UEFA a anunțat arbitrii de la FCSB – Inter Club d’Escaldes și Paks – CFR Cluj. Unul dintre ei a fost anchetat de forul european

Echipele românești își vor începe devreme drumul în cupele europene. FCSB se va duela în turul 1 al UEFA Champions League cu Inter Club d’Escaldes, iar s. UEFA a delegat pentru ambele partide brigăzi de arbitri din Serbia.

Cine va arbitra FCSB – Inter Club d’Escaldes

A . Roș-albaștrii țintesc grupele Ligii, însă se anunță un drum extrem de dificil. Totuși, „dubla” din prima rundă pare una ceva mai ușoară.

UEFA l-a delegat pe sârbul Danilo Nikolić la centru, la meciul tur dintre FCSB și Inter Club d’Escaldes. El îi va avea tușieri pe Milan Šutulović și Svetozar Živin. Nikolić este văzut drept un arbitru de perspectivă. A debutat în cupele europene în sezonul precedent, în partida Linnameeskond (Estonia) – Bala Town (Țara Galilor), din turul 1 preliminar al UEFA Conference League.

CFR va avea la centru un arbitru cercetat pentru implicare în mafia pariurilor

În schimb, la meciul pe care CFR Cluj îl va juca în deplasare, în fața maghiarilor de la Paks, UEFA a delegat un arbitru care, în trecut, a fost implicat într-un scandal legat de pariuri sportive.

Este vorba despre centralul sârb Pavle Ilić. Arbitrul are 34 de ani, iar în anul 2021, într-un meci de ligă secundă dintre Sloga Kraljevo și Trajal, le-a arătat gazdelor nu mai puțin de 9 cartonașe galbene. UEFA a deschis o anchetă pentru un presupus comportament suspect.

Până la urmă, nu s-a demonstrat că arbitrul sârb ar fi influențat în vreun fel partida și a fost păstrat pe lista UEFA. El este delegat adesea la meciuri de foc din campionatul intern. Recent, a condus derby-ul dintre Partizan și Steaua Roșie.

„Am văzut că am căzut cu Paksi. Este un adversar ok pentru noi, avem șanse importante să ne calificăm. Era mai greu, probabil, dacă am fi căzut cu Aktobe. În primul rând, că e distanța mai lungă până acolo și este un adversar pe care-l cunoști mai puțin”, a declarat Neluțu Varga pentru FANATIK.