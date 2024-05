Ucraina, mesaj pentru Iohannis privind sistemul Patriot. „Va fi cea mai mare investiţie în propria voastră securitate”

Premierul Ucrainei, Denis Șmihal, a declarat că țara sa are nevoie de sistemele de apărare Patriot și că speră ca România să ajute în acest sens Kievul și că „victoria Ucrainei va fi victoria tuturor democrațiilor.

Kievul „speră” la un ajutor din România

Într-un mesaj pentru participanții la conferința Black Sea and Balkans Security Forum care are loc la București, premierul Ucrainei, Denis Șmihal, a declarat că Kievul are nevoie de sisteme Patriot să că „speră” de la un ajutor în acest sens de la România

ADVERTISEMENT

„Noi acum ne reconstruim ţara şi avem nevoie să-i oprim pe ruşi din a distruge şi mai mult. Avem nevoie de sisteme Patriot şi sperăm că şi România va putea să îşi aducă o contribuţie. Aceste sisteme salvează vieţile civililor şi ajută la menţinerea unei vieţi normale de zi cu zi în Ucraina”, a declarat Șmihal, potrivit Agerpres.

CSAT va decide, nu se știe la ce dată

România are patru sisteme Patriot, din care unul este operational, celelalte trei fiind în diferite faze de operaționalizare. Unul din aceste trei ar putea fi, sau nu, relocat în Ucraina, o ședință urmând să fie convocată de președintele Klaus Iohannis, nu se știe deocamdată la ce dată.

ADVERTISEMENT

Miercuri, Iohannis a reiterat că, dacă România va ceda un sistem Patriot pentru Kiev, trebuie să primească ceva la schimb. O atitudine neîmpărtășită de toată clasa politică, nu numai din România, cei care susțin ajutorul necondiționat pentru Ucraina subliniind că, indirect, își protejează securitatea de agresiunea Rusiei.

Chestiune subliniată și de premierul ucrainean în mesajul său. „De mai bine de doi ani noi ne apărăm ţara de agresiunea rusă, dar nu numai asta, naţiunea ucraineană apără bazele şi valorile democraţiei europene care sunt atacate de dictatorul rus. Victoria Ucrainei va fi victoria tuturor democraţiilor. Va fi cea mai mare investiţie în propria voastră securitate. Pentru a vă asigura de această victorie, este nevoie de sprijinul continuu al partenerilor şi aliaţilor noştri”, a spus Denis Şmihal.

ADVERTISEMENT

Alte priorități: muniție pentru artilerie și rachete

Oficialul ucrainean a punctat că ţara sa are, în primul rând, nevoie de sprijin militar, prioritare fiind sistemele de apărare antiaeriană, muniţia pentru artilerie, rachetele cu rază lungă şi medie de acţiune.

Premierul ucrainean a spus că Kievul are nevoie prioritară de sisteme de apărare antiaeriană, precum Patriot, obuze pentru artilerie și rachete cu rază lungă și medie. Șmihal a subliniat și importanța confiscării activelor rusești care au fost înghețate ca urmare a sancțiunilor economice luate de împotiva Rusiei iar regimul acestora trebuie întărit