UEFA a decis cine arbitrează Polonia – România. Prenumele care stârnește fiori reci pentru „tricolori”

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Polonia – România se dispută vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45. Fotbaliștii pregătiți de Gheorghe Hagi speră să își ia revanșa după primele două eșecuri din actuala campanie din Nations League. UEFA tocmai a anunțat brigada de arbitri care va conduce partida.

UEFA a anunțat brigada de arbitri pentru Polonia – România, de pe 2 octombrie 2026

După ce meciul de acasă contra Bosniei a fost arbitrat de , „tricolorii” vor avea parte de data aceasta de un „central” elvețian. Mai exact, UEFA a decis ca Urs Schnyder să oficieze meciul Polonia – România. Marco Zürcher și Benjamin Zürcher vor fi asistenții săi, în timp ce Sven Wolfensberger va fi al patrulea oficial. În camera VAR se vor afla Fedayi San și Michèle Schmölzer.

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Cu 8 meciuri conduse deja în noul sezon, elvețianul Urs Schnyder a acordat deja 27 de cartonașe galbene și 2 roșii. Cel mai recent duel arbitrat a fost Lausanne-Sport – FC Lugano 0-4, disputat pe 20 septembrie în etapa a 9-a din Elveția. „Cavalerul fluierului” a arătat atunci 6 galbene și un cartonaș roșu.

Prenumele Urs are însă un puternic impact în memoria microbiștilor români. Pe 10 septembrie 2003, în preliminariile EURO 2004, a validat golul din prelungiri al Danemarcei în remiza 2-2 cu România. Deciziile sale și mai ales rezultatul final au privat atunci reprezentativa României de calificarea la turneul organizat în Portugalia.

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Cine este Urs Schnyder, de fapt

Schnyder a devenit cunoscut și în afara Elveției după un moment spectaculos dintr-un meci Thun – Xamax, în 2020. În prelungirile partidei, arbitrul a făcut un sprint atât de lung și rapid încât a ajuns să depășească un fundaș al lui Xamax. Momentul a devenit viral și i-a adus porecla de arbitru extrem de rapid. De asemenea, arbitrul are o latură artistică surprinzătoare: este menționat ca solist al unei formații de doom metal, Preamp Disaster, trupă fondată în anul 2007.

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L'arbitre Urs Schnyder court plus vite que la défense de Xamax contre Thoune (3-0) dans la Super League suisse le 12 juillet 2020 — UN TRUC DE FOOT (@untrucdefoot)

Marian Barbu va conduce meciul vecinei României

UEFA l-a „aruncat” în joc și pe . „Centralul” român va conduce meciul dintre Kazahstan și Moldova. El va fi ajutat de Mircea Mihail Grigoriu și de Imre Laszlo Bucsi. Al patrulea oficial va fi George Cătălin Roman, iar Adrian Costreie și Andrei Chivulete vor fi responsabili în camera VAR.