UEFA a anunțat o schimbare istorică în Champions League! Ce se va întâmpla începând cu finala din acest an, găzduită de Budapesta

UEFA a luat o decizie interesantă în ziua în care are loc tragerea la sorți pentru Finala din acest an nu se va mai juca la ora 22, ora României, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani.

Schimbare de ultimă oră dictată de UEFA! Finala UEFA Champions League nu mai începe la ora 22:00!

„Ferenc Puskás Arena” are o capacitate de 70 de mii de locuri, iar vecina României a câștigat licitația. Anul trecut, ultimul act al celei mai importante competiții intercluburi s-a jucat în Germania, la München.

În acest sezon, finala nu va mai începe la ora 22, așa cum era tradițional, ci va fi devansată cu trei ore, pentru ca fanii fotbalului mondial să se poată bucura împreună cu prietenii și familia. Ungaria este pe un alt fus orar, iar suporterii vor fi nevoiți să ajungă la stadion în jurul orei 15.

„Prin această schimbare, punem experiența fanilor în centrul planificării noastre. Finala UEFA Champions League este punctul culminant al sezonului fotbalistic, iar noua oră de start o va face și mai accesibilă și mai relevantă pentru toți cei implicați.

Deși ora 22:00 este potrivită pentru meciurile din timpul săptămânii, un start mai devreme, sâmbăta, pentru finală, înseamnă o încheiere mai devreme, indiferent dacă sunt prelungiri sau lovituri de departajare, și le oferă fanilor șansa de a se bucura de restul serii alături de prieteni și familie, reflectând asupra meciului sezonului”, a declarat Aleksander Čeferin.

„Este o îmbunătățire practică, care pune fanii pe primul loc”

Practic, meciul din Budapesta se va încheia la ora locală 20, iar astfel suporterii vor putea ajunge mult mai ușor acasă, întrucât după astfel de meciuri cu miză uriașă se creează ambuteiaje, iar mijloacele de transport nu pot face față fluxului uriaș de pasageri.

„Un meci care începe mai devreme face ca excursiile de o zi să fie mai ușor de realizat, reduce stresul legat de călătorie și le permite fanilor să se bucure de eveniment fără grija logisticii din timpul nopții. Este o îmbunătățire practică, care pune fanii pe primul loc și continuă progresul deja făcut în ceea ce privește crearea unei atmosfere primitoare și accesibile”, a transmis Ronan Evain, Director Executiv al Football Supporters Europe.