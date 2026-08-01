UEFA a luat decizia! Ce se întâmplă la meciul KuPS – U Craiova, din turul 3 preliminar al Europa League

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După eliminarea dureroasă din turul secund al Ligii Campionilor, Universitatea Craiova își mută atenția către Europa League. Oltenii o întâlnesc joi seară pe KuPS în turul al treilea preliminar, iar UEFA a stabilit deja brigada care va conduce prima manșă din Finlanda. La centru va fi un arbitru ceh cu experiență europeană, care are în CV și un meci al naționalei României disputat în acest an.

Cine este Ondřej Berka, arbitrul care va conduce partida KuPS – Universitatea Craiova! A arbitrat și naționala în luna martie

UEFA a decis ca partida de joi seară, de la ora 18.00 dintre KuPS și Universitatea Craiova să fie arbitrată de o brigadă din Cehia. La centru se va afla Ondřej Berka, ajutat la cele două linii de Matěj Vlček și Kamil Hajek, în timp ce Pavel Orel va fi al patrulea oficial.

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În camera VAR au fost delegați portughezul André Narciso, în rol de arbitru VAR și cehul Karel Rouček, ca asistent VAR. Observator de arbitri va fi francezul Alain Sars, iar delegatul UEFA pentru această partidă este estonianul Sergei Hohlov-Simson.

Ondřej Berka este unul dintre arbitrii internaționali ai Cehiei și se află pe lista FIFA din 2021. În ultimii ani a fost delegat constant de UEFA la meciuri din preliminariile Ligii Campionilor, Europa League și Conference League, dar și în partide internaționale la nivel de echipe naționale.

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Pentru fotbalul românesc, Berka nu este un nume complet necunoscut. Arbitrul ceh s-a aflat la centru la amicalul Slovacia – România 2-0, disputat pe 31 martie 2026, la Bratislava, primul test al „tricolorilor” după . Partida din Finlanda va reprezenta, însă, prima întâlnire oficială dintre Ondřej Berka și Universitatea Craiova, arbitrul ceh nefiind delegat până acum la vreun meci european al formației din Bănie.

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Le ce ore se joacă meciurile din „dubla” KuPS – Universitatea Craiova

Confruntarea cu formația finlandeză este una extrem de importantă pentru Universitatea Craiova, după eliminarea din preliminariile UEFA Champions League. Oltenii au părăsit competiția în urma , iar acum sunt hotărâți să lase în urmă acea dezamăgire și să obțină calificarea în play-off-ul Europa League.

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În acest context, . Mai exac, meciul tur din Finlanda va începe la ora 18:00, în timp ce returul de pe stadionul „Ion Oblemenco” este programat de la ora 20:00.

Miza acestei „duble” este una uriașă pentru Universitatea Craiova. Un succes în fața celor de la KuPS le-ar asigura oltenilor prezența pe tabloul principal al Conference League, indiferent de rezultatul pe care îl vor obține ulterior în play-off-ul Europa League. În schimb, dacă vor pierde confruntarea cu formația finlandeză, elevii lui Filipe Coelho își vor continua parcursul european în play-off-ul Conference League.

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Cine este KuPS, viitorul adversar european al Universității Craiova

La nivelul valorii lotului, KuPS pornește cu un dezavantaj clar față de Universitatea Craiova. Echipa din Finlanda este evaluată la 6,3 milioane de euro, în timp ce lotul oltenilor are o valoare estimată la 38,1 milioane de euro, de aproximativ șase ori mai mare.

Cel mai valoros jucător al campioanei Finlandei este cotat la 700.000 de euro și este bine cunoscut în SuperLiga României. Este vorba despre Tommi Jyry (26 de ani), mijlocaș care a evoluat timp de un an și jumătate pentru Petrolul și care a plecat de la formația de pe stadionul „Ilie Oană” la finalul sezonului trecut.

KuPS traversează un moment foarte bun și în competiția internă. Campionatul Finlandei este în plină desfășurare, iar campioana en-titre ocupă din nou prima poziție în clasament, având un avans de cinci puncte față de principala urmăritoare, Inter Turku.