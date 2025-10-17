UEFA a dat verdictul în disputa FCSB – Steaua! Ce se întâmplă cu echipa lui Gigi Becali

Războiul pe tema identității, dintre FCSB și Steaua, are parte de un nou episod, iar acum cei de la lor.

UEFA spune că FCSB nu are Cupa Campionilor! Ce a apărut pe site-ul oficial

a fost câștigat de echipa din liga secundă, care conform ultimei decizii ar avea în palmares Cupa Campionilor câștigată în 1986. De altfel, pe site-ul UEFA, cei de la FCSB sunt trecuți cu doar două apariții în Champions League, în preliminarii, în 2017 și în 2024, asta după cei reprezentanții de la Steaua au făcut sesizare la forul european. Interesant este că nu au fost trecute nici meciurile din acest an, pe care campioana României le-a jucat în preliminariile Ligii Campionilor.

Potrivit deciziilor și clarificărilor juridice legate de istoria clubului, este deținătoarea palmaresului echipei Steaua București din perioada 1947–1998, adică de la înființarea clubului și până la momentul desprinderii secției de fotbal. În acest interval, echipa militară a obținut cele mai importante trofee, inclusiv Cupa Campionilor Europeni din 1986.

Între 1998 și 2003, palmaresul nu aparține CSA-ului, întrucât activitatea echipei de fotbal s-a desfășurat sub umbrela AFC Steaua București, o asociație separată juridic de clubul sportiv al armatei. În acea perioadă, echipa funcționa independent, chiar dacă păstra legătura simbolică cu Steaua.

Ultima decizie dată de ÎCCJ în disputa dintre FCSB și Steaua

Decizia definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit clar modul în care este împărțit palmaresul echipei Steaua București. Astfel, perioada 1947–1998 aparține CSA Steaua București, conform hotărârii definitive a instanței. Intervalul 1998–2003 rămâne fără un titular legal al palmaresului, întrucât cererea CSA de a-l revendica a fost respinsă din lipsă de calitate procesuală, activitatea sportivă desfășurându-se atunci sub o altă entitate juridică – Asociația Fotbal Club (AFC) Steaua București. Totuși, nici AFC nu poate revendica acea perioadă, în absența unui transfer integral de patrimoniu de la CSA, care să includă și palmaresul.

Pentru etapa 2003–prezent, instanța a reținut că FCSB nu este deținătoarea palmaresului istoric (1947–1998), dar își păstrează propriul palmares sportiv acumulat după această dată. Magistrații au subliniat că „dreptul la palmares nu a făcut obiectul vreunui transfer” în urma tranzacției din 2003, ci a fost transmis doar dreptul de participare în sezonul competițional următor. Curtea de Apel a considerat că, indiferent de natura juridică a palmaresului – patrimonial sau nepatrimonial – nu a existat un acord expres între AFC și FCSB pentru transmiterea acestuia, actele vizând exclusiv dreptul de joc în Divizia A.