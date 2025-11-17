Ucraina ne așteaptă la cotitură în barajul pentru Cupa Mondială: ”Vreau România ca să ne luăm revanșa”

ADVERTISEMENT

După ce a pierdut în fața Bosniei, naționala României a ratat șansa de a încheia grupa din preliminarii pe locul 2 și va merge la barajul pentru Cupa Mondială prin Liga Națiunilor. ”Tricolorii” vor fi în ultima urnă valorică la tragerea la sorți, iar ucrainenii și-ar dori să ne aibă adversari.

Ucraina vrea România în barajul pentru Cupa Mondială

Fostul mare internațional Artem Milevskyi a salutat calificarea Ucrainei la baraj după victoria în fața Islandei, scor 2-0, și a anunțat că își dorește ca în semifinalele play-off-ului sorții să stabilească un duel împotriva României.

Marcator a 8 goluri în 50 de meciuri în tricoul naționalei Ucrainei și fost jucător pentru o scurtă perioadă la Concordia Chiajna, Milevskyi vrea revanșa în fața ”tricolorilor” după .

”Aș vrea să picăm cu România ca să ne luăm revanșa după ce s-a întâmplat la EURO 2024. Lucescu este selecționerul lor, deci va fi și mai interesant.

Indiferent cu cine picăm, noi trebuie să învingem orice echipă ne-ar ieși în cale pentru a merge la Cupa Mondială. Îi felicit pe toți din națională pentru victoria contra Islandei”, a declarat fostul fotbalist, conform .

Posibilii adversarei ai României în primul meci de la baraj

Înfrângerea în fața Bosniei a consfințit faptul că echipa națională a României va merge la barajul pentru Cupa Mondială din 2026 din postura de câștigătoare a grupei de Liga Națiunilor și va fi inclusă în urna a patra valorică la tragerea la sorți.

În aceste condiții, ”tricolorii” vor juca în deplasare primul meci din play-off și vor avea adversari de calibru. Dacă în ultimele partide din preliminarii nu se vor consemna surprize de proporții, .

Când va avea loc tragerea la sorți a barajelor

Preliminariile europene sunt aproape de final, iar tragerea la sorți a întâlnirilor din barajul pentru Cupa Mondială din 2026 va avea loc joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, la Zurich.

Evenimentul va fi transmis în direct de postul de televiziune Antena 1, care are drepturile de televizare ale turneului final de anul viitor. De asemenea, fanii naționalei României pot vedea tragerea la sorți și pe platforma AntenaPlay.

Când se vor juca meciurile din baraj

Partidele din barajul european pentru Cupa Mondială, în urma căruia se vor stabili ultimele 4 echipe de pe bătrânul continent care vor merge la turneul final, se vor disputa în primăvara anului viitor.

Jocurile din semifinale sunt programate pentru 26 martie 2026, urmând ca finalele să se desfășoare 5 zile mai târziu, pe 31 martie.