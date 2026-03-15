UEFA a anulat Finalissima din cauza războiului! Unde se poate juca Spania – Argentina

ADVERTISEMENT

Finalissima, super-duelul dintre campioana europeană Spania și câștigătoarea Copa America, Argentina, era programat pentru 27 martie, în Qatar. Tensiunile din Orientul Mijlociu au determinat UEFA să ia o decizie finală în privința disputării acestui meci. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

UEFA a decis să anuleze Finalissima din acest an

La finalul lunii februarie din acest an, SUA și Israelul au atacat Iranul, iar asiaticii au reacționat, lansând la rândul lor atacuri asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu. Situația critică din zonă a perturbat multe domenii, de la viața oamenilor, până la turism, comerț, sport etc.

ADVERTISEMENT

Microbiștii din toate colțurile lumii așteptau cu mare interes data de 27 martie pentru a vedea sau chiar pentru a merge pe pentru disputa dintre Spania și Argentina, denumită și Finalissima (duelul dintre câștigătoarea EURO 2024 și câștigătoarea Copa America 2024).

După ce , verdictul final a venit duminică, 15 martie. Mai exact, s-a decis ca ediția din acest an să fie anulată.

ADVERTISEMENT

„Este o mare dezamăgire pentru UEFA și organizatori faptul că circumstanțele și momentul au privat echipele de șansa de a concura pentru acest premiu prestigios în Qatar – o țară care și-a demonstrat în repetate rânduri capacitatea de a organiza evenimente internaționale de talie mondială în facilități de ultimă generație.

ADVERTISEMENT

UEFA dorește să își exprime profunda recunoștință față de comitetul de organizare și autoritățile relevante din Qatar pentru munca depusă în încercarea de a găzdui meciul și certitudinea că pacea se va întoarce în curând în regiune”, este o parte din mesajul de pe

Unde se putea organiza Finalissima și cine s-a opus în cele din urmă

UEFA a explorat alte alternative pentru ca meciul să se dispute în cele din urmă, dar s-a lovit de fiecare dată de refuzul primit din partea Federației Argentiniene de Fotbal. Prima variantă luată în calcul a fost organizarea meciului pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid, tot pe 27 martie, cu o împărțire a suporterilor în proporție de 50:50.

ADVERTISEMENT

A doua variantă a fost organizarea Finalissima în două etape – una pe Santiago Bernabeu, pe 27 martie, și cealaltă la Buenos Aires, în cadrul unei perioade internaționale înainte de UEFA EURO și Copa America 2028, oferind aceeași împărțire a suporterilor de 50:50.

După refuzurile înaintate, Argentina a făcut o contrasugestie de a juca meciul abia după Campionatul Mondial, dar, întrucât Spania nu are date disponibile, această opțiune a picat de la sine. Tot argentinienii au transmis că pot juca doar pe data de 31 martie, însă nici atunci nu se va putea.

„UEFA dorește să își exprime sincerele mulțumiri Real Madrid CF, comitetului de organizare și autorităților din Qatar pentru sprijinul și cooperarea acordate în încercarea de a organiza acest meci. În cazul Real Madrid, eforturile lor au fost depuse într-un timp extrem de scurt. De asemenea, se exprimă mulțumiri Federației Spaniole de Fotbal pentru flexibilitatea sa de a se adapta la toate opțiunile propuse pe parcursul procesului”, a mai transmis UEFA pe site-ul oficial.