Ucraineanul Nikita Sheremet l-a învins pe rusul Egor Kornev în finala de 50 m liber! Nu i-a strâns mâna rivalului lui David Popovici și a refuzat să se pozeze cu el

ADVERTISEMENT

Campionul european în proba de 50 de metri fluture și vicecampion la 100 de metri liber, Egor Kornev țintea al doilea aur individual pe care l-a ratat deși avea statut de mare favorit. Ucraineanul Nikita Sheremet fusese cel mai rapid și în semifinalele de sâmbătă, iar acum l-a învins pe rus cu un ecart de 0,24 secunde (21,13).

Rusul Egor Kornev a fost învins în finala la 50 de metri liber de ucraineanul Nikita Sheremet (19 ani)

Sârbul Andrej Barna a avut un timp identic cu cel al lui Kornev (21,37) și a luat, de asemenea, medalia de argint. În contextul războiului din Ucraina, Nikita Sheremet a refuzat să se fotografieze alături de Kornev după cursă. Astfel, Kornev și Sheremet s-au pozat alternativ cu sârbul Andrej Barna.

ADVERTISEMENT

. Considerat favorit mare pentru această cursă, Kornev era lăudat de americanii de la Swim Swam, care scriau că „proba masculină de 50 metri liber din acest an are un favorit clar în persoana lui Egor Kornev, care s-a consacrat în acest sezon drept unul dintre cei mai buni sprinteri din lume. Ar fi o surpriză ca oricine altcineva în afară de el să urce pe prima treaptă a podiumului”.

Americanii nu îl vedeau capabil pe ucraineanul Sheremet să-l învingă pe rusul Egor Kornev

Conform la Campionatele Naționale din Rusia, Kornev obținuse un timp de 21,11 secunde în semifinale, obținând victoria cu 21,06 în finală. Acela va fi al doilea timp al anului în această probă, fiind devansat doar de australianul Cameron McEvoy, care în openul Chinei stabilea recordul mondial al probei cu 20,88 secunde.

ADVERTISEMENT

Conform jurnaliștilor americani, , însă nu era cotat cu șanse reale la primul loc. „Sean Niewold, Nikita Sheremet și Jere Hribar vin toți după un sezon excelent în NCAA”, scriau americanii.

ADVERTISEMENT

Nikita Sheremet deține recordul mondial de juniori în proba de 50 de metri liber în bazin olimpic, cu un timp de 21,75 secunde obținut în 2025 la Campionatele Naționale de Juniori găzduite de România la Otopeni.