Sport

Ucraina ne așteaptă la cotitură în barajul pentru Cupa Mondială: ”Vreau România ca să ne luăm revanșa”

Ucraina s-a calificat in extremis la barajul pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026. Formația lui Serhiy Rebrov are șanse mari să fie în prima urnă valorică și astfel poate întâlni România.
Traian Terzian
17.11.2025 | 14:30
Ucraina ne asteapta la cotitura in barajul pentru Cupa Mondiala Vreau Romania ca sa ne luam revansa
ULTIMA ORĂ
Ucraina își dorește să joace împotriva României în barajul pentru Cupa Mondială. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

După ce a pierdut în fața Bosniei, naționala României a ratat șansa de a încheia grupa din preliminarii pe locul 2 și va merge la barajul pentru Cupa Mondială prin Liga Națiunilor. ”Tricolorii” vor fi în ultima urnă valorică la tragerea la sorți, iar ucrainenii și-ar dori să ne aibă adversari.

Ucraina vrea România în barajul pentru Cupa Mondială

Fostul mare internațional Artem Milevskyi a salutat calificarea Ucrainei la baraj după victoria în fața Islandei, scor 2-0, și a anunțat că își dorește ca în semifinalele play-off-ului sorții să stabilească un duel împotriva României.

ADVERTISEMENT

Marcator a 8 goluri în 50 de meciuri în tricoul naționalei Ucrainei și fost jucător pentru o scurtă perioadă la Concordia Chiajna, Milevskyi vrea revanșa în fața ”tricolorilor” după eșecul înregistrat la EURO 2024.

”Aș vrea să picăm cu România ca să ne luăm revanșa după ce s-a întâmplat la EURO 2024. Lucescu este selecționerul lor, deci va fi și mai interesant.

ADVERTISEMENT
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator...
Digi24.ro
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul

Indiferent cu cine picăm, noi trebuie să învingem orice echipă ne-ar ieși în cale pentru a merge la Cupa Mondială. Îi felicit pe toți din națională pentru victoria contra Islandei”, a declarat fostul fotbalist, conform Sport-Express.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din
Digisport.ro
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat

Posibilii adversarei ai României în primul meci de la baraj

Înfrângerea în fața Bosniei a consfințit faptul că echipa națională a României va merge la barajul pentru Cupa Mondială din 2026 din postura de câștigătoare a grupei de Liga Națiunilor și va fi inclusă în urna a patra valorică la tragerea la sorți.

În aceste condiții, ”tricolorii” vor juca în deplasare primul meci din play-off și vor avea adversari de calibru. Dacă în ultimele partide din preliminarii nu se vor consemna surprize de proporții, adversarul din semifinale se va alege dintre Italia, Turcia, Ucraina și Polonia.

ADVERTISEMENT

Când va avea loc tragerea la sorți a barajelor

Preliminariile europene sunt aproape de final, iar tragerea la sorți a întâlnirilor din barajul pentru Cupa Mondială din 2026 va avea loc joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, la Zurich.

Evenimentul va fi transmis în direct de postul de televiziune Antena 1, care are drepturile de televizare ale turneului final de anul viitor. De asemenea, fanii naționalei României pot vedea tragerea la sorți și pe platforma AntenaPlay.

Când se vor juca meciurile din baraj

Partidele din barajul european pentru Cupa Mondială, în urma căruia se vor stabili ultimele 4 echipe de pe bătrânul continent care vor merge la turneul final, se vor disputa în primăvara anului viitor.

Jocurile din semifinale sunt programate pentru 26 martie 2026, urmând ca finalele să se desfășoare 5 zile mai târziu, pe 31 martie.

Ce planuri are Aryna Sabalenka. Jucătoarea de tenis a spus când va aduce...
Fanatik
Ce planuri are Aryna Sabalenka. Jucătoarea de tenis a spus când va aduce pe lume un copil: ”Acum am o altă prioritate”
Radu Drăgușin, antrenament cu echipa națională, la Mogoșoaia. Ce mesaj emoționant a transmis...
Fanatik
Radu Drăgușin, antrenament cu echipa națională, la Mogoșoaia. Ce mesaj emoționant a transmis “Dragonul” după revenire
Mihai Stoica a găsit „tricolorii” vinovați pentru eșecul Bosnia – România 3-1: „Nu...
Fanatik
Mihai Stoica a găsit „tricolorii” vinovați pentru eșecul Bosnia – România 3-1: „Nu ai voie să faci așa ceva”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
L-a demantelat pe Mircea Lucescu: 'L-a atacat pe Emeric Ienei... Ne-a prostit prea...
iamsport.ro
L-a demantelat pe Mircea Lucescu: 'L-a atacat pe Emeric Ienei... Ne-a prostit prea mulți ani'. Cel mai dur discurs
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!