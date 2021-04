UE, păcălită de AstraZeneca. Contract catastrofal încheiat de Comisia European cu furnizorul de vaccinuri

Comisia Europeană a anunțat, luni, că dă în judecată compania AstraZeneca pentru nerespectarea programului de livrări de vaccinuri. Numai că prevederile contractului inițial au fost atât de prost făcute, încât AstraZeneca ar putea să scape fără sancțiuni.

Potrivit Politico.eu., în contractul semnat de către cele două părți există chiar o clauză în care se spune explicit că Uniunea Europeană nu poate da în judecată AstraZeneca dacă nu este respectat calendarul livrărilor de vaccin.

Naivitatea negociatorilor europeni este greu de înțeles în condițiile în care Marea Britanie a încheiat cu AstraZeneca un contract cu termeni mult mai clari.

Oficialii UE au mers pe buna credință a celor de la AstraZeneca

Publicația citată precizează că guvernul Belgiei a fost avertizat privind contractul dintre Comisia Europeană și compania farmaceutică, însă nu au existat niciun fel de consecințe pentru că discuțiile cu compania erau deja într-un stadiu foarte avansat.

„Presupunem că sunt motive întemeiate pentru ca programul de livrări preconizat să fie respectat. Totuși, înțelegerea privind achiziția anticipată nu prevede sancțiuni dacă nu sunt respectate datele de livrare și cantitățile”, se arăta într-un punct de vedere trimis de compania de consultanță Deloitte către guvernul belgian.

Numai că presupoziția respectării livrărilor a fost infirmată în timp întrucât AstraZeneca a furnizat doar o treime din cele 300 de milioane de doze pe care se angajase să le livreze până în luna iunie.

Acum Comisia Europeană a dat în judecată firma, însă modul în care a fost negociat contractul îi reduce șansele de succes în instanță. Chiar dacă un tribunal ar putea anula clauza privind angajamentul UE să nu dea în judecată compania pentru nerespectarea termenelor, mai multe lucruri erau neclare pentru Deloitte: Dacă nu sunt respectate termenele, contractul este anulat sau le permite părților să amâne de comun acord livrările? În ce fel alte contracte încheiate de AstraZeneca pot influența livrările pentru Uniunea Europeană? Mai mult, țărilor europene nu le era pus la dispoziție un mecanism de penalizare a firmei.

Deloitte avertiza chiar că Belgia ar putea ajunge în situația în care să se descurce pe cont propriu privind achiziția vaccinurilor, repetându-se situația de la începutul pandemiei când țările lumii încercau să facă rost de măști sau ventilatoare. Mai mult, termenii contractuali erau vagi și în ce privește situația în care un lot de vaccinuri nu este conform.

Marea Britanie a avut prioritate în fața UE

Preocupările celor de la Deloitte nu au fost reluate de către reprezentantul Belgiei în comitetul care s-a ocupat de achizițiile de vaccin. „Conținutul contractului nu mai putea fi schimbat la acea dată”, a declarat Xavier De Cuyper. Opinia Deloitte fusese remisă guvernului belgian pe 17 august, iar contractul a fost încheiat pe 27 august.

În timp, s-a dovedit că nici măcar o doză produsă la cele două fabrici AstraZeneca din Marea Britanie nu a ajuns în UE, deși erau menționate explicit în contract. Oficialii europeni acuză acum firma că a livrat din cele două fabrici doar pentru guvernul de la Londra.

Explicația pentru graba cu care a fost semnat contractul este că la acel moment Franța, Olanda, Germania și Italia formaseră deja o alianță pentru achiziția serului AstraZeneca, iar Comisia Europeană încerca să convingă aceste țări să accepte o achiziție unitară, la nivelul întregii Uniuni Europene.

„Când am primit mandatul de la toate țările membre, câteva lucruri erau deja fixate. Nu am putut începe de la zero, ceea ce explică de ce contractul cu AstraZeneca este diferit față de cele încheiat cu alți producători”, a declarat un oficial al Comisiei Europene.