Ucraina, pe punctul să întoarcă războiul în favoarea sa. Avans tehnologic în creștere față de Rusia

După succesul primei contraofensive ucrainene din 2022, care a alungat armata rusă de la porțile Kievului, Ucraina a trebuit să se resemneze și să cedeze, pas cu pas, bucăți din teritoriul său, încercând să-i facă pe ruși să plătească cât mai scump pentru fiecare kilometru pătrat cucerit. Însă lucrurile sunt pe cale să se schimbe într-un mod alarmant pentru Moscova.

Potrivit datelor strânse de către , avansul trupelor rusești a cunoscut un declin abrupt în cursul iernii trecute, de la 575 de km² câștig net în luna noiembrie, la o pierdere netă de 116 km² în luna aprilie. În acest interval, au scăzut de la lună la lună. ISW notează că situații similare s-au înregistrat și în cursul sezonului rece din anii anteriori, din cauza mocirlei care cuprinde stepa euro-asiatică în această perioadă care face dificilă până spre imposibilă deplasarea tehnicii militare.

Ucraina rezistă în fortărețele din Donbas

Însă în niciunul din anii precedenți scăderea nu a fost atât de severă și nu a dus la pierderi nete de teren din partea Moscovei. Iar lucrul cel mai important pentru Kiev este că avansurile Rusiei au fost minore în zona cunoscută drept „Centura Fortărețelor”, o zonă de lată de 50 de kilometri, în care se află singurele orașe mai mari pe care ucrainenii le mai controlează în Donbas: Sloviansk, Kramatorsk și Konstantinivka. În cadrul negocierilor de pace, Rusia a cerut ca Ucraina să evacueze această zonă, drept condiție a oricărui acord de pace.

Președintele Volodimir Zelenski a exclus din start această posibilitate rezistând inclusiv presiunilor venite de la Washington pe această temă. Motivul este că zona e mult mai ușor de apărat din cauza reliefului și cursurilor de apă care o străbat, la care se adaugă un șir de fortificații construite de ucraineni încă din 2014. Cedarea aceste zone, teritorial destul de redusă, ar face Ucraina vulnerabilă în cazul unei noi invazii întrucât în spatele ei se află o câmpie fără râuri mai mari, care este propice atacului cu efective mari de blindate, care favorizează inamicul superior numeric. Practic, calea către Kiev ar fi deschisă.

Armata ucraineană păstrează avansul tehnologic

Însă îngrijorător este pentru Rusia și modul în care Kievul a trecut la contraofensivă, chiar dacă una pe spații reduse. Armata ucraineană compensează inferioritatea numerică prin folosirea pe scară largă a dronelor FPV (first person view) și chiar a roboților. Au existat temeri că strategia ar putea fi insuficientă pentru a suplini deficitul cronic de combatanți cu care se confruntă Kievul, mai ales că și rușii făceau progrese notabile în utilizarea dronelor pe linia frontului. Însă Moscova a înregistrat o lovitură puternică la începutul lunii februarie când Elon Musk a luat măsuri de suplimentare de siguranță care să împiedice accesul rușilor la terminalele Starlink, care permiteau armatei ruse să mărească raza de acțiune a dronelor și să lovească cu mai multă precizie.

Apoi, comandanții ucraineni au ales o tactică mult mai eficientă pentru combaterea dronelor inamice. În loc să se axeze pe respingerea lor pe linia frontului, au intensificat atacurile asupra instalațiilor industriale de care depinde producția lor, în paralel cu atacurile asupra infrastructurii rusești. Astfel, Kievul a reușit să-și păstreze avansul tehnologic, ba chiar a ajuns în situația în care a raportat cucerirea în premieră a unei poziții rusești doar cu ajutorul dronelor și roboților. notează Zelenski a fost inspirat când nu a cedat insistențelor aliaților săi de a trece la recrutarea tinerilor din intervalul de vârstă 18-25 de ani. Chiar dacă , refuzul președintelui a permis Ucrainei să-și crească capacitatea industrială folosind forța de muncă cea mai tânără și mai dinamică.

Bani mai mulți pentru Kiev

În plus, expertiza ucrainenilor în domeniul dronelor a început să devină eficientă economic odată cu războiul din Golf, când țările arabe au realizat că rachetele scumpe importate din SUA sunt prea costisitoare și prea puține pentru a face față valurilor de drone lansate de Iran. Într-un turneu diplomatic recent, Zelenski a încheiat acorduri de colaborare militară prin care țări ca Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Iordania și Qatar vor beneficia de tehnologia ucraineană la schimb cu finanțarea economiei unei țări devastate de patru ani de război și de rachetele rusești.

De asemenea, după înlăturarea lui Viktor Orban de la putere din Ungaria, a dispărut obstacolul din calea acordării de către Uniunea Europeană a unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, ceea ce a permis Kievului să depășească efectele tăierii asistenței financiare din partea Statelor Unite. De partea cealaltă, la Moscova, perspectivele sunt mult mai sumbre, chiar dacă creșterea prețului petrolului după începerea războiului din Golf părea să aducă bani mai mulți bugetului Rusiei.

Problemele economice ale Rusiei

Capacitatea de export de hidrocarburi a Rusiei a fost afectată de atacurile sistematice și la distanțe din ce în ce mai mari, inclusiv până în Siberia, ale dronelor ucrainene, ce a dus la închiderea temporară a mai multor rafinării și altor instalații industriale. Ucraina a lansat atacurile în mod susținut chiar dacă reprezentanți ai administrației Trump i-au cerut să nu mai vizeze industria petrolieră într-un context în care prețurile petrolului au urcat după blocarea strâmtorii Ormuz. Luna trecută, Vladimir Putin i-a criticat deschis pe oficialii ruși din domeniul economiei, după ce au fost publicate datele care arătau că economia Rusiei a intrat în contracție. Se estimează că Rusia încasează suplimentar 150.000.000 de dolari pe zi în urma creșterii cotațiilor petrolului însă nu este suficient pentru a compensa deficitele uriașe ale țării.

Deficitele și inflația afectează tocmai principalul stimul cu care Kremlinul a obținut soldații pentru front: bonusurile financiare. „Nu mai sunt capabili să facă ce făceau cândva, anume să arunce cu bani în oameni”, spune Bob Hamilton, președinte la Delphi Global Research Center. În acest context, crește presiunea asupra lui Putin de a ordona o mobilizare măcar parțială, care să afecteze inclusiv regiunile menajate de război, Moscova și Sankt Petersburg, ceea ce presupune riscuri politice, precum revolte de stradă. Iar trimiterea a sute de mii de bărbați în floarea vârstei pe front crește costurile cu forța de muncă. „Pentru prima dată în istoria modernă, economia noastră se confruntă cu lipsă sau limitări ale forței de muncă. Nu trebuie multă matematică pentru afla de ce există deficit de forță de muncă în Rusia”, a declarat Elvira Nabiullina, guvernatorul Băncii Centrale a Rusiei.

Războiul din Ucraina intră în era AI

În timp ce Rusiei îi vine din ce în ce mai greu să susțină efortul de război, Ucraina se pregătește să mai facă un salt pentru care Moscova nu are nici resursele necesare, nici tehnologia. a relatat, marți, despre întâlnirea dintre ministrul Apărării de la Kiev Mihailo Fedorov și Alex Carp, CEO la Palantir Technologies. „Integrăm inteligența artificială în război împreună cu Palantir, una dintre cele mai mari companii tehnologice din domeniul apărării”, a anunțat Fedorov. Practic, Palantir antrenează modele AI pentru a opera sisteme militare pe baza datelor adunate pe de linia frontului, ceea ce ar putea crește eficiența respingerii atacurilor aeriene rusești și a atacurilor ucrainene pe front sau în adâncimea teritoriului rus. Palantir a fost implicată în Ucraina încă din 2022, iar acum cele două părți pregătesc trecerea la o etapă superioară a colaborării lor.

Tendința de schimbare a raportului de forțe este arătată și de modul în care s-a încheiat armistițiul de trei zile prin care Rusia a putut celebra, pe 9 mai, Ziua Victoriei. SUA au mediat armistițiul la insistențele Moscovei, după ce Zelenski amenințase că va bombarda Piața Roșie. Dacă până acum, Kievul era interesat să obțină armistiții temporare pentru măcar câteva zile de respiro, acum Putin este pus în situația să le ceară. Chiar dacă Kievul a fost de acord cu armistițiul, Zelenski semnând un decret în care spunea cu aroganță că „permite” desfășurarea defilării, Putin a organizat o paradă militară fără tehnică militară ca să nu tenteze prea mult dronele ucrainene, iar armata rusă a adus din restul Rusiei mai multe sisteme de apărare antiaeriană pentru a consolida apărarea Moscovei, semn că acum capitala Rusiei nu mai este ferită de ororile războiului.