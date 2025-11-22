UEFA a tăiat în carne vie! Suspendare drastică pentru fotbalistul cu o intrare barbară în Liga Campionilor

ADVERTISEMENT

Atacantul columbian Luis Diaz (Bayern Munchen) a primit o suspendare de trei meciuri după ce a fost eliminat în meciul cu PSG, din Liga Campionilor. Fotbalistul transferat în această vară de la Liverpool speră într-o reducere a sancțiunii.

Luis Diaz a fost suspendat trei meciuri

Luis Diaz a primit cartonaşul roşu după o intrare foarte periculoasă la Achraf Hakimi, în meciul dintre PSG şi Bayern Munchen (scor 1-2), disputat la Paris, pe 4 noiembrie. Acesta și-a luat adversarul pe sus și i-a provocat o accidentare gravă.

. Hakimi a suferit o entorsă la gleznă, accidentare în urma căreia va lipsi timp de câteva săptămâni. El are piciorul imobilizat într-o cizmă ortopedică.

Din păcate pentru cel mai bun fotbalist african al anului 2025, el poate rata Cupa Africii din cauza acestei accidentări. El a primit trofeul în cadrul unei gale spectaculoase CAF desfășurate la Universitatea Mohammed VI din Rabat.

Hakimi poate rata Cupa Africii din cauza accidentării

Hakimi a făcut senzație la gală, sosind pe o trotinetă care l-a ajutat să se deplaseze și purtând tradiționala abaya neagră marocană. Fotbalisul speră să se recupereze rapid, pentru a putea juca la competiția continentală din luna decembrie.

Cupa Africii pe Națiuni este programată înre 21 decembrie și 18 ianuarie, chiar în Maroc. Cu țara gazdă mare favorită. Marocanii sunt în grupă cu Mali, Zambia și Insulele Comore și vor juca toate meciurile la Rabat, pe cel mai mare stadion al țării.

Bayern München a solicitat UEFA să justifice această sancţiune, dictată împotriva lui Diaz, în vederea contestării acesteia. Aceeași sursă susține însă că sunt șanse foarte mici pentru ca Luis Diaz să beneficieze de clemența forului european.

Bayern a plătit pentru Diaz 75 de milioane de euro

Dacă sancţiunea va fi menţinută, Diaz va rata confruntarea de la Londra, cu Arsenal, pe 26 noiembrie, urmată de meciurile de acasă împotriva lui Sporting Lisabona, pe 9 decembrie, şi Union Saint-Gilloise, pe 21 ianuarie.

Bayern este lider în grupa din Champions League, cu 12 puncte din patru meciuri, fiind una dintre cele trei echipe cu parcurs perfect, alături de următoarea adversară, Arsenal și de Inter Milan, echipa antrenată de Cristi Chivu.

Luis Diaz a fost transferat de Bayern Munchen de la Liverpool pentru 75 de milioane de euro. El a semnat un contract pe patru ani. Până acum a avut evoluții excelente, marcând zece goluri în 16 meciuri jucate pentru bavarezi.