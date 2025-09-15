Show total în UEFA Champions League 2025-2026. Format nou, program meciuri, grupe tari și bani record!

Noul sezon din UEFA Champions League începe marţi, 16 septembrie. 36 de echipe se luptă în noul format XXL al competiţiei, aflat la a doua ediţie. Au dispărut clasicele grupe şi faza principală din Liga Campionilor este un imens campionat.

Cum arată formatul UEFA Champions League 2025-2026

În stagiunea precedentă, UEFA Champions League a trecut printr-o schimbare radicală. Grupele clasice au fost eliminate şi numărul echipelor a fost mărit de la 32 la 36, împărţite în patru urne valorice a câte 9 echipe.

De la ceremonia tragerii la sorţi au dispărut bilele, . Astfel, toate cele 36 de echipe vor juca 8 meciuri în prima etapă, având câte doi adversari din fiecare urnă.

Clasamentul se face la general cu punctele adunate în cele opt meciuri. Primele 8 clasate merg direct în sferturile de finală, locurile 9-24 se califică într-un play-off eliminatoriu, iar locurile 25-36 vor fi eliminate.

Grupele UEFA Champions League 2025-2026. Clasament actualizat

Prima urnă este cea a capilor de serie, echipele cu cel mai mare coeficient UEFA. PSG este campioana en-titre şi a fost cap de listă, fiind urmată de Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool şi Inter.

La polul opus, în urna a patra avem Newcastle, cu un coeficient scăzut având în vedere faptul că nu a reuşit să adune prea multe puncte în ultimii ani. Ultimele două după coeficient sunt debutantele Pafos şi Kairat Almaty, care a reuşit surpriza şi a scos Celtic.

Distribuţia echipelor din Champions League în funcţie de ţară:

Anglia (6): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle

Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle Spania (5): Barcelona, Real Madrid, Atltico Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal

Barcelona, Real Madrid, Atltico Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal Italia (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

Napoli, Inter, Atalanta, Juventus Germania (4): Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund

Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund Franţa (3): PSG, Marseille, Monaco

PSG, Marseille, Monaco Olanda (2): PSV, Ajax

PSV, Ajax Portugalia (2): Benfica, Sporting

Benfica, Sporting Belgia (2): Club Brugge, Union Saint-Gilloise

Club Brugge, Union Saint-Gilloise Turcia (1): Galatasaray

Galatasaray Cehia (1): Slavia Praha

Slavia Praha Grecia (1): Olympiacos

Olympiacos Danemarca (1): Copenhagen

Copenhagen Norvegia (1): Bodø/Glimt

Bodø/Glimt Cipru (1): Pafos

Pafos Kazahstan (1): Kairat Almaty

Kairat Almaty Azerbaidjan (1): Qarabag

Când este programată faza grupelor

Faza grupelor din Champions League începe marţi, 16 septembrie cu prima etapă. Sunt în total opt etape, dintre care şase se dispută în 2025, iar ultimele două în ianuarie 2026. La finalul celor opt etape se trage linie:

Etapa 1: 16, 17, 18 septembrie 2025

Etapa 2: 30 septembrie –1 octombrie 2025

Etapa 3: 21-22 octombrie 2025

Etapa 4: 4: 4/5 noiembrie 2025

Etapa 5: 25/26 noiembrie 2025

Etapa 6: 9/10 decembrie 2025

Etapa 7: 20/21 ianuarie 2026

Etapa 8: 28 ianuarie 2026

Derby-urile de foc din faza grupelor. Ce meciuri tari avem

Noul format a fost creat tocmai pentru a stârni spectaculozitatea competiţiei şi de a programa derby-uri încă din faza grupelor. În fiecare etapă avem meciuri între echipele puternice ale ligilor de top din Europa:

Etapa 1: Juventus – Dortmund, Bayern – Chelsea, Liverpool – Atletico Madrid, Manchester City – Napoli

Juventus – Dortmund, Bayern – Chelsea, Liverpool – Atletico Madrid, Manchester City – Napoli Etapa 2: Chelsea – Benfica, Marseille – Ajax, Barcelona – PSG

Chelsea – Benfica, Marseille – Ajax, Barcelona – PSG Etapa 3: Arsenal – Atletico Madrid, Chelsea – Ajax, Real Madrid – Juventus

Arsenal – Atletico Madrid, Chelsea – Ajax, Real Madrid – Juventus Etapa 4: Liverpool – Real Madrid, PSG – Bayern, Manchester City – Borussia Dortmund

Liverpool – Real Madrid, PSG – Bayern, Manchester City – Borussia Dortmund Etapa 5: Chelsea – Barcelona, Arsenal – Bayern, Atletico Madrid – Inter, PSG – Tottenham

Chelsea – Barcelona, Arsenal – Bayern, Atletico Madrid – Inter, PSG – Tottenham Etapa 6: Inter – Liverpool, Real Madrid – Manchester City

Inter – Liverpool, Real Madrid – Manchester City Etapa 7: Inter – Arsenal, Tottenham – Dortmund, Juventus – Benfica

Inter – Arsenal, Tottenham – Dortmund, Juventus – Benfica Etapa 8: Dortmund – Inter, Benfica – Real Madrid, Napoli – Chelsea

Program meciuri UEFA Champions League. Date și ore de start

Prima etapa din Champions League este programată pe durata a trei zile. Meciurile vor avea loc de marţi până joi, între 16 şi 18 septembrie. În fiecare zi sunt programate şase meciuri, două încep de la ora 19:45, alte patru de la 22:00.

Începând din a doua până în a şaptea etapă, meciurile se vor juca marţi şi miercuri. Orele de start rămân aceleaşi: 19:45, respectiv 22:00. Ultima etapă este programată miercuri, 28 ianuarie, de la ora 22:00. Toate meciurile se vor juca de la aceeaşi oră.

Cum se împart banii în Champions League. Premiile record din acest sezon

UEFA pune la bătaie premii record în acest sezon din Champions League. Cele 36 de echipe vor împărţi 2.458.000.000 de euro. Banii vor fi împărţiţi pe trei piloni:

Suma garantată: 670.000.000 de euro – care se va împărţi între cele 36 de echipe calificate în faza principală Performanţă: 914.000.000 de euro – suma se împarte în funcţie de cum performează echipele în turneu Valoare şi istorie: 853.000.000 de euro – suma se împarte în funcţie de drepturile TV, respectiv coeficientul pe ultimii 10 şi 5 ani ai cluburilor

În stagiunea precedentă, PSG a câştigat trofeul, dar şi cei mai mulţi bani. În total, echipa lui Luis Enrique a acumulat 148 de milioane de euro, cu 12 milioane de euro mai mult decât finalista Inter Milano, cu 136,8 milioane de euro.

La polul opus se află Slovan Bratislava. Campioana Slovaciei a terminat ultima în faza principală, fără punct câştigat. Chiar şi aşa, a acumulat 21,87 de milioane de euro. Penultima în clasamentul câştigurilor a fost Sturm Graz, cu 28,83 de milioane de euro.

Cine transmite la TV UEFA Champions League, sezonul 2025 – 2026

Telespectatorii din România pot urmări UEFA Champions League, sezonul 2025-2026 pe posturile Digisport şi Primasport. Cele două posturi vor transmite în direct toate meciurile din actuala ediţie.

Confruntările care nu sunt transmise pe posturile TV ale celor două televiziuni de sport, vor putea fi urmărite online pe aplicaţiile Digi TV, respectiv Prima Play.

Cum să vezi UEFA Champions League live stream online. Aplicații și site-uri pentru românii din diasporă

Românii care se află în diaspora şi vor să urmărească meciurile din Champions League trebuie să afle televiziunea care deţine drepturile tv în ţara respectivă. Pe Digisport şi Primasport pot urmări meciurile doar de pe teritoriul României sau online pe VPN din ţara noastră.

Lista tuturor deţinătorilor de drepturi tv în .

Când are loc finala Champions League și unde se joacă

Finala Champions League din sezonul 2025-2026 este programată pe data de 30 mai 2026 şi se va disputa pe Puskas Arena din Budapesta. .

Dacă până acum finala era programată să înceapă la 22:00, ora României, ultimul act al Champions League din 2026 se va disputa de la ora 19:00, ora României. Este prima finală de Liga Campionilor găzduită de Ungaria.

Cote pariuri. Cine sunt favoriții caselor de pariuri la câștigarea Champions League 2026

Bătălia pentru câştigarea Champions League se anunţă mai dură ca niciodată. Favorite la casele de pariuri sunt Liverpool, Barcelona şi PSG, urmate îndeaproape de Real Madrid, Arsenal şi Bayern Munchen.

Cote la câştigarea trofeului:

Liverpool – 7,00

PSG – 7,00

Barcelona 7,00

Real Madrid – 8,00

Arsenal – 8,50

Bayern – 10,00

Manchester City – 12,00

Chelsea – 12,00

În ceea ce priveşte câştigarea fazei ligii, Barcelona este creditată cu prima şansă, urmată apoi de Liverpool şi Real Madrid. PSG, campioana en-titre, are cota 10,75 să fie prima în clasament după cele opt etape.

Cote la câştigarea fazei ligii:

Barcelona – 6,40

Liverpool – 7,10

Real Madrid – 7,30

Arsenal – 7,60

Bayern – 8,25

Manchester City – 8,75

PSG – 10,75

Barcelona are şi cea mai mică cotă să termine în top 8, 1,35, urmată de Real Madrid cu 1,38, Bayern cu 1,40 şi Arsenal cu 1,42. PSG are cota 1,70 pentru clasarea între primele opt din faza ligii.

Kylian Mbappe este creditat cu cele mai mari şanse să fie golgheterul Champions League, urmat de Erling Haaland, starul lui Manchester City. Harry Kane, Robert Lewandowski şi Mohamed Salah sunt creditaţi cu şanse importante. În ceea ce priveşte cele mai multe pase decisive din Champions League, Lamine Yamal are cota cea mai mică să fie cel mai bun din această ierarhie, cota 9,00.

Golgheterul Champions League: