PSG rămâne campioana Europei după ce a învins-o pe Arsenal la loviturile de departajare în finala UEFA Champions League. După meciul de la Budapesta, forul european a postat pe pagina oficială o listă cu toate câștigătoarele din istoria competiției. Ce siglă a folosit UEFA pentru a reprezenta triumful Stelei din 1986.

UEFA a folosit stema pe care Steaua o avea în 1986 pentru a reprezenta marea performanță a grupării „roș-albastre”, finala câștigată la Sevilla contra Barcelonei. Acest lucru reprezintă o schimbare față de ultimii ani, când forul european folosea stema FCSB-ului pentru a reprezenta clubul Steaua în astfel de situații.

Modificarea făcută de forul european se datorează deciziilor definitive din instanță, . .

Stema folosită de UEFA se află în continuare în portofoliul CSA Steaua

Stema folosită de UEFA pe rețelele sociale se află în continuare în portofoliul Clubului Sportiv al Armatei Steaua și a fost folosită recent de echipa de baschet masculin a grupării. Echipa de fotbal a folosit acea emblemă timp de 17 ani, mai exact în perioada 1974-1991, așadar inclusiv în finala câștigată contra Barcelonei la Sevilla.

Chiar în această lună s-au împlinit 40 de ani de la triumful istoric de pe Ramon Sanchez Pizjuan, iar cei care s-au aflat pe gazon au participat la mai multe evenimente speciale pentru a marca această aniversare. .