UEFA a postat lista tuturor câștigătoarelor de Champions League după finala PSG – Arsenal. Ce siglă a folosit pentru Steaua 1986

PSG rămâne campioana Europei după ce a învins-o pe Arsenal la loviturile de departajare în finala UEFA Champions League. După meciul de la Budapesta, forul european a postat pe pagina oficială o listă cu toate câștigătoarele din istoria competiției. Ce siglă a folosit UEFA pentru a reprezenta triumful Stelei din 1986.
UEFA a folosit stema pe care Steaua o avea în 1986 pentru a reprezenta marea performanță a grupării „roș-albastre”, finala câștigată la Sevilla contra Barcelonei. Acest lucru reprezintă o schimbare față de ultimii ani, când forul european folosea stema FCSB-ului pentru a reprezenta clubul Steaua în astfel de situații.
Modificarea făcută de forul european se datorează deciziilor definitive din instanță, această stemă fiind folosită pe site-ul oficial al UEFA încă din octombrie 2025. Decizia nu a fost pe placul lui Gigi Becali, patronul FCSB-ului având o reacție dură în acel moment, oferită în exclusivitate pentru FANATIK.
Stema folosită de UEFA pe rețelele sociale se află în continuare în portofoliul Clubului Sportiv al Armatei Steaua și a fost folosită recent de echipa de baschet masculin a grupării. Echipa de fotbal a folosit acea emblemă timp de 17 ani, mai exact în perioada 1974-1991, așadar inclusiv în finala câștigată contra Barcelonei la Sevilla.
Chiar în această lună s-au împlinit 40 de ani de la triumful istoric de pe Ramon Sanchez Pizjuan, iar cei care s-au aflat pe gazon au participat la mai multe evenimente speciale pentru a marca această aniversare. A fost organizată o sărbătoare inclusiv pe Ghencea, după meciul pe care Steaua l-a disputat în Liga 2 contra lui Sepsi Sfântu Gheorghe.