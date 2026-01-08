News

UE, acuzată că alimentează maşina de război a lui Putin. Ultimele cifre oficiale contrazic promisiunile Bruxelles-ului

În timp ce UE promite ruperea legăturilor comerciale cu Rusia, realitatea din porturile europene spune o altă poveste. Mecanismele care susțin financiar efortul de război al Moscovei funcționează aproape fără întrerupere
Daniel Spătaru
08.01.2026 | 18:07
Sunt aproape patru ani de când Rusia a invadat Ucraina, iar dependenţa energetică a statelor UE faţă de Moscova rămâne ridicată Foto: colaj Fanatik
Guvernele europene sunt acuzate că alimentează războiul lui Vladimir Putin în Ucraina, după ce ultimele date arată că Rusia a câștigat anul trecut aproximativ 7,2 miliarde de euro din exportul de gaze naturale lichefiate (GNL) către statele UE.

Rusia a câştigat 7,2 miliarde de euro în 2025 din exportul de GNL către UE

Bruxelles-ul s-a angajat să interzică importurile de GNL rusesc – gaz natural suprarăcit, pentru a facilita transportul – până în 2027, dar o analiză publicată joi de The Guardian arată că, dimpotrivă, nu există nicio scădere a cantităților uriașe de gaz care ajunge în porturile europene de la complexul rusesc de GNL din Peninsula Yamal, din Siberia.

Peste 15 milioane de tone de GNL din Peninsula Yamal au fost transportate prin gheața arctică pentru a ajunge la terminalele UE în 2025, potrivit ONG-ului pentru drepturile omului Urgewald, exporturi care i-au adus Kremlinului o sumă estimată la 7,2 miliarde de euro.

Deși Europa a redus aprovizionarea din Rusia prin gazoducte, ponderea UE în transporturile globale din Yamal a crescut în ultimul an, al patrulea din războiul din Ucraina, ajungând la 76,1%, față de 75,4% în 2024, se arată în raport. În ciuda presiunilor, UE se arată încă reticentă în a interzice transporturile rusești de GNL, în special din cauza dependenței Europei Centrale și de Est de sursele ruseşti de energie.

O companie britanică şi una greacă au transportat două treimi din gazul importat din Siberia

Una dintre cele două companii europene de transport maritim despre care se spune că formează coloana vertebrală logistică a Yamal LNG este Seapeak, cu sediul în Regatul Unit. Cea mai recentă analiză arată că Seapeak a transportat 37,3% din GNL-ul de la Yamal cu navele sale, în timp ce compania greacă Dynagas a transportat 34,3%.

„În timp ce Bruxelles-ul sărbătorește cel mai recent acord de eliminare treptată a gazelor rusești, porturile noastre continuă să servească drept plămân logistic pentru cel mai mare terminal GNL din Rusia, Yamal”, spune Sebastian Rötters, activist pentru energie și sancțiuni la Urgewald.

„În situația geopolitică actuală, nu ne putem permite încă un an de complicitate cu Rusia. Nu suntem doar clienți, suntem infrastructura esențială care menține în viață acest proiect. Fiecare marfă descărcată de Rusia la un terminal al UE înseamnă o depunere directă de bani într-un fond de război care alimentează masacrul din Ucraina. Trebuie să încetăm să furnizăm oxigen pentru profiturile energetice ale Rusiei și să încheiem acum transporturile din Yamal”, a adăugat activistul.

Franţa este cel mai mare importator de GNL din Rusia

Potrivit analizei făcute de Urgewald, 58 de nave au ajuns la terminalul belgian Zeebrugge în 2025, livrând 4,2 milioane de tone de GNL din Yamal. În acelaşi timp, doar 51 de nave ruseşti au ajuns în porturile chineze, livrând 3,6 milioane de tone de gaz lichefiat.

De altfel, un total de 87 de nave au livrat 6,3 milioane de tone de GNL către porturile franceze Dunkerque și Montoir în 2025, Franța devenind cel mai mare importator din Rusia, dintre ţările membre ale Uniunii Europene. „Gigantul energetic francez TotalEnergies rămâne un investitor cheie în proiectul rusesc Yamal”, acuză cei de la Urgewald.

Dacă nu ar avea posibilităţi de descărcare sau reîncărcare în porturile Uniunii Europene navele ruseşti ar trebui să facă drumuri mult mai lungi şi mai costisitoare în Asia, unde numai un singur transport ar putea dura săptămâni întregi. În schimb, accesul la porturile europene le permite petrolierelor ruseşti – dotate cu spărgătoare de gheaţă din clasa Arc7, care au fost construite special pentru acest proiect – să se întorcă rapid în Arctica, pentru a transporta mai mult gaz.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
