi art. 205 alin 1,3 lit. b C. penal cu aplic. art. 38 alin. 1 C. penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 25.05.2024, până la data de 23.06.2024, inclusiv.

În baza art. 230 alin. 1 Cod procedură penală dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

ADVERTISEMENT

Onorariul apărătorului desemnat din oficiu – av. Gireadă Dodiţă Ilinca, în sumă de 680 lei se va achita Baroului Botoşani din fondul Ministerului Justiţiei.

Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpat şi de la comunicare pentru procuror. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 25.05.2024, ora 19:50”, se arată în cuprinsul încheierii instanței, publicată de .

Avocata lui Petrică Hlibac a declarat presei că , regretă ce a făcut și nu va contesta decizia magistraților.