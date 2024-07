Ucisă cu bestialitate de propriul soț. O tânără din Buzău a fost omorâtă cu toporul sub privirile copilului de doi ani

O tânără a sfârșit chiar în mâinile propriului soț. Povestea lor de dragoste s-a terminat tragic, după ce bărbatul, orbit de gelozie, . Crima s-a petrecut sub ochii copilului de doi ani.

Și-a făcut dreptate cu toporul

O femeie din comuna Vadu Pașii, județul Buzău a sfârșit omorâtă de propriul soț cu un topor. Cei doi aveau și un copil de 2 ani și locuiau împreună în satul Dâmbroca, comuna Săgeata. În vârstă de 25 de ani, femeia a fost ucisă cu bestialitate de soțul de 35 de ani.

Potrivit vecinilor, cei doi se certau destul de des, iar în ultima perioadă aceștia aveau o relație tensionată. De-a lungul timpului, comportamentul agresiv al bărbatului a fost observat de către vecini, conform publicației . Tânăra ar mai fi fost văzută cum își lua copilul în brațe și fugea pe stradă când avea divergențe cu partenerul.

De asemenea, femeia ar fi plecat în luna iunie pe litoralul românesc să muncească, iar soțul nu ar fi fost de acord. Bărbatul nu putea să accepte această idee și ar fi insistat ca ea să se întoarcă acasă.

„Aveau o dispută cu privire la copil, el sunase şi pe la Protecţia Copilului. Ea s-a întors vreo două zile de la Constanţa, iar el ar fi luat toporul şi i-ar fi aplicat mai multe lovituri în mai multe părţi ale corpului. A fost reţinut, dar nu a dorit să declare nimic, urmând ca procurorii să formuleze propunere de arestare la Tribunalul Buzău.

Pe parcursul nopţii nu a dorit să declare nimic în faţa procurorului de caz. A fost deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de omor calificat. Bărbatul are vârsta de 36 de ani, iar victima 25 de ani. Urmează să stabilim mobilul, cel mai probabil pe fondul disputei copilului şi pe fondul geloziei”, a precizat, pentru AGERPRES, Valerică Văsii, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Discuția dintre cei doi nu ar fi mers deloc în direcția în care își dorea bărbatul, așa că acesta a pus mâna pe un topor și . După incident, criminalul nu a încercat să fugă, ci a rămas în curte. Vecinii au alertat poliția când au auzit țipetele femeii, iar autoritățile au venit și l-au încătușat.

“Am rămas stupefiat. Am aflat de la un vecin că se despărţise, ea îşi găsise probabil pe altcineva, avea un loc de muncă pe la Constanţa. (…) Au împreună un copil mic. Nu am avut probleme în comună, de asta am şi zis prima dată că nu cred aşa ceva. Lumea a fost speriată, îngrozită, comuna noastră este liniştită, au fost cazuri foarte rare. Sperăm să nu se mai întâmple aşa ceva pe nicăieri“, a declarat pentru AGERPRES primarul comunei Săgeata.

Crima a fost confirmată de către IPJ Buzău, iar procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău investighează acest caz. Criminalul se află în arest preventiv și este acuzat de omor calificat.