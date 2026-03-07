Sport

UEFA a sancționat-o pe Real Madrid pentru rasism! Ce pedeapsă a primit gruparea din La Liga

UEFA a decis să o sancționeze pe Real Madrid după un incident petrecut la meciul cu Benfica din play-off-ul Champions League. Ce măsuri a luat forul european.
Bogdan Mariș
07.03.2026 | 07:00
UEFA a sanctionato pe Real Madrid pentru rasism Ce pedeapsa a primit gruparea din La Liga
Real Madrid a fost sancționată de UEFA pentru rasism. FOTO: Hepta
Real Madrid a fost sancționată de UEFA după ce un fan a făcut un salut nazist înainte de meciul cu Benfica din returul play-off-ului, disputat pe 25 februarie și câștigat cu 2-1 de echipa pregătită de Alvaro Arbeloa. Madrilenii vor fi nevoiți să plătească o amendă, dar au primit și o altă pedeapsă.

Real Madrid, sancționată pentru rasism de către UEFA

Real Madrid a fost amendată cu 15.000 de euro de către UEFA, iar forul european a dictat și o închidere parțială a stadionului, fiind vorba mai exact despre un sector de 500 de locuri, pentru „comportamentul rasist și/sau discriminatoriu al suporterilor”.

Închiderea acelui sector este suspendată însă, pe o perioadă de un an, așadar acesta va fi ocupat de suporteri la meciul pe care Real Madrid îl va disputa în prima manșă a optimilor contra lui Manchester City. Duelul de pe Bernabeu este programat miercuri, 11 martie, de la ora 22:00.

Meciul tur dintre Benfica și Real, afectat de un scandal uriaș de rasism

Incidentul de pe Bernabeu s-a petrecut la doar 8 zile după scandalul uriaș din prima manșă. Meciul de la Lisabona a fost oprit de către arbitru după ce Vinicius a susținut că a fost abuzat rasial de către adversarul său, Gianluca Prestianni. Partida a continuat mai apoi, însă după joc s-a declanșat o adevărată „furtună” în lumea fotbalului.

Prestianni a fost suspendat de către UEFA pentru meciul retur, iar investigația în cazul său este în continuare în desfășurare. Benfica a suspendat mai mulți suporteri care l-au abuzat rasial pe Vinicius, dar nu a luat nicio măsură în privința fotbalistului, care a susținut în permanență că nu a folosit un termen rasist.

