UDMR e pregătită să salveze situația: „Avem 2-3 nume pentru funcția de prim-ministru”

Kelemen Hunor a dezvăluit ce a discutat cu președintele Klaus Iohannis la Cotroceni, la prima rundă de negocieri.

În condițiile în care USR PLUS și PNL nu reușesc să se înțeleagă, cei de la UDMR par dispuși să avanseze ei 2-3 nume pentru funcția de prim-ministru care să conducă guvernul timp de 4 ani.

Negocierile dintre USR PLUS și PNL s-au blocat încă din faza incipientă, pentru că cei din USR se consideră dezavantajați și lăsați deoparte de modul în care cei din PNL gestionează problema.

UDMR poate să dea premierul dacă va fi nevoie

PNL dorește funcția de premier dar și președinte al Camerei Deputaților, lucru de neconceput de către USR PLUS. În schimb, cei de la UDRM nu au pretenții mari, însă sunt dispuși să dea premierul, având „2-3 nume pentru această funcție”.

„Am fost prezenți la Palatul Cotroceni, am spus că după rezultatul oficial al votului sunt mai multe formule pentru a asigura stabilitate guvernamentală.

Singura formulă despre care putem discuta e coaliție PNL-USRPLUS-UDMR. Ar însemna o majoritate solidă, nu Constituțională, dar cu sprijinul grupurilor minoritare am putea avea majoritate solidă. S-ar putea guverna 4 ani de zile. Dacă reușim să construim program de guvernare comun, dacă reușim să stabilim acele deziderate pe termen lung.

Lucru cel mai important este să avem un proiect de buget pe anul viitor cât mai repede, să găsim acele soluții prin care locurile de muncă pot fi protejate, se pot crește investițiile mari, economia națională. Accent pe agricultură, industria alimentară, sănătate și educație.

Am avut discuții preliminare cu colegii din PNL, USR și PLUS, am încercat să începem creionarea unui program de guvernare. Se poate continua, discuțiile politice au fost extrem de utile, trebuie să continuăm pentru că ieri dimineață ne-am blocat.

Trebuie să existe încredere între parteneri, dacă mergem doar pe aritmetica parlamentară vom introduce și conflictul în această coaliție.

Prim ministrul trebuie dat din partea celui care are cele mai multe mandate. PNL are o propunere, USR alta, firesc era să avem și noi. Am spus că avem 2-3 persoane fără să pronunțăm. La a 2-a rundă de negocieri venim cu aceste propuneri”, a declarat Kelemen Hunor.