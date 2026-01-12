Ucrainenii nu au milă de Vladislav Blănuță! Ultima decizie venită de la Kiev spune totul

ADVERTISEMENT

Transferat de Dinamo Kiev în vara anului trecut, pentru 2 milioane de euro, Vladislav Blănuță a marcat un singur gol în cele 10 partide disputate pentru gruparea din Ucraina. Igor Kostyuk, tehnicianul care a preluat echipa în decembrie, nu s-a bazat deloc pe atacantul român, iar presa din Ucraina a dezvăluit ce decizie a luat antrenorul înainte de cantonamentul din această iarnă.

Ce decizie a luat antrenorul lui Dinamo Kiev cu privire la Vladislav Blănuță

Igor Kostyuk nu se va baza nici în continuare pe Vladislav Blănuță, iar presa din Ucraina a dezvăluit că fotbalistul român nu ar urma să fie prezent în cantonamentul pe care Dinamo Kiev îl va efectua în această lună, plecarea în Turcia fiind programată pentru data de 15 ianuarie. „Dinamo nu va conta pe toți atacanții în perioada de pregătire – planul pentru Blănuță este cunoscut” au titrat cei de la football24.ua.

„Antrenorul contează pe Matviy Ponomarenko și Eduardo Guerrero. Fedir Zadorozhny de la Dynamo U19, care nu a debutat încă pentru echipa de seniori într-un meci oficial, va primi o șansă. În același timp, Vladislav Blănuță nu face parte din planurile staff-ului tehnic. Clubul caută activ o opțiune de împrumut pentru atacantul român, într-un campionat străin”, a notat .

Vladislav Blănuță, dorit de Dinamo. „Câinii” au făcut o ofertă scrisă

Ținând cont de situația sa de la Dinamo Kiev, Vladislav Blănuță are mari șanse să părăsească echipa în această iarnă, iar printre echipele interesate se numără și Dinamo București. .

O potențială mutare ar depinde însă de FIFA, deoarece Vladislav Blănuță se află într-o situație specială. , însă FIFA ar putea acorda o dispensă, deoarece gruparea patronată de Adrian Mititelu a fost exclusă din competiții de FRF.

În ce situație se află Dinamo Kiev

Campioană în sezonul trecut din Ucraina, Dinamo Kiev traversează un sezon cumplit. Gruparea din capitală ocupă doar locul 4 în prima ligă din țara vecină după disputarea primelor 16 etape, la 9 puncte în urma liderului surpriză LNZ Cherkasy. În Conference League, echipa a strâns doar 7 puncte în cele 6 runde și a ratat calificarea în faza eliminatorie.

Singura competiție unde Dinamo Kiev se află într-o situație mai bună este Cupa Ucrainei. Gruparea „alb-albastră” a reușit să elimine marea rivală Șahtior Donețk în optimile de finală, după un succes cu 2-1, și o va întâlni pe Ingulets în sferturi. Primul meci oficial al echipei în 2026 va fi în campionat, pe 21 februarie, contra celor de la Rukh Lvov.

