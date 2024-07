UDMR, soluții pentru urșii ucigași. Tanczos Barna: „Să nu dăm înapoi când un ONG spune că au fost ucise două ființe, o ursoaică și o tânără fată”

Tanczos Barna, senator UDMR și fost ministru al Mediului, a declarat, miercuri seara, că sunt soluții pentru ca urșii să nu mai omoare oameni și că este important ca autoritățile să nu mai facă pasul înapoi la acțiunile ONG-urilor.

„O lege care are toate avizele și rapoartele pozitive”

Tanczos Barna, senator UDMR și fost ministru al Mediului, a declarat, miercuri seara, că sunt soluții pentru ca problema urșilor care atacă și omoară oameni să fie rezolvată. Delarațiile lui vin în contextul tragediei în urma căreia o tânără a fost ucisă de un urs pe un transeu pe .

Tanczos Barna a spus că UDMR a înaintat un proiect de lege care include măsurile necesare pentru aceste probleme și că nu înțelege de ce acest proiect nu a fost adoptat în . „Domnul premier nu a spus că nu se vor face recoltări prin împușcare, a spus că nu se va face o recoltare de capul fiecăruia când dorește, cum dorește și unde dorește. Ce am propus noi, UDMR, prin proiectul de lege care e pe masa Camerei Deputaților și oricând poate fi votat e o lege care are toate avizele și rapoartele pozitive din toate comisiile de specialitate. Oricând poate fi pusă pe ordinea de zi, chiar mă întreb de ce nu a fost pusă până azi. (…) Contează ca săptămâna viitoare Camera Deputaților să ia o decizie. Cred că acest proiect de lege e suficient de matur, se bazează pe un studiu științific”, a declarat Tanczos Barna pentru .

Soluțiile UDMR la problema urșilor

Senatorul UDMR a explicat că proiectul legislativ prevede, printre altele, în fiecare an o cotă de prevenție de 426 de exemplare de urs, cu studii obligatorii pentru a se vedea impactul măsurii, dar și facilități pentru fermieri, cum ar fi subvenții pentru garduri electrice, dar și măsura împușcării pe loc a urșilor care pun în pericol viața oamenilor.

„Se propune ca timp de doi ani să intervenim pentru o cotă de prevenție de 426 de exemplare în fiecare an și, în paralel, să se facă studiile obligatorii astfel încât să vedem și rezultatul acestei măsuri. Subliniez: intervenția prin recoltare nu rezolvă singură problema, trebuie completată prin finanțare pentru fermieri pentru gardurile electrice, finanțare pe care am pornit-o anul trecut și care încă nu e finalizată, nu sunt semnate contractele și nu înțeleg de ce timp de un an nu s-a făcut asta. Trebuie continuate și măsurile de prevenție și intervenție imediată din Ordonanța 81, care permite ca ursul periculos să fie împușcat pe loc dacă atacă, pune în pericol viața umană, permite și intervenția graduală. Deci acest pachet de intervenție și măsuri, completate cu comunicate către cetățeni, pregătirea specialiștilor etc va duce la rezultate”, a spus Tanczos Barna.

„Să nu dăm înapoi în fața ONG-urilor”

Totodată, senatorul UDMR, a subliniat că autoritățile nu trebuie să facă pasul înapoi în fața ONG-urilor care pun cu cinism semn de egalitate între viața oamenilor și a animalelor sălbatice care sunt dovedite a fi un pericol pentru primii.

„Cel mai important e să nu dăm înapoi de fiecare dată când apare câte un ONG care spune că ieri au fost ucise două ființe, o ursoaică și o tânără fată… Deci e aberant, inexplicabil și inuman să spui tu, ONG, președinte al ONG-ului Agent Green, că ieri au fost ucise două ființe, să pui pe primul loc ursoaica și să deplângi moartea unei ursoaice care o omorât o persoană”, a mai spus Tanczos Barna.