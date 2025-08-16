Ucraina a bombardat Rusia, în pline negocieri de pace. Două persoane, tată și fiu, au murit

Volodimir Zelenski a lansat bombardamente spre Rusia, în timpul negocierilor pentru pace. Două persoane, un bărbat de 52 de ani și fiul său, în vârstă de 13 ani, au fost uciși.

Ucraina a lansat atacuri spre Rusia

Atacul a avut loc sâmbătă, în districtul Rylsk, o zonă de frontieră aproape de partea regiunii Kursk ocupată de Ucraina. Guvernatorul regiunii, Alexander Khinshtein, a declarat că două persoane au murit în urma atacului, potrivit The Guardian, citat de .

Un bărbat de 52 de ani se afla cu fiul său, în vârstă de 13 ani, în mașină, moment în care vehiculul a luat foc din cauza dronelor prăbușite, conform sursei menționate.

Zelenski avertizează cu privire la atacurile rusești

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează cu privire la un eventual atac din partea Rusiei. Acesta susține că Putin ar putea lansa bombardamente mult mai puternice. Declarație vine în contextul întâlnirii dintre Donald Trump și liderul rus, din Alaska.

„Având în vedere situația politică și diplomatică din jurul Ucrainei și cunoscând trădarea Rusiei, anticipăm că în zilele următoare armata rusă ar putea încerca să intensifice presiunea și atacurile împotriva pozițiilor ucrainene, pentru a crea circumstanțe politice mai favorabile pentru negocierile cu actorii globali.

Documentăm mișcarea și pregătirile trupelor rusești. Desigur, vom contracara, dacă este necesar, asimetric. I-am cerut comandantului-șef să discute cu ceilalți comandanți de luptă. Ucraina are nevoie de poziții puternice și de o rezistență cu adevărat tangibilă față de inamic”, a scris Zelenski într-o postare pe X.

Volodimir Zelenski accepta invitația lui Donald Trump

După , președintele ucrainean a anunțat că susține organizarea unei întâlniri trilaterale, Ucraina – SUA – Rusia. Mai mult, , la invitația liderului american.

„Susținem propunerea președintelui Trump privind o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. Ucraina subliniază că problemele cheie pot fi discutate la nivel de lideri, iar un format trilateral este adecvat în acest sens. Luni, mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington, D.C., pentru a discuta toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului.

Sunt recunoscător pentru invitație. Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă pentru a asigura garanții de securitate fiabile împreună cu America. Am discutat, de asemenea, semnalele pozitive din partea americană cu privire la participarea la garantarea securității Ucrainei. Continuăm să ne coordonăm pozițiile cu toți partenerii. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută”, a scris Zelenski pe X.