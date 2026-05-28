UE pregătește o lovitură grea pentru suveraniști. Vrea să interzică un partid politic european de extremă dreaptă

ADVERTISEMENT

Grupul politic de extremă dreapta Europa Națiunilor Suverane (ESN), fondat de formațiunea germană AfD, și-ar putea pierde statutul de partid politic european, din cauza unei presupuse încălcări a valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Organismul european de reglementare care supraveghează activitatea partidelor politice și a fundațiilor a inițiat proceduri care ar putea duce la eliminarea statutului juridic al ESN, dar și la pierderea a milioane de dolari din subvențiile din bugetul european.

Europa Naţiunilor Suverane grupează 27 de europarlamentari din şapte ţări

Gruparea ESN din Parlamentul European reunește în prezent 27 de eurodeputați. Pentru cei din AfD și celelalte formațiuni politice, eventualele consecințe ar fi în primul rând de natură organizatorică și financiară. Fără un grup parlamentar care să le coordoneze politica și să le ofere sprijin logistic, viitoarele campanii europene ar deveni mult mai complicate, după cum consideră analiștii.

ADVERTISEMENT

Europa Naţiunilor Suverane a fost fondată după alegerile europene din 2024 de partidul german AfD și de o serie de formațiuni ale dreptei europene: partidul bulgar Renașterea, partidul francez Reconquête al lui Éric Zemmour, Confederația din Polonia, SPD din Cehia, Mișcarea Patria Noastră din Ungaria, Forumul pentru Democrație din Olanda și mișcarea Republika din Slovacia. Numai în cursul anului 2026, ESN ar urma să primească din bugetul european subvenții de peste două milioane de euro.

ESN e acuzată că încalcă articolul 2 din Tratatul UE

Organismul de supraveghere Autoritatea pentru Partidele și Fundațiile Politice Europene (APPF) susține că deține dovezi care „pun serios la îndoială respectarea de către ESN a valorilor fundamentale ale Uniunii Europene”. Politico scrie că în scrisoarea trimisă de directorul APPF, Pascal Schonard, Consiliului UE, se precizează că există numeroase exemple de retorică și acțiuni ale membrilor ESN care contrazic principiile europene de democrație, drepturile omului și protecția minorităților.

ADVERTISEMENT

Normele europene obligă partidele politice să respecte valorile consacrate în articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, între care amintim demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și drepturile minorităților.

ADVERTISEMENT

Într-un amplu document, de aproximativ trei sute de pagini, APPF citează hotărâri judecătorești, postări de pe rețelele de socializare și declarații publice ale unor politicieni asociați cu ESN. Se menționează în mod special retorica anti-imigrație, , inclusiv apeluri la deportarea migranţilor și postări care prezintă homosexualitatea ca o formă de pedofilie.

ADVERTISEMENT

Serviciul german de informații a clasificat AfD drept „organizație extremistă de dreapta”

Printre exemplele din scrisoare este menționat cel al lui Tomasz Michal Grabarczyk de la partidul de extremă dreapta polonez Confederația/Noua Speranță , care a scris luna aceasta pe rețelele de socializare: „Israelul nu este doar un stat criminal. Israelienii sunt o națiune de criminali”. Partidul Noua Speranță a distribuit apoi postarea sa.

De asemenea, în raport este amintit şi partidul bulgar Renașterea, din cauza cooperării deschise cu partidul lui Putin, Rusia Unită, dar și din cauza presupuselor legături cu protestele violente din Sofia și cu atacurile asupra reprezentanței Comisiei Europene de la începutul anului 2025. În ceea ce privește AfD, APPF amintește de o decizie a serviciului de informații german din luna mai a anului trecut, care a clasificat partidul drept . Deși tribunalul administrativ din Köln a blocat temporar această decizie, instanța a concluzionat însă că o parte din programul AfD este „împotriva demnității umane și libertății religioase”. Discuții privind posibila interzicere a AfD au avut loc lunile trecute şi în Bundestagul german, unde s-a vorbit despre inițierea unei proceduri în fața Curții Constituționale.

ADVERTISEMENT

Procedura de interzicere poate fi inițiată de Parlamentul European, Comisia Europeană sau Consiliul UE

În replică, președintele ESN, Stanislav Stojanov, a declarat că acest grup parlamentar european „nu are mandatul de a interveni direct în acțiunile membrilor săi”, dar susține că ESN rămâne angajat față de valorile fundamentale ale UE printr-un dialog constant cu partidele partenere.

O procedură formală de interzicere poate fi inițiată de Parlamentul European, Comisia Europeană sau Consiliul UE. Dacă APPF primește undă verde din partea unuia dintre aceste organisme, ESN va avea ocazia să răspundă acuzațiilor și să încerce să înlăture îngrijorările autorității de reglementare. După aceea, un comitet special format din experți independenți va emite un aviz, înainte ca autoritatea de reglementare să ia decizia finală privind eventuala ștergere a ESN din registrul grupurilor politice europene.