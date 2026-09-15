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Veste extraordinară pentru fotbalul românesc și pentru toți microbiștii din țara noastră. Finala UEFA Europa League vine, din nou, la București! Arena Națională va găzdui ultimul act al competiției, în anul 2028.

București va găzdui finala Europa League din 2028

Comitetul Executiv al UEFA a decis, marți, 15 septembrie, ca Bucureștiul și Arena Națională să găzduiască finala UEFA Europa League din 2028. După evaluarea dosarelor depuse de federațiile aflate în cursă, UEFA a acordat votul de încredere Capitalei României. Arena Națională va reveni astfel în centrul atenției fotbalului european în 2028, la 16 ani după finala Europa League din 2012. Între timp, cel mai mare stadion din țară a mai găzduit partide de la Euro 2020, precum și meciuri din cadrul Campionatului European U21 din 2023.

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„Găzduirea finalei de Europa League la București reprezintă cel mai puternic semnal de încredere din partea Președintelui UEFA și a colegilor mei din Comitetul Executiv UEFA pentru strategia de dezvoltare pe care am propus-o pentru fotbalul profesionist la nivel de cluburi din România. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social.

Desemnarea Bucureștiului reprezintă totodată și un înalt eveniment de diplomație sportivă care va consolida brandul de țară. Această victorie este încă o confirmare că atunci când există o viziune comună, profesionalism și o colaborare instituțională exemplară, România poate câștiga cele mai importante proiecte la nivel internațional”, a declarat președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, conform

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Finala Europa League din 2012 s-a jucat tot pe Arena Națională

Arena Națională, cel mai mare stadion din țară, București a găzduit finala celei de-a doua competiții continentale intercluburi și în anul 2012. Atunci, Atletico Madrid a câștigat trofeul după o victorie în fața lui Athletic Bilbao, scor 3-0, obținută în fața a 52.347 de spectatori.

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Echipa s-a impus prin golurile marcate de Radamel Falcao (7, 34) și Diego (85). În 2012, la Atletico Madrid mai jucau Thibaut Courtois, Diego Godin, Arda Turan sau Koke, în timp ce bascii aveau vedete precum Andoni Iraola, Ander Herrera, Fernando Llorente sau Iker Muniain.

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Unde se vor disputa următoarele finale în competițiile europene

Liga Campionilor

2027: Madrid (stabilită acum 2 ani)

2028: Munchen

2029: Barcelona

Europa League

2027: Frankfurt (stabilită acum 2 ani)

2028: București

2029: Belgrad

Conference League

2027: Istanbul (stabilită acum 2 ani)

2028: Torino

2029: Budapesta

Supercupa Europei