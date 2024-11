UEFA a anunțat arbitrii meciului FCSB – Olympiacos în UEFA Europa League! ”Centralul”, implicat într-un scandal monstru!

. UEFA a delegat pentru această partidă o brigadă de arbitraj austriacă ce îl va avea la centru pe Sebastian Gishamer, implicat de curând într-un scandal în campionatul Austriei.

Cine este arbitrul delegat și în ce decizie controversată a fost implicat

Sebastian Gishamer este un arbitru austriac de 36 de ani, ce activează ca arbitru FIFA încă din 2018. De curând, acesta a mai arbitrat meciuri cu un grad de importanță peste mediu. Austriacul a arbitrat în UEFA Nations League partide precum Cipru – Kosovo (0-4), dar și meciul surpriză a ultimei etape, Israel – Belgia (1-0).

Arbitrul de 36 de ani nu este nici la primul meci de cupe europene în acest sezon. În CV-ul său din acest an se regăsesc meciuri precum Fiorentina – The New Saints (2-0) în Conference League sau meciul fostei adversare a FCSB, FC Midtjylland, împotriva belgienilor de la Union Saint-Gilloise, scor final 1-0, în Europa League.

În urmă cu o lună, Gishamer a fost implicat într-un scandal de arbitraj după ce a refuzat un penalty clar Austriei Viena în meciul împotriva Austriei Klagenfurt. În minutul 7 al partidei dintre cele două, fundașul celor de la Klagenfurt a blocat o lovitură de cap periculoasă printr-o poziție nenaturală a mâinii. Întreg stadionul aștepta doar ca arbitrul ”să arate punctul cu var”, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

În ciuda faptului că austriacul și-a recunoscut greșeala la sfârșitul celor 90 de minute, nu doar Gishamer a ieșit mustrat la finalul acestei partide, dar și arbitrul VAR, Manuel Schüttengruber, care a verificat decizia luată de arbitrul central, însă doar a confirmat-o. Manuel Schüttengruber va fi prezent și pe Arena Națională, tot în camera VAR.

Sebastian Gishamer a mai arbitrat FCSB în trecut

FCSB l-a mai avut la centru pe arbitrul de 36 de ani, în urmă cu 2 ani, într-o partidă disputată pe Arena Națională împotriva lui Anderlecht, meci terminat la egalitate, 0-0.

În acel meci, ”roș-albaștrii” au avut o solicitare de penalty după ce portarul lui Anderlecht, Hendrik Van Crombrugge, l-ar fi faultat pe Dawa, însă austriacul a ales să lase jocul să continue, fără a dicta lovitură de pedeapsă

FCSB se află în acest moment la distanță de un singur punct pentru a putea fi liniștită în ceea ce privește poziționarea în primele 24 de echipe, după ce .

Înfruntarea dintre cele două le găsește la o distanță de două puncte una de cealaltă. Olympiacos este pe locul 11 cu 7 puncte, în timp ce bucureștenii se află pe locul 8, cu 9 puncte adunate în cele 4 etape disputate.