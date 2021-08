Ucrainenii vor să dea lovitura după demiterea lui Șevcenko: „Se vorbește de Mircea Lucescu”

Echipa națională a Ucrainei se pregătește să intre într-o nouă eră odată cu expirarea contractului selecționerului care a calificat-o în sferturile de finală ale Campionatului European din această vară. În capul listei cu posibili înlocuitori se află, surprinzător sau nu, cel mai titrat antrenor român al ultimelor decenii.

„Am auzit că se vorbește de Mircea Lucescu”, a dezvăluit fostul internațional Ivan Getsko, arătându-se, însă, sceptic în privința șanselor de reușită ale acestei mutări, din simplul motiv că oficialii lui Dinamo Kiev nu vor fi dispuși să renunțe la omul care a cucerit eventul și a pus astfel capăt hegemoniei rivalei Șahtior Donețk.

Dacă s-ar concretiza, ar fi a treia experiență a lui „Il Luce” în calitate de selecționer, după ce a condus echipele naționale ale României (1981-1986) și (2017-2019). Până una-alta, îl așteaptă un nou sezon european pe banca actualei sale formații, pe care a calificat-o în grupele Ligii Campionilor.

Ucrainenii detonează bomba. Mircea Lucescu, dorit în locul lui Andrei Șevcenko

„Am auzit că se vorbește de Mircea Lucescu. Cu toate acestea, nu cred că Dinamo Kiev se va despărți de el așa ușor. Și nu știu dacă un antrenor străin ne va ajuta imediat.

Nu am început prea bine preliminariile pentru Mondial, așa că e un moment decisiv, în care fie ne aruncăm pe cal, fie picăm. În ceea ce mă privește, aș vrea să-l văd pe Serghei Rebrov în acest rol, dar el are contract cu o echipă nouă și e greu de realizat.

Dintre cei tineri și promițători, îl menționez pe Viktor Skrypnyk, dar ar fi capabil să se împartă între echipa națională și Zorya Luhansk? Greu de crezut, ar fi o mare responsabilitate pe umerii săi”, a declarat fostul internațional ucrainean Ivan Getsko, pentru .

Șevchenko a spus adio naționalei Ucrainei: „Astăzi a expirat contractul”

Cu doar câteva ore în urmă, Andrei Șevchenko, omul care a scris istorie la Euro 2020, ajungând până în , și-a anunțat oficial plecarea de pe banca echipei naționale a Ucrainei. Nu înainte de a le mulțumi suporterilor atât pentru sprijinul acordat, cât și pentru criticile aduse de-a lungul mandatului său, început în 2016.

„Astăzi a expirat contractul meu cu Federația Ucraineană de Fotbal. Am petrecut cinci ani alături de reprezentativa acestei țări. Am avut de îndeplinit o sarcină grea prin care am demonstrat că suntem capabili să jucăm un fotbal modern.

Sunt recunoscător președintelui și comitetului executiv al Federației Ucrainiene pentru oportunitatea de a lucra alături de echipa națională a Ucrainei. Sunt recunoscător fiecărui jucător, fiecărei persoane care a ajutat și care a fost implicată în această echipă.

Le mulțumesc tuturor suporterilor pentru sprijinul lor și pentru criticile pe care ni le-au adus. Împreună am reușit să arătăm că fotbalul nostru poate fi competitiv, interesant și productiv. Avem încredere în Ucraina”, a transmis tehnicianul de 44 de ani.