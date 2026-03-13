Ucis pe stradă de un fan al rivalei! PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, cutremurată de o nouă tragedie. Imagini terifiante

ADVERTISEMENT

Începutul anului 2026 este unul cumplit pentru PAOK. Spre finalul lunii ianuarie, șapte fani ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu au decedat în România după un accident devastator produs în județul Timiș, iar acum un alt suporter al echipei și-a pierdut viața după un incident șocant.

Un fan al lui PAOK a decedat după ce a fost înjunghiat

În noaptea de joi spre vineri, un suporter al lui PAOK a decedat la vârsta de 20 de ani la spital după ce fusese înjunghiat. Din câte se pare, fanul lui PAOK ar fi fost înjunghiat în spate de către un suporter al rivalei din oraș, Aris, în urma unui conflict. Suspectul a fost identificat de autorități, conform presei din Grecia, și urmează să fie arestat. Imaginile șocante cu fanul lui PAOK prăbușindu-se pe stradă pot fi urmărite .

Conform informațiilor din Grecia, trei fani ai lui PAOK, printre care și victima, au pregătit un atac asupra suporterului de la Aris. În timpul altercației, acesta a folosit un cuțit și l-a înjunghiat pe fanul de 20 de ani, tot incidentul desfășurându-se în decurs de doar câteva secunde. Fanul lui PAOK a fost transportat la spital, unde medicii au depus toate eforturile pentru a-i salva viața, însă, din păcate, acest lucru nu a fost posibil.

primește o nouă lovitură extrem de dură, la doar o lună și jumătate după ce . Aceștia se îndreptau spre Franța, unde PAOK urma să o întâlnească pe Olympique Lyon în Europa League.

Prima reacție din partea autorităților din Grecia

Deși presa din Grecia a subliniat faptul că ar fi fost vorba despre un conflict între suporteri, prima reacție oficială din partea autorităților contrazice acest lucru. „Încă nu există informații care să ne facă să credem că este vorba de un incident legat de violență între fani și clarific acest lucru tocmai pentru că acest tânăr nu a fost niciodată implicat în astfel de infracțiuni.

Înainte de ora 23:00, Poliția Greacă a fost informată despre un tânăr de aproximativ 25 de ani, aceasta a fost informația care ne-a fost dată, care prezenta răni provocate de un obiect ascuțit și se afla într-o stare semi-conștientă pe stradă. Acesta a fost apoi transferat la spitalul AHEPA. La scurt timp după ora 00:00, am fost informați că tânărul a decedat.

Subdirecția de Combatere a Criminalității Organizate din Salonic a preluat ancheta preliminară pentru că este vorba despre o omucidere. Este ceva ce va fi, desigur, investigat, pentru că în fiecare astfel de caz se investighează și posibilitatea unui conflict între fani. Cu toate acestea, clarific, nu există până acum nicio dovadă care să lege acest incident de un conflict între fani”, a remarcat purtătorul de cuvânt al Poliției Elene, Constantia Dimoglidou, conform .