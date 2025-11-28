Ucrainenii au înnebunit după ce au văzut decizia luată de românul Marius Vizer vizavi de Rusia!

ADVERTISEMENT

După izbucnirea războiului din Ucraina, sportivii ruși nu au mai avut dreptul de a concura sub drapelul țării natale, iar la aproape toate sporturile de echipă, formațiile din această țară și-au pierdut dreptul de a participa în competițiile internaționale, atât la nivel de club, cât și la națională. În acest context, Federația Internațională de Judo, condusă de românul Marius Vizer, a anunțat că va permite din nou sportivilor ruși să concureze sub propriul steag, începând de la competiția Abu Dhabi Grand Slam, care are loc în aceste zile.

Reacție dură din Ucraina după decizia românului Marius Vizer

Evident, decizia IJF nu a fost văzută cu ochi buni în Ucraina, iar Comitetul Olimpic Național a emis un comunicat dur la adresa organizației prezidate de Marius Vizer. „CON al Ucrainei subliniază că această decizie contravine recomandărilor CIO din 28 martie 2023, care interzic în mod expres utilizarea simbolurilor naționale ale statului agresor. O încălcare similară a avut loc deja în iunie 2025, când IJF a admis sportivii bieloruși sub steagul național.

CON al Ucrainei subliniază că astfel de acțiuni creează un precedent periculos pentru întregul sport mondial. Federația Rusă continuă războiul împotriva Ucrainei, lovind zilnic civili, sportivi, antrenori și copii; sute de obiective sportive din Ucraina au fost distruse. În aceste condiții, orice normalizare a prezenței reprezentanților statului agresor sub simboluri naționale legitimează de fapt acțiunile lor și ignoră consecințele reale ale războiului.

CON al Ucrainei a apelat la Comitetul Olimpic Internaţional pentru a interveni în această situaţie şi pentru a lua toate măsurile necesare pentru ca decizia IJF să nu fie implementată. Partea ucraineană și-a exprimat recunoștința față de CIO pentru sprijinul său constant și se bazează pe conducerea acestuia în rezolvarea acestei probleme fundamentale”, au transmis aceștia pe după .

Cine este Marius Vizer

este un om de afaceri român și fost judoka, care se află în fruntea Federației Internaționale de Judo din 2007. În trecut, acesta a mai activat ca președinte al Federației Române de Judo (1995-2001), dar și al Federației Europene de Judo (2000-2007). Omul de afaceri a activat și în fotbal, fiind în trecut patron la cluburile Liberty Salonta și FC Sopron sau acționar la FC Bihor.

Dincolo de activitatea sa din lumea sportului, Marius Vizer este cunoscut și pentru relația de prietenie pe care o are cu actualul președinte al Rusiei, Vladimir Putin, IJF numindu-l pe acesta ca președinte de onoare în 2008. Putin a „pierdut” acest rol onorific în 2022, după startul războiului din Ucraina.