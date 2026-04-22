UE și-a sporit cu aproape 40% achizițiile de gaz din Rusia. Clasamentul țărilor care alimentează bugetul Kremlinului

Contrar opiniei populare, gazul rusesc nu a încetat niciodată să curgă spre Europa, în ciuda sancţiunilor impuse Moscovei după invadarea Ucrainei, în februarie 2022. Războiul din Iran, care a creat o criză pe piaţa energetică, a făcut multe ţări să se îndrepte către Rusia, iar datele arată că veniturile acestei ţări din exportul de combustibili fosili au atins cel mai înalt nivel din ultimii doi ani.

Spania, cel mai mare importator de gaz lichefiat din Rusia

Centrul de cercetare CREA, cu sediul la Helsinki, raportează că exporturile de gaze naturale rusești au fost luna trecută în valoare de 1,3 miliarde de euro, din care aproximativ un miliard de euro este rezultatul exporturilor către Uniunea Europeană. Ungaria și Bulgaria au primit gaze în valoare de 384 de milioane de euro prin conducta Balkan Stream, dar cel mai mare importator individual a fost Spania, cu gaze în valoare de 355 milioane euro. Comparativ cu februarie, încărcătura navelor ajunse la terminalele din Bilbao şi Sagunto a fost cu 124% mai mare în luna martie.

Per total, volume de gaze naturale cu 38% mai mari decât în luna martie a anului trecut. După Spania, ceilalți importatori majori din Uniunea Europeană au fost Franța (aproximativ 250 de milioane de euro, aproximativ la fel ca în Ungaria) și Belgia (aproximativ 200 de milioane de euro).

Trebuie subliniat că Spania, Franța și Belgia sunt legate de Rusia prin contracte vechi, de tip „take or pay” pentru gazul lichefiat, contracte care se întind pe durata mai multor ani și conform cărora ar trebui să plătească furnizorului chiar dacă ar înceta să importe produsul. Dacă, spre exemplu, Spania sau Franța ar înceta plăţile, ele ar fi obligate să le facă de către un tribunal comercial internațional.

Rusia a avut venituri de 7,4 miliarde de euro în martie, din exportul de petrol

Concluzia raportului întocmit de CREA este că, în martie 2026, veniturile lunare ale Rusiei din exportul de combustibili fosili au înregistrat o creștere de 52% față de luna precedentă, ajungând la 713 milioane euro/zi, cea mai mare valoare din ultimii doi ani. Această creştere a fost impulsionată în principal de o creștere masivă, de 115% față de luna precedentă, a veniturilor din exportul de țiței maritim.

Estimările preliminare, de 77 dolari/baril, indică o creștere de 114% față de luna precedentă a veniturilor Rusiei din taxa pe extracția de minerale, ajungând până la venituri de 7,4 miliarde euro în luna martie.

UE, cel mai mai mare cumpărător de GNL şi gaz prin conducte din Rusia

Paisprezece transporturi de produse petroliere din rafinării care utilizează țiței rusesc – și identificate ca fiind cu risc ridicat conform directivelor UE – au fost descărcate în porturile UE în luna martie. În acelaşi timp, importurile Chinei de țiței rusesc de calitate ESPO (Siberia de Est – Oceanul Pacific) au înregistrat o creștere de 14% față de luna precedentă, acesta fiind al doilea cel mai mare volum lunar de la invazia Ucrainei, în urmă cu mai bine de patru ani. De asemenea, importurile Indiei de țiței rusesc s-au dublat față de luna precedentă.

Raportul mai arată şi cum sunt concentrate exporturile de combustibili fosili ale Rusiei: China domină achizițiile de cărbune și țiței, Turcia e prima în achizițiile de produse petroliere, iar UE rămâne cel mai mare cumpărător de GNL și gaze naturale transportate prin conducte. UE rămâne cel mai mare cumpărător de GNL rusesc, reprezentând aproape jumătate (49%) din exporturile totale de GNL ale Rusiei, urmată de China (23%) și Japonia (19%). Şi în privinţa gazelor naturale UE este cel mai mare cumpărător, achiziționând 33% din exporturile de gaze prin conducte ale Rusiei.