Min. 10: Yaremchuk scapă singur pe partea dreaptă, are posibilitatea să-i paseze lui Malinovskyi aflat singur pe 6 metri, dar întârzie pasa și este blocat.

Meciul are loc joi, 17 iunie, cu începere de la ora 16:00, în cadrul grupei C a turneului final al EURO 2020. Se întâlnesc două formaţii care au pierdut primul meci: Ucraina 2-3 în Ţările de Jos şi Macedonia de Nord 1-3 la Bucureşti cu Austria.

Unde se joacă partida Ucraina – Macedonia de Nord

Confruntarea Ucraina – Macedonia de Nord se dispută joi, 17 iunie, de la ora 16:00, pe din Bucureşti, fiind al doilea meci de la acest turneu final găzduit de capitala României, după Austria – Macedonia de Nord 3-1.

Este un meci de care pe care, ambele naţionale ţintind cele trei puncte, pentru a mai spera la calificare măcar pe criteriul celor patru mai bune locuri 3 din cele şase existente. La primul meci au fost puţin peste 9.000 de spectatori în tribune, protocolul fiind clar: intră doar cei care fac dovada vaccinării complete şi cei cu test negativ valabil 72 de ore.

Cine transmite la TV Ucraina – Macedonia de Nord

Partida Ucraina – Macedonia de Nord se joacă joi, de la ora 16:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a doua a grupei C a EURO 2020 şi poate fi vizionată pe micile ecrane numai pe canalul PRO TV. Aveţi şi soluţia de a accesa site-ul FANATIK.RO, pentru a o urmări în format LIVE VIDEO.

Vremea la Bucureşti, ca în toată România în luna iunie, continuă să fie cel mai mare duşman al fotbalului, în condiţiile în care UEFA interzice tragerea acoperişului în caz de ploaie. Sunt din nou posibile averse la ora meciului, temperatura în aer fiind în jur de 27 de grade. Va arbitra pentru prima dată la EURO invitatul special al UEFA, argentinianul Fernando Rapallini.

Care sunt jucătorii importanţi absenţi în meciul Ucraina – Macedonia de Nord

Selecţionerul Ucrainei, fostul mare internaţional Andri Şevcenko, are două probleme de lot, destul de importante. Au şanse reduse spre zero de a fi prezenţi pe teren atacantul Ţîgankov, elevul lui Mircea Lucescu la Dinamo Kiev, şi Zubkov, atacantul lui Ferencvaros.

Omologul său de la naţionala Macedoniei de Nord, Igor Angelovski, nu are probleme de lot şi va putea alinia cel mai bun unsprezece, anunţând că va risca totul pe cartea atacului, pentru a forţa cele trei puncte şi a avea o şansă la calificare.

Premoniţia lui Pandev

Debutul Macedoniei de Nord la un turneu final interţări nu a fost unul fericit. Arena Naţională din Bucureşti a găzduit un meci frumos, dar Austria a fost mai pragmatică şi a reuşit să lovească atunci când a trebuit.

După joc, veteranul Maceodoniei, cel mai bun jucător de pe teren, Goran Pandev, nu şi-a putut ascunde dezamăgirea, mai ales că şi marcase, dar a spus că simte un rezultat mare pentru întâlnirea cu , care va arăta că prezenţa Macedoniei la acest EURO este una meritată.

Cote la pariuri Ucraina – Macedonia de Nord

Ambele reprezentative au 0 puncte după prima etapă. Ambele au acum ca obiectiv victoria. Bookmakerii cred însă că Ucraina are mult mai multe şanse să câştige, la o cotă de 1,78, în timp ce macedonenilor li s-a acordat cota de 5,75. Un gol al macedonenilor are valoarea de 1,62, cu puţin sub succesul Ucrainei.

Cele două naţionale s-au mai aflat faţă în faţă de patru ori până acum, ţinând cont că ele sunt state relativ tinere, formate după căderea URSS şi a fostei Iugoslavii. De două ori în meciuri oficiale, mai precis în preliminarii EURO 2016, de două ori în amicale. În preliminarii EURO 2016, a fost dublă victorie Ucraina, 1-0 acasă şi 2-0 afară.

