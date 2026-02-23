UE pregătește o extindere de urgență în câteva luni, de teama lui Trump. Țara prioritară pentru Buxelles nu e nici Ucraina, nici Moldova

ADVERTISEMENT

Sub presiunea tarifelor vamale impuse de Donald Trump şi a importurilor ieftine din China, Uniunea Europeană caută să găsească soluţii care să contracareze aceste ameninţări de ordin economic. Bruxelles-ul acordă o atenţie deosebită mişcărilor făcute de SUA, mai ales în contextul în care americanii au pretenţii teritoriale asupra Groenlandei, insulă care aparţine unui stat membru al UE.

Comisar european: „Conversaţia despre extinderea UE se schimbă”

Comisia Europeană lucrează la un plan care ar putea permite Ucrainei aderarea parțială încă de anul viitor, în timp ce Muntenegru, în prezent cel mai avansat candidat, a încheiat un alt capitol de negocieri luna trecută. La rândul ei, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare, dar niciuna dintre aceste trei ţări nu se află în momentul de faţă pe lista scurtă a Bruxelles-ului. Ca urmare a ultimelor evenimente de pe scena internaţională o altă ţară este chemată să se alăture prioritar Uniunii Europene.

ADVERTISEMENT

„Conversația despre extindere se schimbă”, a declarat Marta Kos, comisar european pentru extindere, care s-a întâlnit luna trecută la Bruxelles cu ministrul islandez de externe, Katrin Gunnarsdottir. „Este vorba din ce în ce mai mult despre securitate, despre apartenență și despre păstrarea capacității noastre de a acționa într-o lume divizată în sfere de influență concurente. Acest lucru îi privește pe toți europenii”, a adăugat comisarul.

„Faptul că a fost menţionată de patru ori în discursul lui Trump a atras atenţia asupra situaţiei”

La rândul ei, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a primit -o luna trecută la Bruxelles pe prim-ministrul islandez, Kristrun Frostadottir, și a declarat că acest parteneriat „oferă stabilitate și predictibilitate într-o lume instabilă”. Von der Leyen, care a vizitat Islanda în iulie anul trecut, urmează să viziteze din nou insula, luna viitoare. În contextul în care SUA a anunţat creşterea tarifelor vamale pentru Islanda şi a ameninţat cu anexarea Groenlandei, guvernul de la Reykjavik a decis să accelereze organizarea unui referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE încă din luna august, după cum au declarat două surse familiarizate cu pregătirile pentru procesul de aderare, pentru .

ADVERTISEMENT

Parlamentul islandez urmează să anunțe data referendumului în următoarele săptămâni, iar dacă locuitorii insulei votează „DA”, ar putea deveni membri ai Uniunii înaintea oricărei alte țări candidate, a declarat una dintre surse. au amplificat și mai mult sentimentul de urgență al aderării Islandei la UE.

ADVERTISEMENT

Printre acestea s-a numărat și o aşa-zisă glumă a lui Billy Long, nominalizat de Donald Trump pentru funcția de ambasador la Reykjavik, conform căreia Islanda ar putea deveni al 52-lea stat american, cu el ca guvernator. „Cred că faptul că Islanda a fost menționată de patru ori într-un discurs al lui Trump – în timp ce vorbea despre Groenlanda la Davos – a atras cu adevărat atenția asupra situaţiei. Pentru o țară mică, trebuie să fie tulburător”, a spus un oficial european, pentru Politico.

Beneficiile aderării la UE ar fi în primul rând legate de securitate

Islanda a depus cererea de aderare la UE în 2009, în mijlocul crizei financiare în care toate cele trei bănci comerciale majore din ţară au dat faliment. Totuşi, în 2013, pe măsură ce economia îşi revenea, guvernul a înghețat negocierile, iar în martie 2015 a solicitat să nu mai fie considerată țară candidată. Între timp, tabloul geopolitic s-a schimbat semnificativ. Islanda ocupă o poziție strategică în Atlanticul de Nord, dar nu are propria armată și și pe un acord bilateral de apărare cu SUA, din 1951. Această dimensiune a securității, împreună cu beneficiile economice ale apartenenței la UE, par să schimbe percepția publică. Sondajele arată un sprijin tot mai mare pentru aderarea la UE.

ADVERTISEMENT

Islanda este membră a Spațiului Economic European și face parte din spațiul Schengen de liberă circulație, ceea ce înseamnă că a adoptat deja o mare parte din acquis-ul european. De asemenea, încă dinainte de înghețarea negocierilor în 2013, Islanda închisese deja 11 din totalul de 33 de capitole de negociere.

„Pe hârtie, nu ar fi deosebit de dificil, ar putea dura doar un an pentru a închide toate capitolele”, spune un oficial european. Pentru Islanda, beneficiile aderării ar fi în primul rând legate de securitate, mai degrabă decât economice, mai scrie Politico. Țara are al cincilea cel mai mare PIB pe cap de locuitor din lume, ceea ce înseamnă că stimulentul economic pentru aderarea la UE nu este la fel de crucial ca pentru țările care aspiră cu tărie la aderare, precum Republica Moldova, Muntenegru sau Ucraina.