UEFA a deschis o anchetă împotriva lui Bayern Munchen! De ce este acuzat clubul bavarez

UEFA a deschis o anchetă împotriva lui Bayern Munchen după haosul de pe Allianz Arena de la meciul cu Real Madrid din sferturile de finală UEFA Champions League.
Alex Bodnariu
18.04.2026 | 12:20
UEFA a deschis o procedură disciplinară împotriva clubului Bayern Munchen, după incidentele grave petrecute la finalul meciului cu Real Madrid din sferturile UEFA Champions League. Partida de pe Allianz Arena a fost una extrem de spectaculoasă și plină de răsturnări de situație. Totul s-a încheiat cu calificarea bavarezilor. A existat însă la final un moment neplăcut în tribune.

Momentul care a declanșat haosul a fost golul decisiv marcat în prelungiri de Olise, care i-a făcut pe suporteri să coboare din tribune spre teren. În drumul lor către jucători, fanii au trecut peste zonele interzise. În acele zone se aflau fotografii acreditați. Cel puțin doi jurnaliști au fost răniți în îmbulzeală, iar echipamentele acestora au fost distruse.

Incidentul nu a fost unul izolat. UEFA a identificat mai multe încălcări ale regulamentului în aceeași seară. Printre acestea se numără blocarea căilor de acces și aruncarea de obiecte în tribune. De asemenea, a fost afișat un banner cu mesaj împotriva forului european. Toate aceste fapte au fost incluse în dosarul disciplinar deschis împotriva clubului german.

UEFA nu a acceptat scuzele celor de la Bayern. S-a deschis o anchetă

Deși conducerea lui Bayern a încercat să gestioneze situația după meci și a luat legătura cu persoanele afectate pentru a-și cere scuze, UEFA nu a considerat suficiente aceste demersuri. Prin urmare, cazul va fi analizat de Comisia de Control, Etică și Disciplină. Aceasta urmează să decidă eventualele sancțiuni.

Pentru Bayern, momentul este unul extrem de delicat. Echipa tocmai s-a calificat în semifinalele Champions League, unde urmează să întâlnească PSG. O eventuală sancțiune ar putea afecta atmosfera sau chiar accesul fanilor la duelul de pe Alianz Arena. Nu este pentru prima dată când clubul bavarez ajunge în vizorul UEFA din cauza comportamentului suporterilor. În trecut, Bayern a mai primit amenzi și chiar sancțiuni cu închiderea parțială a stadionului pentru incidente similare.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
