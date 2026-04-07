UDMR, jucător important în alegerile din Ungaria. În ce măsură îl vor sprijini maghiarii din România pe Viktor Orban. „Suntem în fața unei ilegalități clare”

ADVERTISEMENT

Se apropie alegerile parlamentare din Ungaria. Acestea se vor desfășura în data de 12 aprilie, iar cea mai mare bătălie se dă între Fidesz, formațiunea premierului Viktor Orban și Tisza, care este condus de Peter Magyar. În acest context, liderul UDMR, Kelemen Hunor a declarat că îl susține pe actualul premier ungar, însă o anchetă arată că acesta are mult mai multe implicații. Ce importanță are UDMR-ul în această cursă și în ce măsură își va menține sprijinul pentru Orban și în scenariul în care acesta ar pierde?

UDMR, un pion important în alegerile parlamentare din Ungaria

Este deja cunoscut faptul că președintele UDMR, Kelemen Hunor îl susține în această cursă pe Viktor Orban și nu pe Peter Magyar. Acesta a afirmat încă din luna februarie că din punctul său de vedere că ar trebui mers mai departe cu Orban. Tot liderul UDMR a menționat că din sondajele făcute de el aproape 92% din votul maghiarilor din România vor pune ștampila pe Fidesz.

ADVERTISEMENT

„Din punctul meu de vedere, este varianta mai bună să meargă Orban mai departe, așa consider eu după tot ce am văzut în acești ani, pe de o parte, poziția lui Orban față de minoritățile maghiare, care trăiesc dincolo de granițele Ungariei, o politică națională coerentă și responsabilă”, a explicat el pentru .

În același timp, o publicație independentă în limba maghiară, Transtelex, a dezvăluit recent faptul că aici este vorba despre mai mult decât niște declarații de îndemn din partea lui Kelemen Hunor. Sursa menționată arată că UDMR face o mare campanie .

ADVERTISEMENT

„Organizațiile județene și locale fac campanie în videoclipuri de campanie, uneori pe ascuns, alteori mai puțin. UDMR și fundațiile sale colectează voturi prin corespondență și le transportă la consulate pe cheltuiala proprie, folosind propriile mașini”, arată publicația citată.

ADVERTISEMENT

Sprijinul oferit de UDMR, considerat ilegal

Pe această chestiune, FANATIK a discutat cu analistul politic Cristian Pîrvulescu, care consideră că aceste acțiuni din partea UDMR, care nu se limitează doar la un discurs de îndemn pentru n, sunt ilegale. În același timp, politologul susține că nimeni nu va ancheta situația. Politologul subliniază faptul că este vorba de 311.000 de voturi de la maghiarii din Transilvania, care pot fi distribuite prin corespondență.

ADVERTISEMENT

„E mai grav decât atât. Bun, îndemnarea e una și preluarea voturilor poștale și trimiterea lor la consulatele maghiare e alta. Din punctul meu de vedere, suntem în fața unei ilegalități clare. Dar nimeni nu va ancheta, pentru că nimeni nu a anchetat nici acum patru ani, pentru că nu se referă la România, iar UDMR este mai mult sau mai puțin întâmplător la guvernare, esențial pentru menținerea stabilității și a cursului pro-european a României. Ca urmare, nu contează. Sigur, data trecută era vorba de 90.000 de voturi, din care multe pentru opoziție, care au fost găsite, aruncate în niște saci la Târgu Mureș și pe care Ministerul de Interne nu le-a anchetat, considerând că nu este jurisdicția sa.

Dar eu cred că cetățenii români au obligația să respecte legile României în ceea ce privește corectitudinea electorală. Sigur, pot să fie ambiguități aici, dar nimeni nu împiedică, nici Parchetul, nici Poliția să-și facă treaba. Nu și-o fac, pentru că este o chestiune politizată. În realitate, lucrurile ne arată că în România nu doar că s-au închis ochii la intervenția masivă a lui Viktor Orban și a Fideszului în politica românească prin UDMR și în ceea ce privește comunitatea maghiară, dar i s-a și facilitat victoria în mai multe rânduri”, a declarat Cristian Pîrvulescu.

ADVERTISEMENT

În același timp, analistul politic menționează că în Transilvania majoritatea vor vota cu Fidesz. Acest lucru se întâmplă și pentru faptul că social media maghiară este dominată de Budapesta, oamenii trăind fizic în România, însă politic, cultural și social în Ungaria. Astfel, UDMR-ul îi ține ancorați pe maghiari și în politica românească.

Pe de altă parte, filologul Adrian Papahagi a declarat pentru FANATIK faptul că votul maghiarilor din România va conta, iar, în opinia sa, maghiarii din Ungaria s-au săturat de sistemul lui Orban. În același timp, Orban este finanțatorul comunității din România, însă rămâne de văzut. De asemenea, electoratul din România ar reprezenta circa 10%, un număr important, care ar putea face diferența.

„S-ar putea să conteze votul lor, fiindcă spre deosebire de maghiarii din Ungaria, s-au săturat în mare parte, după cum arată sondajele, de acest regim foarte corupt, autoritar și care i-a sărăcit a lui Orban. Ungurii au ajuns să sărăcească, sunt sub nivelul nostru economic, erau mult înainte. Deci, spre deosebire de maghiarii din Ungaria, cei din România nu sunt afectați de nivelul de trai din Ungaria, de pildă.

Așa încât, în plus, Viktor Orban a sponsorizat prin guvernul Fidesz și prin alte ONG-uri și instituții, a sponsorizat masiv monumente, biserici, universități, școli, ONG-uri, instituții, activități, inițiative din Transilvania. Deci, regimul lui Orban este un sponsor important al maghiarimii transilvane. Astfel, maghiarii din Transilvania au toate motivele să voteze masiv cu Orban”, ne-a declarat filologul Adrian Papahagi.

Va rămâne UDMR loial lui Orban chiar dacă pierde alegerile?

Cristian Pîrvulescu susține că maghiarii din România sunt foarte importanți pentru Orban. El a preluat total controlul UDMR și UDMR nu se va desprinde de Fidesz peste noapte și că ar fi nevoie de o a doua victorie a Tisza pentru că acest lucru se întâmple.

„Internetul a permis acest lucru. Ei nu știu mai nimic despre politica românească sau știu doar fleacuri. De aici a importanța UDMR-ului, pentru că UDMR-ul e singurul care mai poate să traducă pentru populația maghiară din Transilvania politica românească. Și totul se bazează pe încredere. Pentru UDMR nu va fi niciun dezastru dacă câștigă Tisza. Pentru că UDMR va rămâne fidel Fidesz încă multă vremea pentru că Fidesz nu pierde puterea. Pierde alegerile. Sistemul este astfel gândit încât să pierde alegerile”, a mai punctat politologul.

Vor fi afectați maghiarii din România de rezultatul alegerilor?

În același timp, Pîrvulescu susține că maghiarii din România nu vor fi afectați semnificativ de rezultatele finale de la alegeri, deoarece chiar dacă ar câștiga Magyar, interesul său ar fi de a-i atrage, iar finanțările din Ungaria pentru această comunitate nu s-ar opri.

„Va depinde foarte mult de controlul instituției. Evident. Angajamentele oficiale care au fost luate vor continua pentru că sunt angajamente ale instituțiilor publice. Nu pot să-mi imaginez că Mugher-Peter se va conforta ca Donald Trump și va tăia dintr-o dată totul. Și nici nu are interesul. Interesul lui este să câștige alegătorii în zona asta. În mai anul trecut, cu prilejul alegerilor din România, în care Victor Orban a fost tentat să ceară votul maghiarilor pentru Simion iar Ludovic a avut curajul să-l contraatace și l-a obligat să-l renunțe, Peter Magyar a venit la România.

A făcut marșul acela și a ajuns până dincolo de Oradea pentru a sprijini calea europeană a României și a da o indicație maghiarilor din România. Maghiarii au votat masiv, știți foarte bine, împotriva lui Simion. În primul tur au votat pentru Crin Antonescu, în al doilea tur au votat pentru Nicuşor Dan, masiv, și au contribuit la victoria lui Nicuşor Dan, dar asta nu înseamnă că Magyar a reușit să convingă dincolo de zona urbană”, ne-a mai declarat analistul politic Pîrvulescu pentru FANATIK.

La fel consideră și filologul Adrian Papahagi. Maghiarii din România nu vor avea nimic de pierdut și e convins de faptul că și Magyar ar duce aceeași politică de sprijinire a comunităților din afara granițelor. Există doar posibilitatea ca fondurile să fie diminuate, însă Guvernul de la Budapesta va avea întotdeauna o politică activă de sprijin.