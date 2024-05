UDMR așteaptă reacții de la PNL, după alianța cu AUR la Satu Mare. Kelemen: „Probabil că de ruşine nu reacţionează”

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a spus, vineri, că încă așteaptă o reacție din partea conducerii PNL, în condițiile în care candidatul liberal pentru Consiliul Județean Satu Mare este susținut de AUR, „cu un singur mesaj-să luptăm împotriva maghiarilor”, potrivit lui Kelemen.

Kelemen: „Aștept reacții din partea liderilor PNL”

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat, vineri, la , că așteaptă o clarificare și o reacție din partea conducerii PNL, după ce, la Satu Mare, partidul AUR îl susține pe candidatul liberalilor la președinția Consiliului Județean.

ADVERTISEMENT

Anterior, UDMR a condamnat „discursul instigator la ură interetnică” al președintelui AUR, , și „cârdășia cu PNL”, spunând că liberalii se prezintă ca un partid „respectabil și responsabil” dar în realitate acceptă o „alianță extremistă în căutare de voturi la Satu Mare”.

„Eu aştept în continuare, am mai spus şi la Oradea, am mai spus şi în altă parte, reacţii din partea liderilor PNL, la ceea ce se întâmplă la Satu Mare. Că ei trebuie să explice de ce merg împreună cu AUR. Nu am primit, n-am aflat, nu ştiu, nu am citit nicio reacţie din partea PNL. Probabil că de ruşine nu reacţionează, nu de mândrie”, a declarat Kelemen Hunor, scrie Agerpres.

ADVERTISEMENT

Președintele UDMR a deschis acest episod în contextul în care a comentat „Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură pentru perioada 2024 – 2027”, care a fost aprobată, joi, de Guvern.

„Un exemplu prost din partea politicienilor”

„E foarte bine. Avem instituţii care funcţionează cât de cât, dar responsabilitatea este în primul rând la oamenii politici. Şi în campaniiile electorale, dar şi în afara lor, fiindcă un exemplu din partea politicienilor bineînţeles că nu este foarte ok. Un exemplu prost din partea politicienilor nu este foarte ok, societatea va reacţiona şi vor fi unii care vor crede că acesta este modelul care trebuie urmat.

ADVERTISEMENT

Şi vă dau un singur exemplu. Nu este din judeţul Bihor, dar ne afectează pe toţi. Dacă în judeţul Satu Mare, PNL-ul se asociază şi se coalizează cu AUR, acesta nu este un mesaj conform strategiei adoptate de coaliţie. Şi văd că liderii PNL nu reaţionează.

Dacă tu te-ai cuplat cu AUR într-un judeţ cu un singur mesaj – ‘Să luptăm împotriva maghiarilor!’ – acesta este mesajul de acolo, şi niciun lider PNL, nici liderii judeţeni, nici liderii naţionali nu reacţionează, asta înseamnă că o astfel de strategie din partea Guvernului, din care face parte şi Partidul Naţional Liberal, este o strategie importantă, dar rămâne cu un semn de întrebare”, a spus Kelemen Hunor.