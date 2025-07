Ucrainean fugit din calea războiului și aflat în hipotermie, salvat de pe munte. Un altul este căutat

Echipele Salvamont Maramureș au avut două intervenții dificile, după ce doi ucraineni s-au rătăcit pe munte. Unul dintre ei era în hipotermie, iar celălalt avea probleme medicale.

Ucraineni fugiți din calea războiului, blocați pe munte

Cei de la Salvamont Maramureș, împreună cu Poliția de Frontieră Poienile de sub Munte, lucrează intens în . Prima misiune s-a încheiat cu succes, după mai bine de trei ore și jumătate de când alarma a fost dată.

Astfel, un bărbat, , s-a rătăcit pe munte în cursul nopții. Autoritățile au comunicat faptul că, la acel moment, ploua torențial, iar temperaturile erau coborâte, ceea ce a făcut ca misiunea să fie îngreunată. Ucraineanul se afla în hipotermie.

„Echipele de salvare montană ale Salvamont Maramureș, structură profesionistă a Consiliului Județean Maramureș, au colaborat cu colegii de la Poliția de Frontieră Poienile de sub Munte, parte a ITPF Sighetu Marmației, pentru a demara căutările.

După mai bine de 3 ore și jumătate de misiune, ucraineanul a fost recuperat, i s-a acordat primul ajutor și ulterior a fost predat autorităților”, au transmis cei de la Salvamont Maramureș.

Echipele de intervenție au fost informate, printr-un alt apel la 112, cu privire la un alt ucrainean, care are probleme medicale. Acesta a solicitat ajutor de urgență. Salvatorii au comunicat faptul că imediat s-au deplasat la baza muntelui, acolo unde s-au întâlnit cu polițiștii. La momentul redactării știrii, această misiune de salvare este încă în derulare.

Ucrainean găsit pe munte după patru zile de căutări

Un tânăr ucrainean a fost găsit după patru zile de căutări, în vecinătatea zonei abrupte Criva, din Munții Maramureșului. Acesta mai avea undeva la 20 de metri până să intre în prăpastie, a anunțat directorul Serviciului Salvamont Maramureș, Dan Benga.

„Gata. S-a încheiat. O misiune dificilă. Cu bine pentru că noi nu spunem NU niciodată. Și nu cedăm (…) Unul dintre băieții ucraineni a fost salvat când mai avea aproximativ 20 metri până să intre în prăpastiile de pe Criva. Survolul cu elicopterul a fost șansa lui de a supraviețui. Pe băiat, Sasha, l-am găsit (…) înainte de a intra în pădure și ulterior în prăpastiile de pe Criva, unde nu mai avea nicio șansă.

A fost norocul lui. Șansa lui să fie acum în viață (…) Am mai salvat o viață de om. Viața unui tânăr de 27 ani care are tot viitorul în față. Noi, cei de la Salvamont Maramureș, suntem fericiți și ne mândrim că astăzi am redat zâmbetul pe buzele unei mame și ale unui tată”, a afirmat Dan Benga, potrivit agerpres.ro.