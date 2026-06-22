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UEFA a făcut anunțul așteptat de toată lumea! Care sunt planurile în fotbalul european cu pauzele de hidratare inventate la CM 2026

Vezi pe site-ul FANATIK ce decizie au luat șefii UEFA pentru EURO 2028, după ce regula introdusă de FIFA la CM 2026 a fost contestată de sute de mii de oameni.
Dragos Petrescu
22.06.2026 | 07:02
UEFA a facut anuntul asteptat de toata lumea Care sunt planurile in fotbalul european cu pauzele de hidratare inventate la CM 2026
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UEFA a decis ca la EURO 2028 să nu existe pauze de hidratare la toate partidele // FOTO: UEFA
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Pauzele de hidratare obligatorii introduse la toate meciurile de la Cupa Mondială din 2026 reprezintă unul dintre subiectele fierbinți ale turneului din SUA, Canada și Mexic. O mulțime de oameni din lumea fotbalului, dar și fani ai sportului rege, consideră că respectiva regulă nu ar fi trebuit să existe, ea servind mai degrabă intereselor comerciale decât sănătății jucătorilor. Conducerea UEFA a fost extrem de receptivă la feedback-ul primit de FIFA, luând o decizie importantă în ceea ce privește modul în care vor fi aplicate aceste „cooling breaks” la următorul Campionat European, cel din 2028.

UEFA a anunțat că nu vor există pauze de hidratare la toate meciurile de la EURO 2028!

Șefii forului european de fotbal au luat decizia de a nu implementa această regulă la EURO 2028, turneu final ce va fi găzduit de Anglia, Scoția, Țara Galilor, Irlanda de Nord și Irlanda. Potrivit celor de la The Telegraph, se pare că oficialii UEFA plănuiesc să aplice pauze de hidratare doar în cazul partidelor care se vor disputa pe temperaturi de minimum 32 de grade celsius, așa cum scrie în regulamentul oficial.

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De asemenea, sursa citată a mai relatat faptul că temperatura va fi măsurată înainte de startul fiecărui meci, cu un termometru digital, iar în funcție de rezultat, arbitrul de centru va decide câte astfel de pauze se vor lua. Bineînțeles, în cazul în care valoarea indicată de termometru nu atinge 32 de grade, atunci nu va exista nicio întrerupere a jocului.

Pauzele de hidratare, criticate vehement la CM 2026!

Reacțiile cu privire la pauzele de hidratare de la CM 2026 au fost împărțite, unii selecționeri și tehnicieni afirmând că este o decizie bună datorită temperaturilor extreme înregistrate la Campionatul Mondial. Pe de altă parte totuși, există și păreri potrivit cărora această nouă regulă dăunează, de fapt, meciurilor, deoarece întrerupe fluxul jocului, scoțându-i din ritm pe jucători.

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Cele mai puternici critici le-au primit însă cei din conducerea FIFA, care au fost acuzați că adevăratul scop pentru care au introdus această nouă regulă este reprezentat de un interes comercial și nicidecum de preocuparea sănătății fotbaliștilor. Printre cele mai acide opinii în legătură cu acest subiect se numără cele ale lui Jurgen Klopp, Thierry Henry și Boris Becker.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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