Ucrainenii și-au dat doar acordul parțial pentru măsurători pe brațul Chilia. România insistă să primească acces și pe Canalul Bâstroe

Ucrainenii și-au dat doar acordul parțial pentru a fi măsurat brațul Chilia. Vapoarele românești ar trebui să înceapă măsurătorile începând cu 16 martie, însă doar pe o parte a brațului Chilia, despre canalul Bâstroe urmând a se discuta altă dată. Situația a fost prezentată de ministrul transporturilor Sorin Grindeanu.

”Partea ucraineană a dat un acord parțial pentru începerea măsurătorilor pe brațul Chilia (partea ucraineană), începând de mâine. Acest acord privește sectorul cuprins între km 22 și km 116 pe acest braț al Dunării, iar măsurătorile se vor desfășura doar pe timpul zilei. În discuțiile anterioare cu oficialitățile ucrainene am solicitat ca măsurătorile pe brațul Chilia să înceapă de la km 11.

Insistăm ca flota de nave specializate a României să primească acces și pe celelalte sectoare ale brațului Chilia (între km 11 și km 22) dar și pe canalul Bâstroe. În condițiile în care inclusiv reprezentanții Comisiei Europene au susținut solicitările României, consider că este în interesul ambelor țări sa fie lămurită problema dragajelor efectuate de Ucraina pe întregul braț Chilia și pe canalul Bâstroe”, a scris Grindeanu pe

Așadar, cazul e departe de a fi clasat. fiind vorba de trei nave care participă la măsurători și alte 3 nave suport, care aparțin Administrației Fluviale Dunărea de Jos. La măsurători vor participa experți ucraineni și români, timp de zece zile. Rezultatele vor fi anunțate cândva peste o lună. Specialiștii Apelor Române menționează că nu sunt modificări importante ale debitelor pe brațul Chilia și Bâstroe, comparativ cu alți ani.

, când Sorin Grindeanu a transmis că deține informații că Ucraina a început lucrările de dragare pe Bâstroe, lucrări care ar crește debitele pe canalele Dunării și ar distruge Delta Dunării. Ucraina a negat aceste acuzații, dar nici nu a permit până acum transparent ca românii să facă măsurători pe canal.

”I-am convocat pe cei de la Ministerul Mediului și Ministerul Afacerilor Externe. Am spus ce știam, s-au strâns informațiile și am spus un punct de vedere către comisie. Ucraina a depus în mod oficial o cerere pentru ca Brațul Chilia și Canalul Bâstroe să intre în Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Asta se întâmpla acum o lună. Noi, cei de la Transporturi, am spus că nu este normal și nu susținem acest lucru, iar punctul de vedere a fost împărtășit și de Ministerul Afacerilor Externe”, declara ministrul Grindeanu.

Ministrul Grindeanu a subliniat că nu își dorește o îndepărtare de Ucraina, pe care România ar trebui să o susțină în vreme de război, însă Delta Dunării nu ar trebui sacrificată cu orice preț. Același lucru l-a transmis și liderul PSD Marcel Ciolacu, care l-a contrazis pe președintele Klaus Iohannis atunci când liderul statului le-a cerut politicienilor să fie mai cumpătați când atacă Ucraina în această speță.

”Cu toții știm situația în care se află Ucraina. Noi, ca stat, am făcut eforturi pentru a-i ajuta și vom face în continuare. Conform convențiilor internaționale, singurul canal navigabil în Delta Dunării este Sulina. În vara anului 2022, adică după ce începuse războiul, statul român a dat un accept Ucrainei să poată să tranziteze pe Chilia și Bâstroe, dar acceptul era pentru nave cu pescaj mic. Era normal să facem acest lucru.

Acum, dacă ne uităm pe documentele oficiale ale ucrainenilor, fie că vorbim de Ministerul Transporturilor din Ucraina, fie că vorbim de Căpitănia Portului Ismail, vedem că oamenii și-au asumat faptul că în acest moment vorbim de adâncimi de 6,5-7 metri, adică pentru nave mari. Astea nu sunt lucrări de întreținere, ci o dragare. Întreținerea înseamnă să păstrezi la 3,5”, a transmis Grindeanu.