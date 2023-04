România s-a calificat la Euro după o pauză de 27 de ani! “Tricolorii” au avut o evoluţie ştearsă cu Ucraina, dar au profitat de jocul rezultatelor

are loc duminică, 30 aprilie, cu începere de la ora 19:00, în cadrul etapei 6, ultima, a turului 3 preliminar pentru calificarea la turneul final al EURO 2024 la handbal masculin. România se află în fața unui meci decisiv pentru a ajunge la o competiție la care nu a ma fost prezentă de 27 de ani, adică din 1997!

Unde se joacă meciul Ucraina – România

se desfășoară duminică, 30 aprilie, de la ora 19:00, în Schwalbe Arena din orașul german Gummersbach, în etapa 6 din turul 3 preliminar al calificărilor pentru turneul final al EURO 2024 la handbal feminin. Situația din Ucraina, aflatâ în război cu Rusia, a obligat toate echipele de club și naționale din aceastâ țară angrenate în competiții internaționale sunt obligate să evolueze la meciurile de acasă în diferite locații de pe continent.

Evident, aceata este un avantaj important pentru tricolorii lui Xavier Pascual. Care, pentru a ajunge din nou la un turneu final de EURO după 27 de ani trebuie să îndeplinească două condiții în cel mai rău caz: să nu piardă la mai mutl de opt goluri și în același timp Austria, echipă deja calificată, sâ învingă acasâ Insulele Faroe, naționalâ cu câțiva jucători care evoluează în Bundesliga.

Cine trasmite la TV partida Ucraina – România

Partida Ucraina – România se joacă duminică, 30 aprilie, de la ora 19:00, în Schwalbe Arena din orașul german Gummersbach, în etapa 6 din turul 3 preliminar al calificărilor pentru EURO 2024 la handbal masculin și va fi transmisă în direct și exclusivtate pe postul PRO Arena. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO în format LIVE VIDEO.

Evident, la acest meci interes vor avea doar suporterii români și ucraineni, dar probabil că aceștia vor umple doar într-o oarecare mâsură, în cel mai fericit caz la jumătate, cele 4300 de locuri ale arenei unde Gummerbach a scris nu o datâ istorie atât în Bundesliga cât și în cupele europene de-a lungul anilor, mai puțin în ultimii.

Cum se poate califica România la turneul final al EURO 2024 la handbal masculin

Naționala Ucrainei are doar 2 puncte după primele cinci meciuri din grupa 4 a turului 3 preliminar al EURO 2024 la handbal masculin. Grupa a fost câștigată deja de Austria, cu punctaj maxim până acum, dar Austria mai are de jucat acasă în ultima etapă cu Insulele Faroe, echipă care, ca și România are patru puncte, dar se află pe locul trei, după tricolori, în urma rezultatelor directe: 28-26 respectiv 17-25.

România poate ajunge la turneul final în următoarele condiții: victorie în meciul cu Ucraina, situație în care chiar dacă faroezii bat în Austria nu contează. Eșec în fața Ucrainei dar la cel mult șapte goluri doar dacă Insulele Faroe pierd în Austria, egal cu Ucraina, dar fără victorie Insulele Faroe. Ucraina poate urca pe locul 2 și se poate califica doar dacă faroezii pierd în Austria și ne înving pe noi la cel mult șapte goluri.

Cote la pariuri la jocul Ucraina – România

România primise girul caselor de pariuri și la precedentul meci, acasă, cu Austria, pentru că oaspeții erau deja calificați, dar Chiar și așa bookmakerii insistă și acum pe România în fața Ucrainei, cotă 1,75 față de 2,55 pentru Ucraina. Șansă dublă X2 are cotă de 1,45 iar șansă dublă 1X cotă 1,95.

România a învins fără drept de apel Ucraina în primul meci din această grupă, cu scorul de 34-26 și a mai jucat o singură dată cu acest adversar, în turul 1 preliminar pentru CM în 2018, atunci jocul terminându-se fără învingător, scor 26-26, caz mai rar într-un meci de handbal. Tricolorii lui Xavier Pascual au două victorii în turul 3 preliminar, ambele acasă, cu Ucraina și Insulele Faroe și trei eșecuri.