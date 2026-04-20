Lider UDMR, luat prin surprindere de un eveniment anunțat de oamenii lui Peter Magyar în Ardeal, la Băile Homorod: „Nu am primit nimic, nici neoficial”. Ce a aflat, în schimb, FANATIK

Comunitatea maghiară din România pare prinsă între continuitate și schimbare, într-un moment care, deși nu a fost încă oficializat pe deplin, ridică deja semne de întrebare în interiorul UDMR și nu numai. Totul a pornit de la informațiile publicate de Népszava, care au semnalat apariția unei noi inițiative în Transilvania, cu rădăcini în zona politică a lui Péter Magyar și a mișcării Tisza.

Un eveniment anunțat cu tam-tam în presa maghiară, organizat de Tisza în Ardeal, provoacă surprindere pentru liderul UDMR în curtea căruia ar avea loc

Potrivit sursei citate, o organizație nou-înființată, „Változás Erdélyért Egyesület” (Asociația pentru Schimbare în Transilvania, în română), pregătește deja o tabără de vară la Băile Homorod (județul Harghita), în perioada 28 iulie – 1 august.

Proiectul vine pe fondul unei dorințe declarate de „transparență” în gestionarea fondurilor venite din Ungaria către comunitățile maghiare din Ardeal, dar și al unei repoziționări față de cum opera FIDESZ în ceea ce privește distribuirea fondurilor în localitățile cu număr mare de unguri din România.

Maghiarii din România nu pierd finanțările din Ungaria, chiar dacă Viktor Orban a pierdut alegerile din 12 aprilie

În traducere din , mesajul fondatorilor este unul clar: oamenii vor schimbare, iar peste 3 milioane de maghiari ar fi oferit un mandat politic pentru această direcție. Inițiatorii susțin că nu doresc să devină o organizație politică, dar vor să creeze „o comunitate fără granițe”, cu o mai mare implicare locală în decizii și în distribuirea resurselor.

În același timp, aceștia acuză faptul că realitatea din Transilvania ar fi fost „distorsionată”, fiind prezentată ca un bloc unitar de susținere pentru o singură direcție politică. Cu alte cuvinte, nu se anunță o oprire a fluxului de bani dinspre Budapesta spre Ardeal, ci mai degrabă o posibilă schimbare de paradigmă: dacă până acum finanțările erau asociate direct cu rețeaua construită de Viktor Orbán și FIDESZ, în viitor acestea ar putea fi gestionate, sau cel puțin influențate, de o nouă structură, apropiată de Tisza.

Primarul din Vlăhița nu știe nimic: „Se poate să fie numai o vrăjeală”

În teren, însă, lucrurile sunt departe de a fi clare. Primarul UDMR din Vlăhița, Lőrincz Csaba, de care aparțin Băile Homorod, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că nu are nicio informație concretă despre acest eveniment.

„Am auzit ceva… că s-ar fi înființat această asociație pentru Transilvania, dar nu am citit știrile. Nu am avut timp să mă ocup de asta, dar nu am primit nici invitație și nici vreo solicitare oficială, mai ales că Băile Homorod aparțin de Vlăhița.

Nu am primit nicio solicitare, nici oficial și nici neoficial. Nu am primit încă nimic, dar cred că e timp până în iulie, dacă așa se spune că se va organiza pe 28 iulie. Ce vă spun sigur e că nu știu nimic despre asta. Se poate să fie numai o vrăjeală. Nu știu dacă aș aproba, trebuie să verific prima oară despre ce e vorba. Fără informații nu aș ști ce să declar, depinde de mulți factori”, a spus edilul, lider local al UDMR, în exclusivitate pentru FANATIK.

Surse din UDMR: pe 14 mai s-ar clarifica ce e cu această tabără de vară

Declarațiile acestuia reflectă, de altfel, starea de incertitudine din interiorul UDMR, unde nici măcar la nivel local nu există o linie clară de comunicare pe acest subiect. Nu e de mirare, având în vedere că pentru UDMR a venit ca o lovitură în moalele capului, metaforic vorbind, desigur, mizând pe victoria lui Orban. De altfel, există chiar discuții despre posibilitatea înlocuirii lui Hunor din fruntea formațiunii politice.

Surse din UDMR au declarat pentru FANATIK că lucrurile ar urma să se lămurească în data de 14 mai, când este programată o conferință de presă în care organizatorii vor prezenta oficial detaliile taberei de la Homorod.

Unul dintre participanții la eveniment este fostul primar din Odorheiu Secuiesc

Potrivit acelorași surse, evenimentul ar urma să fie construit după modelul consacrat al taberelor de vară organizate în trecut de FIDESZ, inclusiv celebrele reuniuni de la Tușnad, unde Viktor Orbán își făcea anual „baia de mulțime”. FANATIK l-a contactat și pe fostul primar al orașului Odorheiu Secuiesc, Arpad Galfi, unul dintre semnatarii acestui proiect al organizației înființate de oamenii lui Magyar, însă nu a primit niciun răspuns cu privire la ce se va întâmpla în cadrul evenimentului.

Așadar, în spatele unei inițiative care se declară „non-politică” se conturează, de fapt, o posibilă redesenare a influenței în comunitatea maghiară din Transilvania. Nu dispare sprijinul financiar din Ungaria, dar s-ar putea schimba cine îl gestionează și, mai ales, cine își asumă capitalul de imagine.