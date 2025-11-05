UEFA a lămurit totul! A procedat sau nu corect Istvan Kovacs la cea mai controversată fază din Liverpool – Real Madrid. Ce spun experții spanioli

ADVERTISEMENT

În minutul 29 al meciului Liverpool – Real Madrid 1-0, Dominik Szoboszlai a șutat la poartă, iar mingea l-a lovit în mână pe Aurelien Tchouameni. În primă fază, Istvan Kovacs a dictat lovitură liberă de la 16 metri, dar apoi a fost chemat la VAR pentru că jucătorul madrilenilor se afla în interiorul careului. După ce a revăzut faza, arbitrul român a considerat că nu se impune penalty. Decizia sa a stârnit controverse, dar UEFA a lămurit lucrurile.

Analiză UEFA după ce Istvan Kovacs nu a dat penalty în Liverpool – Real Madrid 1-0

Forul continental a considerat că Istvan Kovacs, unul dintre cei mai bine cotați arbitri europeni ai momentului, a luat decizia corectă de a nu acorda lovitură de la 11 metri, în ciuda faptului că mingea l-a lovit clar în mână pe Tchouameni.

”Decizia VAR, confirmată: nu e penalty. Mingea i-a atins mâna stângă jucătorului cu numărul 14 de la Real Madrid, dar mâna se afla aproape de corp, într-o poziție firească”, se arată în comentariul partidei de pe al UEFA.

Experții spanioli, păreri împărțite la faza penalty-ului

s-a petrecut la scorul de 0-0 și a stârnit furia fanilor lui Liverpool, care se așteptau ca favoriții să primească lovitură de la 11 metri. Momentul a fost analizat cu mare atenție și în Spania.

Fostul mare arbitru Antonio Mateu Lahoz s-a poziționat de partea lui Kovacs, fiind de părere că nu trebuia acordat penalty. ”Nu poate niciodată să fie henț așa ceva. Nu poți să-ți tai mâinile atunci când îți miști corpul”, a spus acesta la un post de televiziune, conform .

În schimb, Alfonso Perez Burrull, și el fost arbitru, a precizat că Liverpool trebuia să primească penalty. ”S-a evaluat poziția brațului, dacă este suficient de deschis pentru a ocupa spațiu sau dacă este o mișcare naturală.

De asemenea, s-a luat în considerare apropierea și forța loviturii. Este o fază interpretabilă. Opinia mea se înclină mai degrabă spre penalty, pentru că ambele brațe sunt deschise pe traiectoria mingii”, a afirmat el, la .

Ce a scris presa spaniolă despre Istvan Kovacs

Arbitrul român a avut o primă repriză extrem de grea pe Anfiled, care a culminat cu faza penalty-ului neacordat lui Liverpool. pe Istvan Kovacs după această decizie, iar jurnaliștii spanioli l-au caracterizat într-un singur cuvânt: ”Protagonist”.

Publicația a analizat prestația ”centralului” și a descoperit patru posibile lovituri de la 11 metri pentru Real Madrid, două la Vinicius, unul la Alvaro Carreras și altul la Arda Guler.

Sursa citată consideră că cel mai aproape de un penalty a fost Vinicius, la faza în care a fost lovit cu palma peste față de Conor Bradley. Istvan Kovacs a lăsat, însă, faza să curgă și nici din camera VAR nu s-a intervenit.

Cum au trăit românii meciul arbitrat de Istvan Kovacs pe Anfield Road

Directorul de imagine al clubului FC Argeș, Daniel Stanciu, a fost prezent în tribune la întâlnirea Liverpool – Real Madrid 1-0 și s-a arătat încântat de faptul că pe Anfield Road au fost foarte mulți români.

”A fost o atmosferă senzațională, ca de obicei. Din păcate, meciul nu s-a ridicat la un nivel foarte bun. Cei de la Real nu au arătat mai nimic în acest meci. M-a bucurat decizia lui Istvan Kovacs. Apoi, după meci, am citit pe site, am văzut comunicatul oficial al celor de la UEFA, care a explicat de ce Istvan Kovacs nu a dictat penalty.

Oricum, noi ne-am mândrit cu el, am fost mulți români la meci. Nu știu cum au făcut rost de bilete, dar au fost. Ne-am simțit mândri pentru că unul de-ai noștri a împărțit dreptatea pe Anfield”, a precizat Stanciu, la emisiunea Euro Fotbal de la .

Jucătorul care l-a impresionat pe Daniel Stanciu

Oficialul grupării din SuperLiga s-a arătat încântat de nivelul ridicat al fotbalului prestat de Liverpool în meciul din Champions League și l-a remarcat pe mijlocașul maghiar Dominik Szoboszlai.

”Felul în care a jucat Liverpool, cum s-au dăruit jucătorii, mi-a plăcut, au fost cu câteva clase peste Real Madrid. Dar Szoboszlai, care mie îmi place foarte mult, cel puțin în prima repriză, a fost excelent”, a încheiat Daniel Stanciu.