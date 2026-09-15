Sport

Finala Europa League din 2028 la București pe Arena Națională! Anunțul oficial făcut de UEFA

București va găzdui din nou finala Europa League. După succesul din 2012, când Atletico Madrid și Athletic Bilbao s-au înfruntat pe Arena Națională, Capitala va fi gazda ultimului act și în 2028
Cristian Măciucă
15.09.2026 | 12:29
Finala Europa League din 2028 la Bucuresti pe Arena Nationala Anuntul oficial facut de UEFA
breaking news
Finala Europa League din 2028 la București pe Arena Națională! Anunțul oficial făcut de UEFA. FOTO: UEFA.com
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Veste extraordinară pentru fotbalul românesc și pentru toți microbiștii din țara noastră. Finala UEFA Europa League vine, din nou, la București! Arena Națională va găzdui ultimul act al competiției, în anul 2028.

București va găzdui finala Europa League din 2028

Comitetul Executiv al UEFA a decis, marți, 15 septembrie, ca Bucureștiul și Arena Națională să găzduiască finala UEFA Europa League din 2028. După evaluarea dosarelor depuse de federațiile aflate în cursă, UEFA a acordat votul de încredere Capitalei României. Arena Națională va reveni astfel în centrul atenției fotbalului european în 2028, la 16 ani după finala Europa League din 2012. Între timp, cel mai mare stadion din țară a mai găzduit partide de la Euro 2020, precum și meciuri din cadrul Campionatului European U21 din 2023.

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„Găzduirea finalei de Europa League la București reprezintă cel mai puternic semnal de încredere din partea Președintelui UEFA și a colegilor mei din Comitetul Executiv UEFA pentru strategia de dezvoltare pe care am propus-o pentru fotbalul profesionist la nivel de cluburi din România. Este o fereastră de oportunitate unică pentru fotbalul profesionist din țara noastră să intre într-o etapă de accelerare în anii următori pentru a valorifica întregul potențial din punct de vedere sportiv, business și social.

Desemnarea Bucureștiului reprezintă totodată și un înalt eveniment de diplomație sportivă care va consolida brandul de țară. Această victorie este încă o confirmare că atunci când există o viziune comună, profesionalism și o colaborare instituțională exemplară, România poate câștiga cele mai importante proiecte la nivel internațional”, a declarat președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, conform frf.ro.

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Finala Europa League din 2012 s-a jucat tot pe Arena Națională

Arena Națională, cel mai mare stadion din țară, va fi gazda finalei Europa League din anul 2028. București a găzduit finala celei de-a doua competiții continentale intercluburi și în anul 2012. Atunci, Atletico Madrid a câștigat trofeul după o victorie în fața lui Athletic Bilbao, scor 3-0, obținută în fața a 52.347 de spectatori.

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Echipa antrenată și la acea vreme de Diego Simeone s-a impus prin golurile marcate de Radamel Falcao (7, 34) și Diego (85). În 2012, la Atletico Madrid mai jucau Thibaut Courtois, Diego Godin, Arda Turan sau Koke, în timp ce bascii aveau vedete precum Andoni Iraola, Ander Herrera, Fernando Llorente sau Iker Muniain.

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Unde se vor disputa următoarele finale în competițiile europene

Liga Campionilor

  • 2027: Madrid (stabilită acum 2 ani)
  • 2028: Munchen
  • 2029: Barcelona

Europa League

  • 2027: Frankfurt (stabilită acum 2 ani)
  • 2028: București
  • 2029: Belgrad

Conference League

  • 2027: Istanbul (stabilită acum 2 ani)
  • 2028: Torino
  • 2029: Budapesta

Supercupa Europei

  • 2027: Amsterdam
  • 2028: Astana
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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