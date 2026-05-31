Sport

UEFA a postat lista tuturor câștigătoarelor de Champions League după finala PSG – Arsenal. Ce siglă a folosit pentru Steaua 1986

După finala câștigată de PSG contra lui Arsenal la Budapesta, UEFA a actualizat lista cu formațiile care au cucerit cel mai prestigios trofeu european. Ce siglă a folosit organizația pentru Steaua 1986.
Bogdan Mariș
31.05.2026 | 06:39
UEFA a postat lista tuturor castigatoarelor de Champions League dupa finala PSG Arsenal Ce sigla a folosit pentru Steaua 1986
ULTIMA ORĂ
Ce siglă a folosit UEFA pentru Steaua 1986 după finala PSG - Arsenal.
ADVERTISEMENT

PSG rămâne campioana Europei după ce a învins-o pe Arsenal la loviturile de departajare în finala UEFA Champions League. După meciul de la Budapesta, forul european a postat pe pagina oficială o listă cu toate câștigătoarele din istoria competiției. Ce siglă a folosit UEFA pentru a reprezenta triumful Stelei din 1986.

Ce siglă a folosit UEFA pentru Steaua 1986 după finala Champions League

UEFA a folosit stema pe care Steaua o avea în 1986 pentru a reprezenta marea performanță a grupării „roș-albastre”, finala câștigată la Sevilla contra Barcelonei. Acest lucru reprezintă o schimbare față de ultimii ani, când forul european folosea stema FCSB-ului pentru a reprezenta clubul Steaua în astfel de situații.

ADVERTISEMENT

Modificarea făcută de forul european se datorează deciziilor definitive din instanță, această stemă fiind folosită pe site-ul oficial al UEFA încă din octombrie 2025. Decizia nu a fost pe placul lui Gigi Becali, patronul FCSB-ului având o reacție dură în acel moment, oferită în exclusivitate pentru FANATIK.

listă campioane UEFA
UEFA a postat lista cu câștigătoarele de Champions League. FOTO: UEFA Champions League (Facebook)

Stema folosită de UEFA se află în continuare în portofoliul CSA Steaua

Stema folosită de UEFA pe rețelele sociale se află în continuare în portofoliul Clubului Sportiv al Armatei Steaua și a fost folosită recent de echipa de baschet masculin a grupării. Echipa de fotbal a folosit acea emblemă timp de 17 ani, mai exact în perioada 1974-1991, așadar inclusiv în finala câștigată contra Barcelonei la Sevilla.

ADVERTISEMENT
Copiii lui Putin, crescuți „ca niște europeni educați”. Cât câștigă bonele occidentale și...
Digi24.ro
Copiii lui Putin, crescuți „ca niște europeni educați”. Cât câștigă bonele occidentale și despre ce nu au voie să vorbească

Chiar în această lună s-au împlinit 40 de ani de la triumful istoric de pe Ramon Sanchez Pizjuan, iar cei care s-au aflat pe gazon au participat la mai multe evenimente speciale pentru a marca această aniversare. A fost organizată o sărbătoare inclusiv pe Ghencea, după meciul pe care Steaua l-a disputat în Liga 2 contra lui Sepsi Sfântu Gheorghe.

ADVERTISEMENT
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi...
Digisport.ro
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
Dialog fabulos între președintele lui PSG, Nasser Al-Khelaifi, și francezul Thierry Henry, cel...
Fanatik
Dialog fabulos între președintele lui PSG, Nasser Al-Khelaifi, și francezul Thierry Henry, cel mai mare fan Arsenal, după finala Champions League: „Cum ai putut să-i faci una ca asta?!”
Reacțiile presei din Franța și Anglia după victoria lui PSG în fața lui...
Fanatik
Reacțiile presei din Franța și Anglia după victoria lui PSG în fața lui Arsenal, în finala UEFA Champions League: „Supremul Paris” / „Tristețe și deznădejde”
Luis Enrique, direct în istoria Champions League! Cum arată topul în care se...
Fanatik
Luis Enrique, direct în istoria Champions League! Cum arată topul în care se află și un român
Tags:
Parteneri
Cristi Chivu este supărat pe un antrenor român: 'Nu uită chestia asta!'
iamsport.ro
Cristi Chivu este supărat pe un antrenor român: 'Nu uită chestia asta!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!