Ucraina susţine că două rachete trase de ruşi au survolat România. MApN nu confirmă informaţia: “Cea mai apropiată a trecut la 35 km de graniţă”. Update

Zalujnîi susţine că rachetele Kalibr ar fi survolat spaţiul aerian românesc puţin după ora 10.30. În schimb, Republica Moldova confirmă că o rachetă a traversat spaţiul său aerian, la ora 10.18. Şeful Forţelor Armate ale Ucrainei a adăugat că aceste rachete au fost lansate din apele Mării Negre.

“În jurul orei 10:33, aceste rachete au traversat spațiul aerian al României. După aceea, au intrat din nou în spațiul aerian al Ucrainei la punctul de trecere a frontierei celor trei state”, a transmis comandantul armatei ucrainene.

În replică, , Constantin Spînu, nu a confirmat informaţia. “Informațiile privitoare la o rachetă rusească ce ar fi survolat spațiul aerian al României nu se confirmă. Vom reveni în scurt timp cu informații oficiale cu privire la această situație”, a transmis acesta.

BREAKING:

Ukrainian media reports that Russia fired a Kalibr cruise missile over the airspace of Romania before it hit a target in Western Ukraine 30 minutes ago.

— Visegrád 24 (@visegrad24)