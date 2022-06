UEFA, măsură drastică după scandalul de rasism de la Bosnia – România 1-0. Amendă și un meci fără fanii din peluză!

Partida de marți de la Zenica, Bosnia – România, din grupa B a Ligii Națiunilor, a fost marcată, după cum ați aflat deja din FANATIK, de incidente. Fanii Bosniei au avut la adresa României, ținta principală fiind în primul rând suporterii „tricolorilor”, pe care i-au numit ”țigani”. UEFA a reacționat și a decis să sancționeze forul bosniac.

Amendă și tribună închisă sunt sancțiunile dictate de UEFA

Fanii Bosniei au început să scandeze împotriva „tricolorilor” în momentul în care rezervele lui Edi Iordănescu se duceau către vestiare. Ulterior, la intonarea imnului României, bosniecii au huiduit și fluierat pe toată durata momentului.

Scandările rasiste au continuat și în timpul meciului, iar reacția UEFA nu s-a lăsat așteptată. Printr-un , forul european a anunțat că a luat mai multe măsuri pentru comportamentul discriminatoriu al suporterilor.

Astfel, forul din Bosnia și Herțegovina a fost amendat cu 12.000 de euro. În plus, la următorul meci acasă al Bosniei, forul este obligat ”să închidă parțial stadionul”. Obligația vizează sectoare din peluză în care sunt măcar 1.500 de locuri pe scaune.

În plus, la partida amintită, pe arenă trebuie afișat un banner “#NoToRacism”, care să aibă și logo-ul UEFA. Următorul meci “acasă” pentru Bosnia și Herțegovina în Liga Națiunilor este cel cu Finlanda, programat marți, 14 iunie, de la ora 21:45. Bosnia are 4 puncte după primele 2 runde disputate în Liga Națiunilor, la fel ca liderul Finlanda. Muntenegru are 3 puncte, în vreme ce “tricolorii” ocupă ultimul loc în grupă, fără punct în primele două runde.

Nu a fost însă singura sancțiune. Forul bosniac a fost penalizat și pentru faptul că fanii au intrat pe teren la finalul partidei contra “tricolorilor”. De data aceasta a fost însă vorba doar despre o amendă de 2.500 de euro.