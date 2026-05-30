Ucraina pierde sprijin crucial: nouă state se retrag din finanțarea de muniții pentru Kiev. UE negociază cu Rusia? „Unii doresc să aibă propriile contacte cu Moscova”

Numărul țărilor care participă la o inițiativă condusă de Cehia de a cumpăra muniție pentru Ucraina s-a înjumătățit de cânt premierul Andrej Babis s-a întors în funcție. Între timp, NATO ar rămâne fără sisteme de armament și SUA intenționează să ofere mai puține capabilități militare, inclusiv avioane de vânătoare americane, nave de război, drone, aeronave cisternă și submarine.

Nouă țări se retrag din coaliția cu muniții pentru Ucraina

Inițiativa cehă a fost lansată în 2024 de guvernul condus pe atunci de Petr Fiala, iar țara a devenit intermediar pentru Ucraina în furnizarea de muniție de calibru mare. Dacă la început erau 18 țări implicate, acum, după ce a ajuns premierul Andrej Babis în funcție, cunoscut pentru pozițiile sale anti-Ucraina, au rămas doar nouă, potrivit președintelui ceh Petr Pavel. În timpul campaniei electorale de anul trecut, Babis a amenințat că va opri complet inițiativa privind muniția, criticând-o pentru o presupusă lipsă de transparență cu privire la modul în care au fost utilizați banii, scrie F Momentan, nu s-a spus și care state au renunțat.

„Inițiativa funcționează încă, dar noua dificultate este că doar aproximativ nouă state membre contribuie financiar. Această inițiativă a livrat până la 50% din toată muniția de calibru mare către ucraineni, așa că, în acest sens, nu poate fi înlocuită cu ușurință de nimic altceva”, a afirmat Pavel pentru sursa citată.

Din 2024, Praga a orchestrat furnizarea a peste 4 milioane de obuze de artilerie de calibru mare către Kiev, pentru a ajuta la reaprovizionarea stocurilor de muniție din ce în ce mai mici ale Ucrainei și la susținerea apărării sale împotriva invaziei Rusiei .

Babis a declarat separat pentru publicația menționată că guvernul său acordă prioritate fondurilor publice limitate pentru cetățenii cehi, deoarece gospodăriile se confruntă cu dificultățile cu facturile la energie în urma conflictului din Iran, mai degrabă decât sprijinului pentru Ucraina. „Nu avem bani, așa că primim bani din alte țări și apoi livrăm [muniția]”, a spus el.

De ce s-a ajuns la această situație

Pe această temă, FANATIK a cerut opinia analistului politic Ștefan Popescu. Acesta susține că este o decizie politică în contextul în care se dorește să se ajungă la o înțelegere cu Rusia pe tema a, printr-un proiect european de intrare în negocieri cu Moscova.

„Este clar că este și o formă de presiune, dacă vreți, de pregătire. Nu știm încă numele statelor, dar probabil că unele state doresc, în paralel, să aibă propriile contacte cu Moscova. Și, prin urmare, livrările de armament ar fi reprezentat, în finanțarea unor livrări de armament, ar fi reprezentat un obstacol. Încă nu avem toate datele, la acest stadiu noi facem interpretarea știrii. Unele state probabil că se află în grupul de contact care va fi preluat la nivel european cu Federația Rusă și în aceste condiții probabil că doresc să nu aibă un element iritant care se poată fi exploatat în cadrul negocierilor, procesului de negociere. Dar, bineînțeles, sunt mai multe explicații”, ne-a explicat politologul.

De asemenea, expertul amintește că președintele Consiliului European, Antonio Costa, a spus că există necesitatea demarării unui proces de negocieri. De asemenea, presa internațională susține că acest lucru se întâmplă chiar cu acceptul Ucrainei.

„Este normal ca Ucraina să susțină un proces european, pentru că, având în vedere incertitudinea integrării în Alianța Nord-Atlantică, dar și criza pe care o traversează Alianța Nord-Atlantică, Uniunea Europeană rămâne singurul proiect la care poate spera. Și atunci, un proces de negociere al statelor europene este favorabil, ține seama, ia în considerare interesele Ucrainei. Negociatorii europeni în mod clar vor fi mult mai apropiați de nevoile Ucrainei decât ar fi fost negociatori americani.

Și atunci este important să sprijine o idee și pentru a participa la elaborarea procesului. Deci, sunt mai multe lucruri. Înaintea lui Costa a fost premierul belgian care s-a pronunțat și el în favoarea unui acord negociat cu Rusia. Și, în sfârșit, cel care a deschis calea a fost președintele francez Emmanuel Macron, care ne-a și informat că în februarie, la jumătatea lunii februarie, Franța se află deja în contacte la nivel tehnic cu Federația Rusă”, ne-a explicat Ștefan Popescu.

Sunt afectați ucrainenii?

Întrebat dacă ucrainenii sunt afectați de faptul că le scade sprijinul din cadrul proiectului ceh, analistul politic Ștefan Popescu susține că, deși , sprijinul european contează foarte mult în continuare.

„Fără îndoială afectează pentru că orice proces de negociere este rezultatul unui raport de forță. Ori dacă Ucraina depinde de sprijinul european, sigur, în materie de drone și-a construit capacități absolut remarcabile, dar sprijinul european încă contează. Și, prin urmare, ea are nevoie în continuare de muniții, s-a văzut mai ales în ce privește interceptorii antiaerieni. Ați văzut că apărarea aeriană ucraineană trebuie să ierarhizeze obiectivele pe care le are de apărat. Și atunci, da, într-adevăr, nu este un factor favorizant. De regulă, atunci când te gândești la un proces de negociere, cauți să-ți întărești pozițiile”, a mai subliniat politologul Ștefan Popescu pentru FANATIK.