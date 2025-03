Ucraina poate plăti scump cearta lui Zelenski cu Trump. SUA iau în calcul să sisteze toate livrările de muniţie şi echipament către Kiev

Statele Unite ar putea anula în curând livrările de muniție și echipamente autorizate și plătite sub administrația Joe Biden, scrie The New York Times, care citează un purtător de cuvânt al administrației Donald Trump.

SUA ar putea suspenda şi ajutorul indirect, inclusiv partajarea informaţiilor militare către Ucraina

Un înalt oficial al administrației Trump a declarat la rândul său pentru The Wall Street Journal că președintele SUA i-a instruit deja pe oficialii de rang înalt din securitatea națională să ia în considerare dacă SUA ar putea suspenda temporar sau definitiv livrările curente de arme către Ucraina.

ADVERTISEMENT

Livrările în cauză valorează miliarde de dolari și includ rachete, muniții, vehicule și radare, în cadrul programului de autorizare a apărării prezidențiale (PDA), a declarat şi pentru The Washington Post un înalt oficial al administrației americane.

În plus, Donald Trump ar putea decide acum, , să înceteze chiar și sprijinul indirect pentru Kiev, care include alte tipuri de finanțare, partajarea informațiilor, pregătirea trupelor și piloților ucraineni și plasarea unui centru de apel care gestionează ajutorul internațional la o bază militară americană din Germania, a declarat un oficial al administrației Trump, pentru New York Times.

ADVERTISEMENT

Georgia Meloni vrea să împace UE cu SUA

a avut loc în Biroul Oval al Casei Albe. Zelenski a mers la Washington, printre altele, pentru a semna un acord privind exploatarea metalelor rare ale Ucrainei, dar în cele din urmă documentul nu a mai fost semnat. Surse Reuters afirmă că Donald Trump nu mai este interesat să semneze un astfel de document.

În urma incidentului de vineri, premierul italian Giorgia Meloni a declarat că Roma le va propune aliaților să organizeze un summit urgent cu participarea Washingtonului. “Fiecare scindare din Occident ne face pe toți mai slabi și le aduce beneficii celor care ar dori să vadă declinul civilizației noastre”, a remarcat Meloni.

ADVERTISEMENT

Premierul italian a subliniat că țările occidentale trebuie să discute despre cum să facă față “provocărilor serioase, începând cu Ucraina”. Totuşi, ea nu a avansat o posibilă dată pentru summit.