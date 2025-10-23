UEFA a făcut anunțul despre Dennis Man! Premiu uriaș pentru fotbalistul român al momentului

ADVERTISEMENT

Denis Man (27 de ani) este fotbalistul român al momentului. Atacantul pare să se fi adaptat în sfârșit la PSV, dovadă cele două goluri marcate în poarta lui Napoli. Performanța sa a fost răsplătită de UEFA cu o nominalizare la un premiu important.

Dennis Man poate deveni fotbalistul săptămânii în UEFA Champions League

Dennis Man a făcut senzație în etapa a 3-a a „fazei ligii” din UEFA Champions League. Atacantul născut la Vladimirescu a pus serios umărul la victoria de poveste pe care PSV a obținut-o împotriva lui Napoli, scor 6-2.

dintre care al doilea a fost o adevărată bijuterie. Pentru evoluția de pe Philips Stadion, UEFA l-a nominalizat pe internaționalul român la premiul pentru jucătorul săptămânii din Champions League.

După ce s-au disputat și meciurile de miercuri din Champions League, UEFA a anunțat cei patru fotbaliști care se bat pentru premiul de cel mai bun fotbalist al rundei. Dennis Man se luptă cu staruri de la Barcelona, Borussia Dortmund și Athletic Bilbao. Câștigătorul va fi desemnat în urma voturilor exprimate de fani pe site-ul oficial UEFA.

Fermin Lopez (22 de ani, FC Barcelona) – 3 goluri contra lui Olympiacos (6-1)

Felix Nmecha (25 de ani, Borussia Dortmund) – 2 goluri contra lui FC Copenhaga (4-2)

Gorka Guruzeta (29 de ani, Athletic Bilbao) – 2 goluri contra lui Qarabag (3-1)

Some big MD3 performances… 🤔 Fermín, Man, Nmecha or Guruzeta? 🌟 | — UEFA Champions League (@ChampionsLeague)

Dennis Man, MVP-ul meciului PSV – Napoli 6-2

Dennis Man, care s-a aflat la primele sale goluri în UEFA Champions League, a primit deja o distincție din partea forului continental. Fostul star de la FCSB Man a primit premiul de la UEFA după ultimul fluier al arbitrului, chiar pe gazonul de pe Philips Stadion.

„Extraordinar. E primul astfel de trofeu. Sunt foarte bucuros pentru victorie, hai să continuăm tot așa. (n.r. care gol a fost mai frumos?) Al doilea, desigur”, a fost reacția lui Dennis Man

Câți bani a plătit PSV pentru transferul lui Man

Dennis Man evoluează la gruparea din Eindhoven începând cu 12 august 2025. PSV a plătit 8.500.000 de euro pentru transferul românului de la Parma. El are contract cu gruparea de pe Philips Stadion până în vara lui 2029.

Până acum, Man a îmbrăcat tricoul roș-alb de 8 ori, reușind să marcheze 3 goluri și să ofere 2 assist-uri. Următorul meci în care atacantul arădean poatre străluci este derby-ul cu Feyenoord, programat duminică, 26 octombrie, de la ora 15:30.