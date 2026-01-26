Ucigașul lui Mario Berinde o poate lua de la zero în afara țării, însă familia lui nu scapă de răspundere. Controversele crimei din Cenei

ADVERTISEMENT

Ucigașul lui Mario Berinde a fost internat într-un centru psihiatric, la aproape o săptămână de când a avut loc crima din Cenei, iar una din dilemele celor care au urmărit acest caz este ce se va întâmpla de acum înainte cu tânărul infractor, având în vedere că nu are vârsta necesară pentru a răspunde penal.

Ucigașul lui Mario Berinde, liber la ieșit din țară. Familia lui ar putea plăti scump în fața părinților băiatului omorât

Băiatul în vârstă de 13 ani ar putea oricând să părăsească România, iar ipoteza nu a apărut întâmplător, dat fiind că tatăl său este plecat în străinătate. Chiar dacă adolescentul care l-a ucis pe Mario nu va face nici măcar o zi de pușcărie, familia lui, în schimb, ar putea răspunde civil, asta dacă părinții băiatului decedat vor cere despăgubiri.

Criminalul ar putea fi dus în străinătate, ca o măsură de protecție în fața furiei satului în care a fost mutat la școală, Sânmihaiu Român, unde oamenii au pornit o adevărată răscoală, căutându-l, cu primarul comunei în frunte, pe băiat, inclusiv în podul casei. Setea de răzbunare și reacțiile emoționale ar putea duce la o escaladare a situației create de crima comisă la Cenei și, tocmai de aceea, autoritățile erau nevoite să ia măsuri de protecție, căci, deși vorbim despre o crimă, cel acuzat de fapta reprobabilă are, în continuare, dreptul la viață și la reinserție socială, mai ales că vorbim despre o vârstă care necesită poate mai multă terapie decât în cazul unui adult.

De ce nu poate răspunde penal ucigașul lui Mario. Importanța vârstei în comiterea unei infracțiuni

Ucigașul lui Mario poate fi scos din România, cu procură de la un părinte sau în prezența mamei, dat fiind că tatăl este plecat la muncă în afară. Cu privire la faptul că tânărul nu va răspunde penal, nici măcar după ce va împlini, anul ăsta, 14 ani, există câteva explicații pe care ni le-a oferit avocatul Artin Sarchizian. Potrivit specialistului, nu întâmplător se ia în considerare o anumită vârstă de la care o persoană poate să răspundă pentru încălcarea Codului Penal.

La vârstele adolescenței, pe românește, nu putem vorbi despre acțiuni mature în primul rând datorită evoluției biologice a indivizilor. Cortexul prefrontal (partea creierului responsabilă cu autocontrolul, comportamentul social și luarea deciziilor în cunoștință de cauză, anticipând consecințele) este slab dezvoltat la 13 ani, unii specialiști spunând chiar că ajunge la maturitate abia după vârsta de 20 de ani.

Avocat: „Această structură a cortexului prefrontal se maturizează undeva după 20 de ani”

„Nu poate face obiectul unei acuzații penale, căci răspunderea penală începe de la 14 ani încolo. Au fost multe comentarii legate de necesitatea scăderii vârstei de la care începe răspunderea penală. O astfel de posibilitate nu există, deoarece răspunderea penală înseamnă o pedeapsă, un reproș social pe care o alegere greșită individul a făcut-o. Pornim de la premisa că are de făcut o alegere între un comportament și altul, alegerea pe care o face este una greșită. Dar pentru a discuta despre o alegere, trebuie să vorbim despre o infrastructură neurofuncținală completă, adică din punct de vedere al cortexului prefrontal, el trebuie să fie maturizat.

Din perspectivă neuroștiințifică, și noi avem o preocupare, la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, există chiar un grup interdisciplinar care studiază aceste aspecte. Neuroștiințele ne spun că această structură a cortexului prefrontal se maturizează undeva după 20 de ani. Gândiți-vă că în cazul unui minor nici nu putem discuta despre răspundere penală. Asta nu înseamnă că statul rămâne pasiv. Față de el se pot dispune niște măsuri de ocrotire, de reeducare”, a explicat avocatul Artin Sarchizian, pentru FANATIK.

Părinții ucigașului pot răspunde din punct de vedere civil

Sarchizian ne-a spus și de ce nu poate fi tras la răspundere minorul de 13 ani nici după ce va împlini vârsta la care va avea act de identitate. Avocatul ne-a spus că răspunderea penală e luată în calcul la vârsta săvârșirii faptei, așa că, potrivit legii, scapă de orice fel de pedeapsă.

Părinții, așa cum evocam mai sus, pot fi trași la răspundere din punct de vedere civil: „Părintele răspunde din punct de vedere civil. Părinții copilului decedat au dreptul la despăgubiri. Dacă în plan penal răspunderea este personală, condiționată de vârstă, discernământ, și așa mai departe, în plan civil se angajează răspunderea părinților pentru prejudiciile aduse, indiferent de vârsta copilului”.

O altă controversă: tatăl lui Mario, închis pentru furt, păzit ca un criminal la înmormântarea fiului său

Avocatul ne-a vorbit și despre faptul că încarcerat pentru furt, a fost bine păzit la înmormântarea fiului său, indignându-i pe oamenii care au pus în oglindă acele imagini cu faptul că ucigașul este liber și supravegheat să nu i se întâmple ceva, deși a luat viața cuiva. În ambele situații, oamenii legii au acționat pentru protejarea acestora, dar și a celor din jur. Sarchizian a declarat că acțiunea, care poate fi considerată exagerată, este explicabilă prin faptul că tatăl lui Mario, dărâmat sufletește, ar fi putut acționa impulsiv, astfel că s-a dorit evitarea vreunei încăierări sau vreunui alt eveniment în situația deja tensionată.

În finalul discuției avute cu avocatul, acesta ne-a zis că plecarea din țară ar putea fi luată în calcul pentru ajutorarea minorului (poate dus la o clinică mai bună din afară pentru consiliere psihiatrică). Trebuie ținut cont și de faptul că autoritățile iau niște măsuri de ocrotire de către organele abilitate.

Într-o discuție purtată de FANATIK cu psihiatrul Gabriel Diaconu, acesta a avut un punct de vedere ușor distinct față de prezența jandarmilor și a polițiștilor la înmormântarea lui Mario, dar și despre faptul că ucigașul este flancat de oamenii legi, protejat de sătenii înfuriați.

Gabriel Diaconu, psihiatru: „Prezența forțelor de ordine și a jandarmerie este iarăși o cârpeală. Realmente este o cârpeală”

„Eu nu văd foarte mult interes și foarte mult profesionalism în zonă pe speța asta, inclusiv, dacă vrei, cu privire la oferta de asistență sociale și psihologică a familiei victimei. Faptul că l-au adus pe tată în cătușe la înmormântare iarăși mi se pare că e sub calitatea pe care noi o avem, pentru că omul nu avea risc de fugă.

În zona respectivă ar fi trebui să fie trimisă acolo o echipă de mediatori. Fără să aruncăm repede cu buzdugan înapoi către Ministerul de Interne sau către Ministerul Public, dar este un caz care trebuie să preocupe și Autoritatea Centrală. Pentru că a susținut foarte multă emoție publică.

Prezența forțelor de ordine și a jandarmerie este iarăși o cârpeală. Realmente este o cârpeală, pentru că dintr-o dată aruncă blamul asupra întregii comunități care, vezi doamne, participă cumva la actul de agresiune. Nu, oamenii sunt pur și simplu speriați, necăjiți, revoltați, n-au mijloc de dialog, n-au mijloc de difuzie a supărării lor colective vis-a-vis de ce s-a întâmplat. Când vine vorba de copilul tău, aperi copilul tău. Nu poți prin prezența jandarmeriei să întorci o oglindă către comunitate și să-i spui: noi trebuie să-l apărăm pe puștiul ăsta de voi”, ne-a spus Gabriel Diaconu.