UEFA a sancționat-o pe Real Madrid pentru rasism! Ce pedeapsă a primit gruparea din La Liga

ADVERTISEMENT

Real Madrid a fost sancționată de UEFA după ce un fan a făcut un salut nazist înainte de meciul cu Benfica din returul play-off-ului, disputat pe 25 februarie și câștigat cu 2-1 de echipa pregătită de Alvaro Arbeloa. Madrilenii vor fi nevoiți să plătească o amendă, dar au primit și o altă pedeapsă.

Real Madrid, sancționată pentru rasism de către UEFA

Real Madrid a fost amendată cu 15.000 de euro de către UEFA, iar forul european a dictat și o închidere parțială a stadionului, fiind vorba mai exact despre un sector de 500 de locuri, pentru „comportamentul rasist și/sau discriminatoriu al suporterilor”.

ADVERTISEMENT

Închiderea acelui sector este suspendată însă, pe o perioadă de un an, așadar acesta va fi ocupat de suporteri la . Duelul de pe Bernabeu este programat miercuri, 11 martie, de la ora 22:00.

Meciul tur dintre Benfica și Real, afectat de un scandal uriaș de rasism

Incidentul de pe Bernabeu s-a petrecut la doar 8 zile după scandalul uriaș din prima manșă. . Partida a continuat mai apoi, însă după joc s-a declanșat o adevărată „furtună” în lumea fotbalului.

ADVERTISEMENT

, iar investigația în cazul său este în continuare în desfășurare. , dar nu a luat nicio măsură în privința fotbalistului, care a susținut în permanență că nu a folosit un termen rasist.